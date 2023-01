Argumenty „pražské kavárny“ proti Babišovi rozstříleny. Z nečekané strany. Petr Žantovský je ohromen

TÝDEN V MÉDIÍCH Tvrzení, že Česká televize je připravena uspořádat profesionálně vedenou nestrannou debatu, je zhruba stejně pravděpodobné, jako že traktor značky Zetor, místo aby odjel do hor orat brambor, se vznese do nadoblačných výšek a za pár světelných minut dorazí k Měsíci. Tak hodnotí Petr Žantovský slova mluvčí ČT poté, co veřejnoprávní televize dostala košem od jednoho z prezidentských kandidátů. V přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne nechybí ani komentář o povýšencích z kulturní elity coby příslovečných šílencích.

„I po desetileté zkušenosti s Milošem Zemanem se nemalá část městské ‚kulturní elity‘ chová jako příslovečný šílenec, který očekává, že bude-li opakovat stále dokola tytéž chyby, jednou mu určitě přinesou dobré výsledky. Zcela nepoučena svými dosavadními nezdary opět přichází s obrazem boje Prahy proti venkovu, rozuměj ‚dobra‘ proti ‚zlu‘,“ píše autorka komentáře s názvem „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Povýšenci tlačí na Hrad Babiše“ Klára Votavová. „Povšimla si velice zásadního faktoru, který se podílí mimo jiné i na tak často skloňovaném rozdělení společnosti, a ukázala, jak se to projevuje právě v klíčovém okamžiku před druhým kolem volby hlavy státu. Ke svému nemalému údivu musím konstatovat, že tento zřejmě nejlepší mediální výstup týdne přinesl server Aktuálně.cz,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Votavová nepoučenost „kulturní elity“ dokumentuje na dvojím prezidentském vítězství Miloše Zemana. „Při nich převládly hlasy lidí z menších měst a obcí nad voliči z metropole, kteří se na ty ‚vidláky‘ vytahovali a uráželi je. Zeman na tom postavil dobrou kampaň a dvakrát vyhrál. Jenomže Pražská kavárna dělá opět stejnou chybu. Například, jak píše Votavová, ‚Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí‘, tweetovali krátce po sobě novinář Jan Tuna a stand-up komik Luděk Staněk. ‚Proti nám, západně a svobodomyslně orientovaným lidem, povstala vesnice se svými socialistickými a východními sklony‘, dal nahlédnout do svého uvažování i šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr. Ve stejném komentáři následně oznámil, že nechá vytisknout zvláštní vydání svých novin, které pak rozešle do 2,5 milionu českých domácností, aby jim vysvětlil, že potřebujeme ‚důstojného prezidenta‘,“ vybírá mediální analytik z článku.

Praha se ve své samolibosti nezajímá o problémy venkova

„Jistě nelze podezírat server Aktuálně, že by se hemžil fanoušky Andreje Babiše, ani autorka výše uvedených slov se nedomnívá, že je optimálním mužem na Hrad. Nicméně konstatuje, že když se Babišovi protivníci nechají kolébat na vlnách laciných pomluv a dehonestací, namísto věcné argumentace, mohou splakat nad svým výdělkem. A přidává správnou poznámku, že ono ‚rozdělení‘ mezi Prahu a venkov může být zaviněno tím, že se prostě Praha ve své samolibosti vůbec nezajímá o problémy venkova. A pak se to ukazuje na volebních součtech,“ souhlasí Petr Žantovský.

Babiš zvýšil důchody i minimální mzdu zhruba o 4 tisíce

Klára Votavová své konstatování dokládá fakty: „Evropský výbor regionů na podzim konstatoval, že Ústecký a Karlovarský kraj chudnou nejrychleji ze všech oblastí střední a východní Evropy. Více než jinde jsou v Česku úspěchy ve vzdělávání podmíněny sociálním statusem a místem narození. Kvůli nedostatku kvalitních škol i pracovních míst z oblastí odcházejí lidé a stěhují se do čím dál robustnějšího prstence obcí kolem Prahy.“

A s pádnými argumenty pokračuje dál: „Andrej Babiš bodoval v prvním kole prezidentské volby nejvíce právě v zapomenutých, chudých regionech. Stejně jako Miloš Zeman se dokázal stát kandidátem zklamaných a naštvaných. Ani on sice pro těžce zkoušené kouty země během svého premiérování mnoho neudělal. Ale díky ekonomické konjunktuře se za jeho vládnutí mezi roky 2017 a 2021 zvýšily důchody i minimální mzda zhruba o 4 tisíce korun, tedy v obou případech přibližně o čtvrtinu. Navíc stihl (zcela v rozporu se svou údajnou levicovostí) za pomoci ODS snížit daně z příjmu, a může se tak chlubit ekonomicky neudržitelnou, avšak voličsky přitažlivou pověstí člověka, který dává více a bere méně.“

Typ objektivních argumentů, jimž jsme už téměř odvykli

Hvězdná hodina postihla autorku v závěru komentáře: „Lidé mají na politické otázky různé názory, jejich pohled na svět utvářejí nejrozličnější okolnosti i zkušenosti a pouhé apely na morálku – tím méně pohrdavé přezírání – nemohou pro překonání těchto rozdílů stačit. Navzdory vlastní proklamované ‚voličské inteligenci‘ jsou navíc i lidé vzdělaní a liberální často náchylní k symbolům, zjednodušování a nostalgii. Zlo představuje komunismus, neomarxismus, Rusko, Putin, Babiš – kategorie, které často bez hlubšího pochopení směšují dohromady na plakátech i ve všelijakých sloganech a výkřicích… V dlouhodobém horizontu platí otřepané ‚poslouchejme regiony‘. Nebo ještě lépe: investujme do nich, aby se v nich dalo lépe žít.“

„Je dobře, že i novinář – v tomto případě novinářka – z opačného názorového tábora přináší tento typ objektivních argumentů. Už jsme si tomu v našich mediálně prolhaných a režimu poklonkujících časech pomalu odvykli,“ konstatuje Petr Žantovský.

Piráti chtějí prošetřovat kvůli marketingu člena RRTV

Opravdu pikantní historku přinesly minulé dny v souvislosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). „Jak píše například Echo 24, Piráti chtějí prošetřovat člena RRTV a experta na marketing a média Daniela Köppla. Podle Pirátů je totiž také členem marketingového týmu Andreje Babiše, což by podle nich mohlo kolidovat se zákonem. Zákon říká, že členové rady nesmí působit v žádné straně, hnutí ani v jejich prospěch. Köppl však podezření odmítá. Ačkoliv se ke kampani prý vyjadřoval, údajně ale nikoliv jako člen marketingového týmu. Vysvětlil, že je v pozici asistenta místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka, takže občas na některých jednáních byl, ale právě jen pozice asistenta. A zdůraznil, že na kampani nepracuje,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tak jako tak je otázkou, zda je vše v souladu se zákonem o RRTV, který v paragrafu 7 upravujícím členství v radě říká, že „členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch“. „Podobným ustanovením v zákoně o České televizi se řídí také například členství v Radě České televize. To hrálo roli v minulém roce v případě kritiky a následného odvolání radní Hany Lipovské kvůli její kandidatuře v posledních sněmovních volbách za Volný blok,“ připomíná mediální odborník s tím, že při sledování téhle v zásadě banální a jednoznačné lapálie se může leckomu vybavit staré latinské rčení Quod licet Iovi, non licet bovi, v překladu Co dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi.

Nestranickost je ve vysílací radě nutnou podmínkou

Přitom sám může posloužit několika vlastními zkušenostmi. „Ledva jsem byl v prosinci 2000 zvolen do téže rady (RRTV), neprodleně jsem ukončil pracovní poměr v Poslanecké sněmovně, kde jsem byl na částečný úvazek zaměstnán jako poradce předsedy PS Václava Klause. Když jsem byl v únoru 2018 zvolen do Rady ČTK, byla dokonce moje paní, nemající s politikou nic společného, nucena opustit místo režisérky dramatických pořadů Českého rozhlasu, neboť domnělý střet zájmů dle příslušného zákona stihl i ji jakožto osobu blízkou. A to bylo jen režírování četeb a rozhlasových her, navíc ve veřejnoprávním médiu. Nic naplat, zákon hrál s vyšší kartou,“ uznává Petr Žantovský. Proto míní, že jestli asistent poslance se pohybuje v kruhu nejvyššího politického vedení strany, nemá co pohledávat ve vysílací radě, kde nestranickost je podmínkou nejen dostačující, ale doslova nutnou.

Daniela Köppla zná dlouhá léta a vnímá ho jako odborníka na média a mediální komunikaci. „Navíc, a to někteří novináři v souvislosti s touto kauzou připomínají, je synem Barbary Köpplové, dlouholeté docentky Fakulty sociálních věd (dříve žurnalistiky), která vždy zdůrazňovala nezávislost a zákonnost novinářského působení. Být na místě Andreje Babiše, stáhnu Daniela Köppla okamžitě z RRTV, abych se vyhnul podezření, že ‚mi tam hlídá zájmy‘. Pro Babiše by to byl úžasný trumf v rámci kampaně před druhým kolem prezidentské volby: ‚Hleďte, kdo tu pije víno a káže vodu?‘ Nepochybuji, že by se Daniel Köppl uplatnil dostatečně jako špičkový odborník v rámci hnutí ANO – bez oné pomyslné koule střetu zájmů u nohy,“ podotýká mediální analytik.

Televize s půlkou informací, a ještě ne vždy spolehlivých

A do třetice na předvolební notu. „Babiš odmítl jít do předvolebního duelu s Pavlem v ČT. Vybral si jiná média“, oznámil mimo jiných server iDnes. „Na první pohled jde o to, že původní debata obou finalistů se měla konat v České televizi ve čtvrtek 26. ledna, ale na stejný termín si oba kandidáty již ‚vyblokovala‘ Nova. Česká televize náhradou nabídla termín na neděli 22. ledna, tedy na zítřek, ale to Andrej Babiš neakceptoval. Místo toho se zúčastní v debatách Deníku, Blesku, Primy a Novy. Zdá se tedy, že nedělního Duelu v ČT se zúčastní jen Petr Pavel. Čímž de facto potvrdí to, co o České televizi víme už dávno: že poskytuje půlku informací, a ještě ne vždy spolehlivých, půlku možných názorů a pohledů na věc, zkrátka že kulhá minimálně na jednu nohu,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A Babišovo odmítnutí to symbolicky potvrzuje. „Ostatně proč by se expremiér rval o prezentaci na obrazovce v instituci, která mu už od roku 2013, kdy fakticky vstoupil do naší vysoké politiky, okopává kotníky, mnohdy účelově lže, barví jej na černo a kreslí jako čerta na vrata. Je přece jasné, co se od České televize dalo čekat. Že nasadí v poslední den před otevřením volebních místností nejtěžší kalibr a s nohama jen malinko vystupujícíma z protikandidátova pozadí se vynasnaží nenechat na Babišovi nit suchou. Objektivní žurnalistika se v ČT nenosí už dávno, a Babiš to okusil již mnohokrát. Tímto gestem udělil České televizi lekci, kterou si víc než zasloužila,“ tvrdí mediální odborník.

Nestranná debata v ČT je jako traktor letící na Měsíc

Povšiml si, že mluvčí ČT Blinková pro iDNES.cz v té souvislosti řekla, že stále platí, že je Česká televize připravena uspořádat profesionálně vedenou nestrannou debatu. „To je ovšem zhruba stejně pravděpodobné, jako že traktor značky Zetor, místo aby odjel do hor orat brambor, jak zpívala kapela Visací zámek, se vznese do nadoblačných výšek a za pár světelných minut dorazí k Měsíci, aby tam vyoral první slavnostní brázdu, a třeba i pro výsadbu brambor. Zkrátka Česká televize je instituce dávno odepsaná jako zdroj relevantních informací a hnízdo objektivní a nestranné žurnalistiky. Je příznačné, že to připomněl před těmito důležitými volbami právě Andrej Babiš, od něhož bychom přímý útok takové brizance možná ani nečekali. Ale dobře, že tak,“ dodává Petr Žantovský.

