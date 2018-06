Alexandr Vondra opět promlouvá: Jsme ohroženi z jihu, z východu i ze západu

Někdejší velvyslanec ve Washingtonu, ministr obrany či disident Alexandr Vondra přijal pozvání do internetové televize XTV do pořadu moderátora Luboše Xavera Veselého, kterému toho sdělil hodně. Zajímavě se vyjádřil k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, německé kancléřce Angele Merkelové i francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

Hned na úvod Vondra prozradil, proč se český prezident Miloš Zeman dosud nedostal na státní návštěvu ke 45. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. „Hlavní důvod je, že nejsme důležitý," pravil Vondra. Touha vyfotit se s Václavem Havlem byla prý kdysi u světových politiků mnohem větší, než je to u Miloše Zemana. V 90. letech bylo díky Havlovi Česko v kurzu. Prý možná až přehnaně. Dnes z pohledu Bílého domu máme asi takovou váhu, jaká nám v celosvětovém měřítku opravdu náleží.

Pokud jde o Donalda Trumpa, tomu prý Alexandr Vondra v řadě věcí fandí. Dal by prý šanci jednáním mezi USA a KLDR. Komunistická Severní Korea je diktátorským státem, kde rozhoduje jeden muž - Kim Čong-un. Dosud platilo, že se s vůdci KLDR nemluví, ale nikam to nevedlo. Snad jen k tomu, že si Severokorejci pořídili jadernou bombu a stali se nebezpečnějšími. Podle Vondry je tedy možná na čase zkusit Trumpovu cestu jednání s Kim Čong-unem.

Trump je prý zvyklý jednat jako obchodník - něco za něco. Proto podle Vondry mnohem příznivěji hledí na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, než na německou kancléřku Angelu Merkelovou. Macron také přišel z byznysu, trump to ví a Macrona si kvůli tomu do určité míry cení. U Merkelové je to prostě jiné.

„Trump pohlíží na Merkelovou jako na úřednici. Já si myslím, že jí tak úplně vážně nebere," zaznělo z úst Vondry.

Pár slov věnoval i vnitropolitické situaci. Ačkoli není příznivcem Miloše Zemana či Andreje Babiše (ANO), na své vlasti oceňuje, že se tu pořád dobře žije a to i navzdory tomu, že jsme ohroženi z mnoha stran - z východu, ze západu, ale i z jihu. „Já někdy používám tu metaforu, že ty vlny jdou ze všech stran. Z východu se tlačí ten asertivní (ruský prezident Vladimir) Putin, z jihu se tlačej muslimové a ze západu taková ta neomarxistická legislativa. Včera jsem zrovna četl, že třeba New York Times už udělaly takovej software, kde budou prostě zkoumat, jestli ten článek, kterej tam píšete, je dostatečně genderově vybalancovanej. To už jako nemá moc daleko od tý marxistický cenzury, co jsme tady kdysi měli," upozornil Vondra

U nás se ale pořád žije dobře a to i navzdory Zemanům a Babišům, i když na to lidi nadávaj. To podle Vondry zřejmě vychází z lidské podstaty.

autor: mp