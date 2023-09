Americká ostuda, F-35 fuč. Pilota mají, letadlo hledají, lidé se jim smějí

reklama

několik amerických médií, americké vojenské síly pátrají po letounu F-35 po „nešťastné nehodě", která se udála v neděli na pobřeží Jižní Karolíny. Pilot z řad námořní pěchoty se z letounu bezpečně katapultoval a dopadl do North Charlestonu přibližně ve dvě hodiny odpoledne tamního času. Jeho jméno nebylo zveřejněno, údajně se nachází v blízké nemocnici a jeho stav je stabilní.

Letoun F-35B Lightning II vzlétl ze základny námořní pěchoty v Beaufortu. Jednalo se o cvičení útoku. Spolu s ním letěl ještě jeden letoun, který podle výpovědí vojenských činitelů již přistál. Po letounu, ze kterého se pilot katapultoval, se zatím pátrá, zapojena už byla tamní policie. Podle účtu RawsAlerts už oficiální složky žádají o pomoc i veřejnost.

??#BREAKING: The US military is asking the public for help in locating a missing $80 million F-35 stealth fighter jet that disappeared over North Charleston, South Carolina. Officials have reported that there is no concrete evidence of a crash. The pilot has been found and… pic.twitter.com/v9trKGVOrF — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 18, 2023

Aféra už vzbudila velké pobavení, ale také rozčarování. Lidé se ptají, jak je možné prostě ztratit letoun v hodnotě 80 milionů dolarů. Zvlášť, když pilot byl nalezen.

How in the fuck does the US military lose an $80 million jet, and also find the pilot? https://t.co/ARdZCaWKso — Luckenbach (@layount) September 18, 2023

How do you lose a whole fucking plane over America????? https://t.co/YWi0VabAEo — Cassie Cynical?? (@TuckerPoodleMA) September 18, 2023

Možný důvod nadhodil jeden z vojenských bloggerů, zabývající se zejména válkou na Ukrajině. „Utratíte 500 miliard za stealth letoun. Navrhnete ho, aby se dal najít co nejhůř. Pak jeden ztratíte. A požádáte veřejnost, aby vám ho pomohla najít.“ Nebyl sám, kdo zastával tuto myšlenku.

- Spend $500 billion developing a stealth fighter

- Engineer it to be as hard as possible to find

- Lose one

- Ask the public to help you find it https://t.co/7ASigX2ib8 — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) September 18, 2023

> make a stealth fighter

> give it autopilot

> pilot ejects while autopilot is on

> lose the plane

> tfw https://t.co/yD0d4TcAqS — Lee (Greater) (@shortmagsmle) September 18, 2023

Také se ozývá, že kdyby se něco podobného stalo za Trumpa, měl by tuto aféru na talíři minimálně dva měsíce. A otázky „Už jste se dívali na Ukrajině?“

If this happened under Trump it would be on the news for the next 2 months.



The leadership of this administration is the joke of the world. https://t.co/zNpfvEShdp — Matt Brosseau (@MatthewBrosseau) September 18, 2023

Did you look in Ukraine? https://t.co/5vuLdVss32 — Mark DiPiazza (@markdipiazza) September 18, 2023

Letouny F-35 má zájem pořídit i Česká republika a byly součástí sobotních Dnů NATO. Výsadkář Ivo Zelinka se chlubil tím, že letoun bez problémů přistál na letišti v Mošnově. Podle posledních zpráv by cena měla být nižší, než se původně čekalo, přibližně o 10 %, původně se počítalo se 122 miliardami.

"V naší ???? republice beztak není letiště, kde by mohla F-35 přistát!"



F-35A ???? a F-35B ???? na letišti Mošnov před letovou ukázkou.



Hlavy flastenců právě teď - ??#DnyNATO #F35 pic.twitter.com/JxhADsNB7c — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) September 16, 2023

