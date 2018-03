Anne Applebaum: Všímali jsme si jen ruských hackerů. Ale oni nejsou sami. Propaganda se šíří i takto

Kauza Cambridge Analytica se stala po zkoumání vazeb mezi Trumpem a Ruskem dalším „tučným soustem“ pro americká a západní média vůbec. Svůj komentář na toto téma včera v deníku The Washington Post publikovala také známá americká publicistka Anne Applebaumová, která před lety vystupovala v Knihovně Václava Havla.

Držitelka Pulitzerovy ceny Applebaumová se specializuje na komunistickou historii východoevropských zemí a také na toto téma vydala několik publikací. Vedle toho ale nepravidelně publikuje své komentáře v amerických denících. Včera se vyjádřila v The Washington Post k britské společnosti Cambridge Analytica, která se pohybuje v oblasti politického marketingu a aktuálně čelí obvinění, že podvodným způsobem získala data od 50 milionů uživatelů Facebooku.

„Vypustili jsme jisté informace do oběhu na pomyslné dálkové ovládání, ovlivňovali jejich pohyb a dosah. Umíme to dělat tak, aniž by si někdo myslel, že jde o propagandu. Protože v takové chvíli musí zaznít otázka, kdo tu propagandu šíří?“ cituje Applebaumová s mimořádným odporem generálního ředitele Alexandera Nixe a dodává, že jeho společnost se podílela na prezidentských volbách v USA, Brexitu, ale operovala také v Keni, Mexiku a dalších zemích.

Applebaumová dále zmiňuje, že šéfové společnosti se chlubili tím, že v kampaních využívají strach. „Výkonný ředitel Cambridge Analytica Turnbull hovoří o hledání úzkosti, kterou v sobě lidé mají, aniž by o tom věděli. A říká, že hlavním úkolem pro jeho firmu je dostat ten strach ven a porozumět mu. Navíc odkazuje na Machiavelliho, který o podobných věcech psal před několika sty lety,“ píše bývalá manželka polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského.

„I když můžete mít pochybnosti o tom, jestli Cambridge Analytica přišla s něčím novým, tak má každopádně k dispozici (stejně jako další poradenské společnosti) úžasný marketingový nástroj jménem Facebook. Společnost získala prostřednictvím neexistujícího výzkumného projektu data o 50 milionech uživatelů sítě. A co je horší, Facebook o tom věděl už v roce 2015, a přesto reagoval až poté, co se vše dostalo na veřejnost,“ zlobí se publicistka.

Za hlavní problém považuje Applebaumová, že uživatelé netušili, že se stali terčem skryté politické kampaně. „A je to především proto, že to před nimi chtěli skrýt lidé z Cambridge Analytica a samotného Facebooku. Až doposud jsme věnovali pozornost pouze tomu, jak měnili realitu ruští hackeři. Ale ukazuje se, že nejsou zdaleka sami. Skryté politické reklamy jsou výsměchem volebním zákonům. A pokud si toho provozovatelé sociálních sítí nejsou vědomi, je třeba je regulovat,“ uzavírá Applebaumová.

autor: pro