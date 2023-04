Ani Agrofert neodolá. Tito rozhodují. Kdo v Česku může za drahotu

Prezident svazu obchodu Tomáš Prouza tvrdí, že pokud dnes někdo profituje z vysokých cen potravin, které jsou opravdu vysoké, jsou to především potravináři a zemědělci. Šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha poslal Prouzovi vzkaz. A popsal, jak je to s cenami potravin podle zemědělců a kdy budou ceny potravin klesat. Vysvětlil též, proč jsou polské potraviny o tolik levnější oproti českým.

„Momentálně jsme v atmosféře, kdy se hledá viník vysoké ceny potravin. Ukázat na jednoho jediného je samozřejmě nesmysl,“ upozornil Pýcha v rozhovoru s Čestmírem Strakatým v Prostoru X na serveru Reflex.cz s tím, že cenu potravin ovlivňuje cena energií, cena krmiv, ale u potravinářů také emisní povolenky a v případě obchodních řetězců např. nemalé ceny dopravy.

„Ale pokud se chceme bavit o tom, kdo má největší vliv na ceny potravin, a to nejen v České republice, tak to jsou obchodníci. Obchodníci určují, za kolik budou nakupovat,“ poznamenal Pýcha.

„Když chce zemědělec dodávat do obchodu cibuli, tak obchodní řetězec mu řekne dobře, ale od příštího měsíce mi dodáš cibuli o dvě koruny levněji. Zemědělec odpoví, to už je pod moje výrobní náklady a obchodník mu řekne, dobře, tak už nejezdi a koupí si ji z Austrálie, protože ví, že tam je momentálně levnější cibule,“ dal jeden z příkladů Pýcha.

V Česku podle něj neexistuje žádný tak velký zemědělec, který by mohl diktovat ceny svých produktů. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza sice říká něco jiného, říká, že obchodníci jsou vystaveni velkému tlaku potravinářů, ale tady měl Pýcha názor jednoznačný. „Tomáš Prouza je pohádkář a neříká pravdu,“ poznamenal Pýcha.

Podle Pýchy jsme se ocitli v době, kdy kvůli energetické krizi i kvůli válce na Ukrajině zemědělci nakupovali hnojiva za 400 procent původní ceny, ale do nákladů se JIM to promítne až v době, kdy tuto pšenici prodá. „Ale teď jsme v situaci, kdy jsme na cenách před válkou. Takže zemědělci měli vysoké náklady a budou mít nízké výnosy. My buď budeme ve ztrátě, nebo budeme rádi, když nebudeme ve ztrátě, ale alespoň na nule,“ poznamenal host Čestmíra Strakatého. „To je jenom hra čísel, u které to vypadá tak, že zemědělci jsou na tom dnes dobře, ale reálně to tak vůbec není,“ dodal.

Zároveň existují mezi zemědělci a potravináři vztahy, které jsou dohodnuty např. na čtvrt roku dopředu, takže ceny se budou měnit až postupně. Pýcha tady znovu zdůraznil, že pánem na trhu je obchodník, protože může říkat, že buď český zemědělec dodá své zboží levněji, nebo si to obchodník koupí třeba v Německu. Takovémuto tlaku není podle Pýchy schopen odolat ani takový gigant, jako je Agrofert.

A proč jsou ceny potravin kupříkladu v Polsku mnohem nižší než v Česku?

„Polský zemědělec má vyšší přímé dotační platby než český zemědělec. Český zemědělec má vyšší daň z příjmů než polský zemědělec. Český zemědělec nedostává tak vysokou národní podporu jako český zemědělec. … Do toho ještě vstupuje DPH. V Česku DPH 15 procent a snížená 10. V Polsku to snížili na nulu. A oni to nesnížili jen u potravin, ale i u energií, u pohonných hmot, a to je jako krev v lidském těle,“ vysvětloval situaci Pýcha.

Jedinou výhodu máme podle něj oproti Polsku v tom, že máme větší zemědělské podniky. Jenže česká vláda Petra Fialy (ODS) teď chce víc podporovat menší zemědělce, takže tím tuto konkurenční výhodu ztratíme, což je podle Pýchy problém. Zdůraznil přitom, že podpora malých zemědělců je v pořádku, ale nesmíme zapomínat na ten mezinárodní kontext. … „Jestliže seberete finanční prostředky těm, kdo dělají 80 procent potravin v České republice a očekáváte, že potraviny zlevní, tak toto nejde,“ upozorňoval host.

Čeští zemědělci se podle hosta vzdávají ovoce, brambor, ale i stavu prasnic, protože zjišťují, že nejsou schopni prodávat své výrobky za německé či polské ceny. I proto, že v zemědělství chybí pracovní síly. Poláci to podle Pýchy vyřešili tím, že otevřeli pracovní trh Ukrajincům, a to ještě před válkou. Česká vláda toto neudělala a dnes sklízí symbolické trpké ovoce tohoto svého počínání.

Toto všechno by se podle hosta mohlo změnit, kdyby vláda měla nějakou dlouhodobou strategii pro zemědělství, jako ji mají třeba Poláci. My ji podle Pýchy bohužel nemáme. Poláci ze sebe dokázali udělat velmoc v produkci a vývozu jablek. Dánská vláda také nastavila zemědělskou politiku na několik let dopředu a tato politika bude pokračovat, ať už bude vládnout ta či ona strana. V Česku takováto strategie zkrátka a dobře schází a čeští zemědělci nevědí, do čeho se jim vyplatí investovat na deset, dvacet i třicet let dopředu.

