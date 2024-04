Americké jaderné zbraně do Polska? Duda po návštěvě Washingtonu řekl více

Polský prezident Andrzej Duda byl před měsícem v USA. A teď prozradil i jeden z důvodů státní návštěvy. Polsko by se nebránilo umístění amerických jaderných raket na svém území. Kvůli Rusku.

reklama

Rozhovor s polským prezidentem začal na lehkou notu. „Každá návštěva Spojených států slouží k posílení vztahů mezi Polskem a USA, stejně jako každá americká návštěva Polska na vysoké úrovni. Bez ohledu na to, kdo je aktuálně u moci v Polsku a bez ohledu na to, kdo je u moci ve Spojených státech, je povinností polských úřadů zajistit co nejlepší vztahy mezi našimi zeměmi,“ řekl polský prezident pro polský deník Fakt.pl.

Andrzej Duda zdůraznil, že je potřeba udržovat se Spojenými státy výborné vztahy nejen na politické úrovni, ale i na té armádní. Však Polsko k letošnímu roku zvýšilo výdaje do polské armády na 4 % HDP svého rozpočtu. „Měli bychom mít ty nejlepší možné vztahy na všech stranách americké politické scény, jak mezi demokraty, tak republikány. Také mezi těmi, kteří se zabývají bezpečnostními otázkami ve Spojených státech, včetně amerických generálů. A to jak těch, kteří působí v americké armádě, tak i těch, kteří jsou v důchodu.“ myslí si Duda.

Andrzej Duda byl pozván americkým prezidentem Joem Bidenem k příležitosti 25. výročí vstupu Polska do NATO. A tam potkal a hovořil s mnoha vlivnými hráči americké politiky. „Pro mě byla ta návštěva důležitá z politického hlediska také proto, že jsem měl v Kongresu také důležitá jednání s klíčovými americkými politiky: s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a s menšinovým vůdcem Hakeemem Jeffriesem. A demokratičtí a republikánští lídři v Senátu. Byla to velmi dobrá jednání, hlavně na téma bezpečnosti Polska, naší přítomnosti v NATO a hrozeb vyplývajících z ruské imperiální politiky,“ řekl v rozhovoru Duda. Setkal se, mimo jiných dalších, i s bývalým prezidentem USA Donaldem Trumpem.

S Trumpem se Andrzej Duda setkal na soukromé večeři, protože Trump nyní nezastává žádnou veřejnou funkci. Ale přesto Dudu k Trumpovi váží přímo přátelské vztahy. A vzpomínky. „Z této spolupráce je mnoho vzpomínek, ale i úspěchů, což je pro mě osobně velmi důležité. Připomeňme, že to byly pro Polsko velmi důležité zbrojní kontrakty, které jsme v té době mimo jiné uzavřeli: na nákup stíhaček F-35, zvýšení rozsahu americké vojenské přítomnosti v Polsku, velení V. armádního sboru USA v Poznani... To byla rozhodnutí, která padla za prezidentování Donalda Trumpa. Opravdu chci zdůraznit, že od té doby jsme přátelé. Hrozně rád si s ním povídám, protože je to nesmírně zajímavá osobnost a má velké zkušenosti, politické i obchodní,“ řekl polský prezident.

Prezident Duda hovořil i v sídle OSN. Všude zdůrazňoval, že Rusko nesmí vyhrát válku na Ukrajině a jak tomu mohou západní státy pomoci. „Opakuji prezidentu Bidenovi, členům Kongresu USA a zde v sídle OSN, že naším dnešním nejdůležitějším úkolem jako představitelů svobodného světa je nenechat Rusko vyhrát válku na Ukrajině,“ řekl Duda v rozhovoru.

A došlo i na otázku jaderných zbraní umístěných v Polsku. Polský prezident o takové možnosti tvrdě jedná. „To je již nějakou dobu tématem polsko-amerických rozhovorů. Už jsem o tom několikrát mluvil. Musím přiznat, že když jsem se na to zeptal, deklaroval jsem naši připravenost. Rusko stále více militarizuje Kaliningrad. V poslední době přemisťuje své jaderné zbraně do Běloruska.

Pokud se naši spojenci rozhodnou rozmístit jaderné zbraně v rámci sdílení jaderných zbraní také na našem území k posílení bezpečnosti východního křídla NATO, jsme na to připraveni. Jsme spojencem v Severoatlantické alianci a máme v tomto ohledu také závazky, což znamená, že prostě provádíme společnou politiku,“ pravil Duda.

Psali jsme: „Média to zatajila.“ Mohl být mír mezi Ruskem a Ukrajinou? Zcela jinak „Tak pěstujte marihuanu.“ Ukrajinci si otevřeli ústa na Polsko Fialův kamarád z Polska... S komandem na opozici, ale Bruselu to nevadí Drzí Ukrajinci, takový nevděk. V Polsku je zle a ještě přituhne

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama