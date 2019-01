Andrej Babiš je doma z Asie. A uvedl se slušnou náloží

„Namasté, wai, nebo vlastně… Čau, lidi! Tak jsem doma,“ spustil. Posledních sedm dní mu prý přišlo pěkně dlouhých. Cesta ho vyčerpala natolik, že zhubl asi jeden a půl kila za jediný týden. Absolvoval sedm letů, celou řadu politických jednání, tiskových konferencí a dalších jednání. Prý je teď opravdu hodně unavený. Ale spokojený. A také dojatý.

„Ale je teda fakt, že když mi na indické univerzitě Symbiosis včera dali na hlavu tu čapku, k tomu mi okolo krku omotali šály a pak rektor vyzval studenty z 85 zemí světa, aby mě s vlaječkou v ruce přišli pozdravit, a bylo jich několik desítek... Tak mě to neuvěřitelně vzalo. Myslel jsem, že na úvod projevu ani nezvládnu poděkovat za pozvání a úžasné přijetí, jak jsem byl naměkko. Ale stačilo studenty pozdravit,“ napsal Babiš na sociální síti Facebook.

Kromě toho prý Babiš odvedl kus práce pro české podnikatele. V delegaci jich prý měl asi 50 a všichni si pochvalovali, že ve svých obchodních plánech tak či onak pokročili. „Všichni ale ocenili, že jsme tam nejeli na výlet. Chodili jsme za místními politiky, mluvili o českých firmách, jejich výrobcích nebo podnikatele rovnou vzali s sebou, aby se představili sami na společné prezentaci českých a místních podnikatelů. Všude jsme se účastnili i setkání našich a místních svazů průmyslu a obchodu,“ zdůraznil předseda vlády.

Kromě svých politických povinností, v rámci kterých představoval české firmy, chodil prý ještě do fitka a běhal. A spal jen pár hodin denně.

Pokud jde o Singapur, Babiš podle svých vlastních slov nechápe, jak jsme mohli toto teritorium zanedbávat.

„Nedokážu pochopit, jak to že jsme tu celé roky bez velvyslance. Ten, který je v Indonésii, má logicky spoustu práce tam, do Singapuru létá asi třikrát ročně, a to je úplně o ničem. Slíbil jsem singapurské prezidentce a premiérovi, že to napravíme, v noci se pak spojil s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Shodli jsme se, že musíme velvyslanectví otevřít. A já dodávám, že musíme vybrat fakt dobrého člověka, který je extrovert a umí dělat byznys. Protože tady se dělá byznys, velký byznys a my u toho chybíme,“ zlobil se.

Se Singapurci se prý shodl např. na tom, že je třeba uchovat si svou silnou armádu a svou silnou národní měnu.

Český předseda vlády chce také udělat z České republiky zemi budoucnosti. V nejbližších dnech prý na tiskové konferenci představí plán, jak na to. „Jsem hluboce přesvědčený, že máme všechny předpoklady stát se do několika let jedním z technologických lídrů Evropy. Věřte mi, máme na to. Máme úžasné vědce i firmy, jsme technologicky orientovaná země, podle agentury Bloomberg jsme dokonce nejstabilnější ekonomika Evropy,“ vyjádřil svůj názor šéf kabinetu.

V Thajsku se prý Babiš snažil také dělat byznys. Třeba prodat zbraně – obrněná vozidla, houfnice a tak podobně. Z celé návštěvy Thajska prý měl super pocit.

Zlatým hřebem cesty prý byla Indie, kde se dobře daří českým firmám, a to i proto, že tam máme skvělé české zástupce. Babiš je tak vnímá.

„Bylo skvělé vidět, že máme tak schopné zástupce v těchto koutech světa. Dám s nimi řeč ještě, až pozvu naše honorární konzuly z celého světa. Teď nebylo až tolik času, i když jsme to jednání natáhli. Zašli jsme ještě na českou ambasádu v Dillí, kde udělali malou recepci a skvělou prezentaci naší Jawy, kterou bohužel u nás nevyrábíme, ale její výroba bude obnovená v Indii od března tohoto roku. Vyrobí v roce 2019 50 000 kusů a je o ni obrovský zájem. Pak jsme vyrazili na letiště. V Indii se lidi neustále fotí, se mnou se fotili všichni, na konferenci, studenti, všichni lidi. Neustále. Je to takový národní zvyk,“ prozradil český premiér.

Celou cestu domů prý prospal a teď už přemýšlí nad tím, že by si měl zacvičit.

