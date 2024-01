Ani slovo o Ukrajině. „Pavel něco tuší.“ Analytik překvapil

reklama

„Zapůsobil tak. Nakonec je to hezkej chlap a forma prodává víc, než obsah. Ten v jeho týmu, koho napadlo nechat ho stát, je hodně chytrej. Je to zajímavá změna, navíc je to generál, tak co by seděl za stolem,“ ocenil aranžmá.

Co se naopak podle něj příliš nepovedlo, bylo televizní zpracování České televize plné ostrých střihů mezi záběry.



Novoroční projev Petra Pavla. (Screen: ČT24)

Pokud jde o obsah, hned úvodní část projevu se podle Mikeše prezidentovi docela vydařila. Pavel aktuálně zmínil jedenáct dní starou střelbu na Filozofické fakultě, kde student postřílel čtrnáct lidí. „Tomu tématu se asi nemohl vyhnout. Ale pojal to rozumně a uvážlivě,“ ocenil.

Prezident hovořil o tom, že strach a vztek, které nyní celkem pochopitelně cítíme, musíme překonat. „Přeji si, aby svíčky a květiny na pietních místech znamenaly také společnou vůli, že nás krutost a násilí nezastraší. Že si připomeneme osobní hrdinství všech, kteří se zlu dokázali postavit a že naše země vyjde z té hrůzy silnější a jednotnější,“ zaznělo z prezidentových úst.

A doplnil, že bohužel nikdy nebude možné zajistit přítomnost policie úplně všude a provádět tolik kontrol, abychom eliminovali veškerá nebezpečí.

„Můžeme zlepšit zákony, kontroly a opatření, ale nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody,“ uzavřel.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 25% Nesledoval jsem ho 72% hlasovalo: 975 lidí

Společnost podle něj mládí, jeho odvahu, nápady a aktivitu potřebuje, protože právě mladá generace byla vždy nositelem změny.

Mikeš v tom vidí prezidentovu politickou prozíravost. „Bude to dnešní mladá generace, kdo bude rozhodovat v příštích volbách. A bude nesmírně zajímavé, koho bude volit,“ dodává.

Prezident získává sebedůvěru...

Prezident samozřejmě zmínil i politická témata, podle mediálního experta přitom v některých věcech překvapil. „Je zřejmé, že začíná mít i vlastní názory a ti, kteří si na něj dělají nárok, nemusí mít nic jistého,“ soudí Mikeš.

Vládu Pavel ocenil, že se ve formátu pěti stran až tolik nehádá, ale také připomněl, že „všichni politici jsou ale nakonec odpovědní vám, občanům“.

„Úkolem opozice není pomáhat vládě a dělat jí život jednodušší. Smyslem opozice je kritika kabinetu a představování alternativních řešení. Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu,“ zaznělo také od Petra Pavla.

Za důležité Mikeš považuje, že Pavlův projev o parník překonal vánoční poselství premiéra Fialy. „Pan prezident zjevně postupně získává sebedůvěru. A to může být dost důležité pro jeho další kroky a potažmo velmi zajímavé pro další politický vývoj,“ zamýšlí se.

Mikeš postřehl, že i když se jednoznačně postavil na stranu NATO a EU, tak z jeho úst nezazněla výslovná zmínka o Ukrajině. „Možná jako stratég tuší některé další věci,“ zamyslel se.

Prezident připomněl dvojité výročí vstupů, které nás v letošním roce čeká, a přitom zmínil jednak dvouprocentní příspěvek na obranu, který je od loňska uzákoněn, ale také závazek, který jsme přijali při vstupu do EU.

„Druhým je přijetí společné evropské měny. Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ zaznělo od prezidenta.

Mikeše překvapilo, že prezident v novoročním projevu proces přistoupení k unijní měně podpořil takto jednoznačně. „S nadsázkou, přiznal se, že je eurohujer,“ poznamenal mediální expert. Tato slova byla podle něj tím nejotevřenějším přiznáním, k čemu prezident v životě došel.

Naopak jej potěšila hezká slova, která na konci projevu prezident věnoval instituci rodiny. Ta přitom dnes rozhodně není na piedestalu.

„V náročných chvílích se můžeme opřít o své nejbližší. O svou rodinu, přátele nebo někoho v okolí, kdo je ochoten pomáhat. I pro mě je takovou oporou moje rodina a hlavně moje žena Eva, která se v loňském roce musela sžít s novou rolí. A já ji obdivuji za to, jak to zvládá. Přeji vám všem, ať máte každý někoho, o koho se můžete opřít, když to potřebujete. A s kým můžete sdílet radost, když se vám daří. Už to je veliké štěstí,“ zaznělo na samotný závěr prezidentova projevu.

I proto si Mikeš myslí, že projev Petra Pavla byl „prezidentský“. „Já myslím, že tentokrát by mohl být přijat pozitivně i v hospodách,“ uzavřel mediální analytik.

