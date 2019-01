Aktivisté sestoupili ze střechy bývalé kliniky na Žižkově

Skupina aktivistů dnes odpoledne sestoupila ze střechy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. ČTK to řekl zástupce Kliniky Arnošt Novák. Upozornil na to Seznam Zprávy. Na střeše byla skupina asi pěti lidí od čtvrtka minulého týdne. Byli jediní, kteří budovu po zásahu exekutora neopustili. Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014.

Na střeše zůstala pětice na protest proti vyklizení domu, který patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Správa chce budovu rekonstruovat a přestěhovat do ní své úředníky.

Lidé, kteří po vyklizení domu exekutorem minulý týden zůstali na střeše, podle dřívějších vyjádření zástupců kolektivu sociálního centra v budově žili a neměli kam jít. Ostatní stoupenci centra Kliniky opustili objekt již minulý čtvrtek a pátek. Vyjádření aktivistů, kteří dnes jako poslední objekt opustili, ČTK shání.

Podle mluvčí Exekutorské komory Lenky Desatové bude exekutor Ivo Luhan v pátek v 11:00 u budovy, dnes nechtěl svůj další postup komentovat. Dům v minulých dnech pracovníci exekutora zabezpečili a po skončení exekuce jej převezme SŽDC.

Ta se v budoucnu chystá budovu zrekonstruovat a nastěhovat do ní kanceláře zhruba pro padesát úředníků ze svých 431 zaměstnanců, kteří v Praze pracují v pronajatých budovách. V polovině roku plánuje SŽDC uspořádat soutěž na dodavatele rekonstrukce. Samotné opravy by podle mluvčí správy Kateřiny Šubové měly trvat 1,5 roku a podle odhadů vyjdou na zhruba 40 milionů korun. Členové Kliniky tvrdili, že rekonstrukce nezačne ještě minimálně rok a nejméně do té doby mohli v budově dále působit. O převzetí domů projevil zájem magistrát, podle SŽDC to však z právních důvodů není možné.

Psali jsme: „Jsou to ho*na, nejsou to ho*na?“ Svěží vítr kolem Kliniky. A také VIDEO ze včerejška, ke kterému máme nové informace VIDEO je pro silné povahy: Jiří X. Doležal se šel podívat na Kliniku, na některé věci si troufl sahat pouze holí Rozvoral (SPD): V centru Klinika se mělo zasáhnout dříve a tvrději Miroslav Macek: Skvělá nabídka včetně ubytování pro obyvatele Kliniky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk