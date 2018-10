Angele Merkelové vyvstal další problém. Jde o Bavorsko

17.10.2018 22:01

V Bavorsku proběhly nedávno volby do zemského sněmu. Jak se změnily poměry sil a co to pro Bavorsko, Německo a také pro Angelu Merkelovou znamená, toho si všímal na Neviditelném psu Marian Kechlibar.