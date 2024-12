Američané už zjistili, kdo svrhl Asada a jak to bude s Rusy. Vůbec neslaví

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11755 lidí prohlásil, že sice považuje Asadův pád za „zásadní akt spravedlnosti“, ale též „rizikový moment“.



Byť zmínil, že na pádu vlády syrského prezidenta Bašára Asada se podílely formou oslabení moci jeho spojenců také Spojené státy, a po schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v neděli hovořil o tom, že právě přístup USA „změnil rovnováhu sil na Blízkém východě“, netajil se ani tím, že se zároveň pro Blízký východ jedná o „moment rizika a nejistoty“.



Asi 900 amerických vojáků v Sýrii chce americký prezident nadále ponechat s cílem bránění případnému obnovení činnosti Islámského státu (ISIS). Biden uvedl, že americké síly v neděli provedly „desítky přesných leteckých úderů“ na tábory a operace této teroristické organizace v Sýrii.

Fotogalerie: - Sýrie před 20 lety

„Máme jasno v tom, že se ISIS pokusí využít jakéhokoli vakua k obnovení své důvěryhodnosti a vytvoření bezpečného útočiště,“ varoval Biden. „To nedopustíme,“ doplnil.



Syrské povstalce, kteří svrhli Asada, však vede skupina Haját Tahrír aš-Šám, kterou Spojené státy taktéž označují za teroristickou organizaci – navíc napojenou na al-Káidu, byť povstalci tvrdí, že s al-Káidou již přerušili styky.



Biden proto zmínil, že je třeba zachovat ostražitost. „Nenechte se mýlit, některé z povstaleckých skupin, které svrhly Asada, mají vlastní pochmurné záznamy o terorismu a porušování lidských práv,“ pravil s tím, že USA budou „posuzovat nejen jejich slova, ale i činy“.

Fotogalerie: - Proti bombardování Sýrie

Také Trumpův zvolený viceprezident J.D. Vance vyjádřil nad změnami v Sýrii skepsi s poznatkem, že mnozí z povstalců jsou „doslova odnoží ISIS“. „Lze doufat, že se umírnili. To ukáže jen čas,“ podotkl.

Many of "the rebels" are a literal offshoot of ISIS. One can hope they've moderated. Time will tell.

Pro Spojené státy nepříjemné vzpomínky nyní připomíná agentura Reuters, jelikož ukazuje, že Američané nejsou zcela vedle s pochybnostmi o tom, zda slavit Asadův pád, k němuž USA přispěly i podle aktuálních slov Bidena.



Reuters totiž upozornil, že americká FBI ještě v roce 2017 nabízela za muže, který vedl svržení Asada, deset milionů dolarů.



Abú Muhammad al-Džawlání se v té době objevoval na plakátech šířených americkou ambasádou v Sýrii. USA poukazovaly na propojení al-Džawláního na al-Káidu a deklarovaly, že jsou „odhodlané“ jej „postavit před soud“. „Zastavte tohoto teroristu,“ stálo na plakátu s odměnou „za spravedlnost“.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Z vítězství islamistů má obavy také Centrální velení americké armády (CENTCOM), jež potvrdilo, že provedlo „desítky přesných leteckých úderů“ na tábory a operativce ISIS ve střední Sýrii.

„Údery proti vůdcům, operativcům a táborům ISIS byly provedeny v rámci probíhající mise s cílem narušit, degradovat a porazit ISIS, aby se teroristické skupině zabránilo v provádění vnějších operací a aby se ISIS nesnažil využít současné situace k obnovení Islámského státu ve střední Sýrii,“ uvedl CENTCOM s tím, že operace v Sýrii byly provedeny s využitím letounů B-52, F-15 a A-10.



„Všechny organizace v Sýrii by měly vědět, že je budeme hnát k odpovědnosti, pokud budou jakýmkoli způsobem spolupracovat s ISIS nebo ho podporovat,“ varoval též generál Michael Erik Kurilla v podobném duchu jako před lety americká ambasáda, která chtěla kromě současného vůdce syrských povstalců al-Džawláního též „hnát k odpovědnosti“ syrské skupiny spolupracující s al-Káidou.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Otázka panuje také v souvislosti s postojem povstalců k Íránu a Rusku. Podle tvrzení zdroje z Kremlu pro ruskou agenturu TASS totiž situace nenaznačuje příliš velké změny v ochotě držet ruské základny na syrském území.

Podle zdroje agentury vůdci syrských povstalců totiž údajně garantovali bezpečnost ruských vojenských základen a rovněž ruských diplomatických institucí v Sýrii. „Ruští představitelé jsou v kontaktu se zástupci ozbrojené syrské opozice, jejíž vůdci zaručovali bezpečnost ruských vojenských základen a diplomatických institucí v Sýrii,“ uvedl zdroj pro ruskou agenturu TASS, což by znamenalo, že výměna moci v Sýrii nemusí mít na ruské zájmy na Blízkém východě příliš silný vliv. Zaznívá, že má též pokračovat „rozvoj bilaterálních vztahů mezi Ruskem a Sýrií“.



Podle údajných informací od zdroje ruské agentury má být též v Moskvě i uprchlý syrský prezident Bašár Asad s rodinou.

Fotogalerie: - Kurdská tryzna v Bruselu

Před nebezpečím ze změn v Sýrii varuje rovněž izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Toto je historický den pro Blízký východ. Zhroucení Asadova režimu, tyranie v Damašku, nabízí velkou příležitost, ale je také plné významných nebezpečí,“ upozornil.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.



We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn