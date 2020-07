Anna Geislerová přeje ministrovi tento osud. Zlý. Ozývají se další

Podle ministra Hamáčka nelze zajistit, aby v říjnových volbách mohli volit i ti, kdo budou v tu dobu případně v karanténě kvůli koronaviru. Za toto prohlášení dostal vynadáno hned z několika stran. Pavel Telička a Dominik Feri mu spílali, že času na přípravu měl dost. Členka ODS Eva Decroix se obává, že by tímto mohla být ohrožena demokracie, i Milion chvilek apeluje na řešení situace. A herečka Anna Geislerová by chtěla do karantény dát "Svetříčka". Napořád.

Na podzim se chystají krajské a senátní volby, koronavirus je však může zkomplikovat a těm, kdo budou v karanténě, by bylo upřeno volební právo. Dle ministra Jana Hamáčka do podzimních krajských a senátních voleb nelze prosadit změny, které by umožnily hlasovat lidem v karanténě a současně zamezily rizikům přenosu covidu-19. „Nelze za nimi ani poslat urnu, protože by hrozilo nakažení volební komise. To není nic, co by si vymyslelo ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita,“ prohlásil. Kritika za to, že někteří lidé hypoteticky nebudou moci hlasovat, se pak snesla na jeho hlavu.

„Kolegové z opozice objevili Ameriku. Chtěl bych je upozornit, že volební zákon z roku 1995 (247/1995 Sb.) hovoří jasně. Paragraf 2: Překážkami ve výkonu volebního práva jsou

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. To samé v zákoně 130/2000 Sb,“ upozornil ministr vnitra.

Ale nepochodil a kritika na něj pršela ze všech stran. „Pan ministr Hamáček tvrdí, že lidé s koronavirem nebudou moci v říjnu volit! A přitom volební právo občana je v Ústavě ČR! Pane ministře, nedělejte z Covid-19 hráz, přes kterou nejde projít. Ale hledejte možnosti, jak zaručit občanovi právo, aby mohl volit,“ vzkazoval senátor a místopředseda TOP 09 Herbert Pavera.

„Absolutně neakceptovatelné. Nemůže být myšleno vážně. Pokud si s tím nedokáže Jan Hamáček poradit, bude to jeho kardinální selhání ohrožující legitimitu voleb. Nechť předloží několik alternativ k seriózní politické diskusi,“ vyzýval ministra bývalý europoslanec Pavel Telička.

A za „objevenou Ameriku“ se do Hamáčka pustil opět, řka, že má ministr máslo na hlavě: „1. Od kdy víte, ze máme pandemii a že jsou v říjnu volby? 2. Vy si opravdu myslíte, že věc nemá řešení? 3. Snad si uvědomujete, jak snadno jsou výsledky voleb napadnutelné. A Vy jste primárně zodpovědný.“ Hamáček odepsal, že máslo na hlavě nemá a ptal se, jak chce Telička donutit členy komise chodit za potenciálně nakaženými.

„Ale máte. Probudil jste se v červenci, pandemii máme od března, o volbách, snad, víte déle. Není to o donucení, ale koncepčním řešení, na které jste měl a máte dost času,“ trval si na svém.

Že měl Hamáček dostatek času si myslel i poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Poznamenala, že zdrojem státní moci je lid, nikoliv ministr a varovala před potenciálním zneužitím: „Dokážete si představit, jak se s takovouto obezličkou dá zahýbat s volbami? Stačí poslat celé ‚politicky nechápavé‘ volební okrsky na víkend do karantény a je to... Obávám se, že riziko s tímto související je mnohem vyšší než šíření viru z papírových obálek…“

Podle ní se smyčka stahuje a omezení volebního práva nesmí projít. „Virus tu s námi ještě nějakou dobu bude, demokracie ale tímto tempem už zítra nemusí...“ doplnila.

Ozvala se i herečka Anna Geislerová. Ta mínila, že do karantény by měl být umístěn ministr Hamáček, a to natrvalo. „Hlavně tomu lidi nevěřte... a ve volbách tohle ukončeme. Právo volit vám Svetříček nemůže odebrat,“ prohlásila.

I spolek Milion chvilek pro demokracii, na jehož akcích Geislerová řečnila, se proti Hamáčkově vyjádření ohradil. „Samozřejmost, s jakou nám vláda odebírá základní lidská práva, je alarmující. Tak třeba právo volební. Ministr Jan Hamáček vzkázal voličům v karanténě: ‚Hlasování pro ně do voleb nelze zařídit.‘ Tito lidé tedy preventivně přijdou o volební právo garantované Listinou základních práv a svobod.“

„Vláda zná termín krajských a senátních voleb dlouho dopředu. Minimálně od března ví o vážnosti a průběhu pandemie koronaviru. Přesto nebyla schopna navrhnout řešení, které by umožnilo volit i lidem v karanténě. Místo toho se ministr vnitra Hamáček zbavuje odpovědnosti už teď. Je přitom mnoho způsobů, jak umožnit občanům volit i v karanténě. Opozice i ústavní právníci vyzývají k hledání chytrých a funkčních řešení situace. Existuje totiž riziko, že by výsledky voleb mohly být kvůli omezení pandemií zkresleny. A soudy by je pak mohly prohlásit za neplatné. Vláda by se měla přestat vymlouvat. Je nejvyšší čas, aby na řešení problému začala spolupracovat s odborníky a epidemiology. Omezení volebního práva pro lidi v karanténě považujeme za nesprávné. Apelujeme na vládu, aby okamžitě začala hledat řešení místo výmluvy. Času má zatím dost,“ apelují aktivisté.

Ale Bob Čáp ze strany Budoucnost mínil, že Hamáček nemohl pro zvýšení účasti ve volbách udělat víc.

