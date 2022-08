Ale vy to drahé zboží kupujete! Nerudová k příčinám inflace

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová hovořila v pořadu Face2Face hlavně jako ekonomka. Covid podle ní odhalil krizi základních hodnot ve společnosti, ale také nepřipravenost státu. A je ráda, že válka propukla až po něm. Podle ní se osm až devět let politici hnali za levným plynem a neuvažovali o riziku. Komentovala také zdražování, v některých odvětvích se podle ní pod rouškou inflace marže zvedly. „Na druhou stranu, my jako spotřebitelé jsme dali jasný signál, že si to můžeme dovolit, a to zboží kupujeme,“ dodala. A hovořila i o tom, co by chtěla dělat jako prezidentka.

reklama

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1025 lidí

„Právě kvůli tomu, že posledních osm až devět let jsme se hnali za levným plynem a celá vláda, lidé, kteří byli v rozhodovacích pozicích, tak viděli ten mikromanagement toho plynu, vůbec do těch uvažování nezahrnovali rizikové situace, že by to nemusel být stabilní region a že by bylo dobré ty dodávky plynu diverzifikovat,“ podotkla s tím, že v jiných zemích toto neopomněli.

Co se týče inflace, bývalá rektorka míní, že Česko ji má vyšší, protože do konfliktu vstupovalo s vyšší inflací způsobenou „nadměrným utrácením“ předchozí vlády. Souhlasila, že v některých odvětvích bylo využito situace pro zvyšování marží. „Na druhou stranu, my jako spotřebitelé jsme dali jasný signál, že si to můžeme dovolit a to zboží kupujeme. Kdyby nebyla poptávka, tak neexistuje nabídka toho zboží,“ připomenula. Doplnila, že zvýšení cen plynu a elektřiny bylo v ČR z nejvyšších a narozdíl od jiných vlád ta česká ceny nezastropovala. Sama byla pro to, aby se na přechodnou dobu snížila spotřební daň. Což se stalo.

Fotogalerie: - Hrdinové na Hradě

Ekonomové podle ní nepočítají s žádným scénářem, ve kterém by se obchodní vztahy s Ruskem normalizovaly. To znamená, že situace nebude přechodná a nouzová opatření budou trvat dál, protože nouze bude trvat. Vláda tedy bude muset 60 miliard vydávat znovu, protože ceny neklesnou.

„Je nesmírně důležité, aby vláda svým konáním měla stejný směr jako Česká národní banka, aby neroztáčela zbytečně tu inflaci, protože ta nejhorší situace, která by mohla nastat, je, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby, protože bojuje s inflací, a ta vláda jí nebude pomáhat a bude nadměrně plýtvat penězi ze státního rozpočtu a bude mít nejrůznější dodatečné výdaje a bude na druhé straně tu spirálu roztáčet. To je ta nejhorší situace, která by mohla nastat,“ apelovala kandidátka na prezidentský úřad. Varovala před případem Turecka, kde si tamější prezident myslel, že nízké sazby nastartují ekonomiku. Ale místo toho měl jen vysokou inflaci.

Nemá obavy z vyšší nezaměstnanosti, protože ta je stále v Česku jedna z nejnižších na světě a firmy stále nemohou sehnat zaměstnance. Jako problém ovšem vnímá, že Česko má nejhůře dostupné vlastnické bydlení a nedostupné je i nájemní bydlení. Jako kořen tohoto problému vidí, že výstavba v Česku je jedna z nejpomalejších.

Moderátor se zeptal, zda nehrozí něco na způsob měnové reformy v padesátých letech. Dle Nerudové tak extrémní situace nehrozí. „Když se podíváme do historie, tak všechny války, které se vedly, vedly k obrovskému přerozdělení majetku ve společnosti. Ta válka je velmi blízko, ale neprobíhá na našem území. A bude mít dopady, na které si musíme zvyknout, ty dopady jsou dlouhodobé,“ řekla, ale podotkla, že každá krize je příležitostí.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Evropa podle ní dříve či později bude muset řešit, jakou roli bude Rusko hrát v geopolitické sféře. „Bude se muset rozhodnout, jestli skutečně chceme, aby se Rusko skutečně stalo kolonií Číny nebo zda chceme, abychom tu měli za zády druhou KLDR,“ konkretizovala.

Zatím dochází k deglobalizaci, zkracují se dodavatelské řetězce, firmy si pořizují větší zásoby, a v kalkulacích mnohem více figuruje riziko.

Řešilo se také téma zdanění, Nerudová uvedla, že státy například nejsou schopny zdanit firmy v digitálním prostředí, protože jejich byznys probíhá on-line a neprobíhá fyzicky na území daného státu.

Na prezidentskou funkci kandiduje s vědomím, že na vrcholu „nejvíce fouká“, tedy že jí budou lidé nadávat. Ale chce prosadit změnu. „Já chci, abychom byli společností, která chápe, že s námi tu žijí lidé, kteří neměli v životě takové štěstí. Že jsou součástí naší společnosti, že jim musíme pomáhat, že ta skupina bohužel kvůli současné ekonomické situaci poroste. A že je potřeba, aby i ta skupina těch lidí, kteří celý život odváděli daně, nikdy nebrali sociální dávky, aby měli důstojnost, aby se nestyděli, protože ta situace je nesmírně komplikovaná,“ zmínila například důchodce žijící o samotě. „Tady musí být někdo, kdo to téma bude otvírat a bude důsledně vyžadovat od politiků, aby nalézali řešení této situace,“ prohlásila. Chce tedy být hlasem těch, kteří nejsou slyšet a k tomu využívat možnost promlouvat v Parlamentu.

Psali jsme: „Já se tam vrátím,“ napsal Kalousek. A podepsal kandidaturu Nerudové „Spratek!“ Kalouskův útok na generála? Bouda na voliče. Zkušený promluvil Kdyby to, co Nerudová, řekl Křeček, hořely by všechny kavárenské střechy. Bobošíková to zachytila Nerudová: Nárok na důchod dříve. To musíme prosadit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.