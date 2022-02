Aňa Geislerová na Hrad? Ano. Je „krásná a chytrá“

Představte si, že by z herečky Ani Geislerové byla prezidentka. V červnu se tato představa splní v kinech v romantické komedii Prezidentka režiséra Rudolfa Havlíka. „Její Kateřina je krásná a chytrá žena, která řízení republiky věnuje veškerý svůj pracovní i osobní čas,“ popisuje její roli profil filmu. A dle CNN Prima News si Geislerová myslí, že jsou Češi připravení na to, aby na Hradě seděla žena. „Taková laskavá náruč nějaké paní prezidentky by mi strašně vyhovovala a byla by to pro mě obrovsky vítaná změna,“ uvedla s tím, že by prezident měl tmelit a dávat pocit důstojnosti.

Havlík uvedl, že o nikom jiném než o 45leté herečce neuvažoval. „Aňa má neuvěřitelnou vůli a je velmi přímá, velmi otevřená,“ chválil ji. Geislerová hrála v jeho předchozím počinu, Pohádky pro Emu.

„Pro mě bylo strašně důležitý vědět, že ta postava, ten charakter toho člověka, je opravdu někdo, kdo bytostně cítí potřebu něco měnit, pomáhat a skutečně má charakterové kvality, aby mohl být prezidentem. Aby prostě cítil potřebu věci dávat dohromady, do pořádku...“ vyjádřila se ke své roli Geislerová. „Její Kateřina je krásná a chytrá žena, která řízení republiky věnuje veškerý svůj pracovní i osobní čas,“ popisuje její postavu propagační profil filmu.

Režisér Havlík má kromě Prezidentky na svém kontě už pět dalších filmů, převážně romantické komedie, z nichž divácky nejúspěšnější jsou právě Pohádky pro Emu. Kromě Prezidentky má v roce 2022 vyjít ještě pokračování dalšího Havlíkova filmu, Po čem muži touží 2.

Pro CNN Prima News uvedla Geislerová, že se s Rudolfem Havlíkem často a ráda hádá, ale jedná se o „kreativní“ střety. Zazněla i otázka, co by si Geislerová myslela o tom, kdyby byla na Hradě žena. „Nejsme na to zvyklí, ale myslím si, že jsme na to možná připravení, a bylo by to skvělý. Člověk, který vám dává pocit nějaké důstojnosti, péče, stmeluje. Taková laskavá náruč nějaké paní prezidentky by mi strašně vyhovovala a byla by to pro mě obrovsky vítaná změna,“ mínila herečka.

„Myslím si, že když už je člověk prezident, tak asi musí být smířený s tím nebo by měl být smířený, že to je služba. A hlavně tak by k tomu měl přistupovat,“ reagovala na otázku, jak se jí hraje žena, která má rozvrh připravený na týdny dopředu.

A přiznala se, že z hypotetických kandidátek už má favoritku, kterou by na nejvyšším postu ráda viděla. Neřekla však kterou. „Protože mi přijde, že ženy mají dar, a je to překvapivé, ale v těch funkcích mi ženy přijdou jako přímočarejší, jednodušší, jakoby srozumitelnější. A zrovna na tuhle funkci by to bylo příjemný,“ řekla CNN Prima News.

