Ukrajinci tvrdí, že zabili „generála z Vrbětic“

Ukrajinská armáda provedla dronový útok na ruský ropný tanker ve Středozemním moři. Médii proletěla zpráva, že se na tomto tankeru nacházel generál GRU Andrej Averjanov, který měl mimo jiné stát za přípravou útoku ve Vrběticích, k němuž ruské tajné služby přikročily ještě v době vlády Bohuslava Sobotky.
„Pokud se to (Averjanova smrt) potvrdí, bude to jedna z nejvýznamnějších operací na eliminaci mezinárodního zločince v historii války na Ukrajině,“ napsal ruský opoziční novinář Alexandr Nevzorov na Telegramu.
Vedle operace v Česku se Averjanov měl podílet na plánování řady dalších akcí např. v Africe a prý má svůj podíl i ve smrti Jevgenije Prigožina.
Agentura Reuters potvrdila, že plavidlo, na jehož palubě vypukl požár, byl tanker Qendil.
Ukrajinci útočí na ruskou ropnou infrastrukturu od roku 2024 a v posledních týdnech svou kampaň viditelně rozšířili. Zaútočili na ropné plošiny v Kaspickém moři a přihlásili se k útokům dronů na tři tankery v Černém moři.
Americká zpravodajská stanice CNN tvrdí, že Rusové stínovou flotilu využívají také jako špionážní nástroj.
