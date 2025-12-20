Ukrajinci tvrdí, že zabili „generála z Vrbětic“

21.12.2025 7:56 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinci možná dosáhli významného úspěchu v rámci obrany před ruskými agresory, kteří útočí na jejich vlast již čtvrtým rokem, eliminovali ruského generála Averjanova, který se podílel mimo jiné i na plánování útoku v českých Vrběticích.

Ukrajinci tvrdí, že zabili „generála z Vrbětic“
Foto: ČVUT
Popisek: Dron

Ukrajinská armáda provedla dronový útok na ruský ropný tanker ve Středozemním moři. Médii proletěla zpráva, že se na tomto tankeru nacházel generál GRU Andrej Averjanov, který měl mimo jiné stát za přípravou útoku ve Vrběticích, k němuž ruské tajné služby přikročily ještě v době vlády Bohuslava Sobotky.

Server francouzského deníku La Voix du Nord uvedl, že podle nepotvrzených zpráv generál GRU, šéf vojenské rozvědky, na palubě ruského tankeru z pověstné stínové flotily zemřel. Ukrajinci provedli úder u ostrova Kréta v mezinárodních vodách. Asi 1400 km od svého vlastního území. Tanker prý začal hořet, ale ekologické škody podle všeho nehrozí, protože tanker před útokem prodal svůj náklad v Indii.

„Pokud se to (Averjanova smrt) potvrdí, bude to jedna z nejvýznamnějších operací na eliminaci mezinárodního zločince v historii války na Ukrajině,“ napsal ruský opoziční novinář Alexandr Nevzorov na Telegramu.

Vedle operace v Česku se Averjanov měl podílet na plánování řady dalších akcí např. v Africe a prý má svůj podíl i ve smrti Jevgenije Prigožina.

Agentura Reuters potvrdila, že plavidlo, na jehož palubě vypukl požár, byl tanker Qendil.

Ukrajinci útočí na ruskou ropnou infrastrukturu od roku 2024 a v posledních týdnech svou kampaň viditelně rozšířili. Zaútočili na ropné plošiny v Kaspickém moři a přihlásili se k útokům dronů na tři tankery v Černém moři.

Americká zpravodajská stanice CNN tvrdí, že Rusové stínovou flotilu využívají také jako špionážní nástroj.

