Ani oblečená, ani nahá! Zákon, co pomůže Babišovi, změníme, hlásí KDU-ČSL

"Když vláda dala ve stavu nouze na jednání vlády bez jakéhokoliv avíza novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, my jsme za lidovce velmi intenzivně proti tomu vystoupili. Považovali jsme to za krajně nefér a musím říct, že to včerejší projednání, které proběhlo, už neproběhlo ve stavu nouzového stavu, ale i tak s tou předlohou, kterou vláda schválila, my nesouhlasíme a budeme se snažit v Poslanecké sněmovně to upravit. Protože, přiznám se, taková ta metoda ani oblečená, ani vysvlečená, metoda chytré horákyně, kdy dle předlohy by Andrej Babiš byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu, přiznám se, když jsem to četl opakovaně, já jsem tam nebyl schopen najít tu logiku, co se tímto krokem sleduje," poznamenal předseda lidovců Marian Jurečka na tiskové konferenci.

"Takže budeme chtít, aby tato legislativní úprava byla opravdu čistou transpozicí evropského unijního práva a budeme odmítat různé kličky, které by směřovaly k tomu, abychom tady vytvořili zase nějaký lex Babiš pro Agrofert a pro další čerpání dotačních podpor. Já mohu říci za sebe: Nikdy jsme pro naši rodinnou farmu nečerpali korunu investičních dotací a myslím si, že kdyby to stejné udělal Agrofert, že by to byl férový přístup vůči tomu jasně deklarovat, že tady nedochází ke střetu zájmů," dodal Jurečka.

Místopředseda strany Jan Bartošek pak zdůraznil, že lidovcům vadí skutečnost, že vláda sáhla kvůli koronavirové pandemii do rozpočtů měst a obcí. "Zítra v 8.30 svolal předseda Senátu pan Vystrčil jednání napříč senátními kluby. Přizval mě k tomuto jednání a já jsem přesvědčen, že v Senátu nalezneme řešení, aby se tento výpadek městům, obcím a krajům dokázal vykompenzovat, to znamená, aby se jim ty peníze prostě vrátily. V případě, že s to povede, Senát přijme tuto změnu a tento zákon přijde zpět do Poslanecké sněmovny, bude mít a především poslanci hnutí ANO, na výběr. Buď podpoří tento návrh a tím pádem narovnají tu nespravdlnost, kterou způsobili poslanci hnutí ANO, především poslanci hnutí ANO, tím, že sebrali obcím tyto peníze, a budou mít možnost tuto ztrátu vykompenzovat. V případě, že ne, tak již nyní připravuji ústavní stížnost na postup této vlády, protože jsem přesvědčen, že postup vlády ve vztahu k výkonu samosprávy, obcí, měst a krajů, je v rozporu s ústavou," uvedl Bartošek.

