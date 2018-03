Armáda vytvoří další pluk, brigádu zatím nezřídí, uvedla Šlechtová

Česká armáda má v současné době dvě bojové brigády, a to 7. mechanizovanou a 4. brigádu rychlého nasazení. V minulých letech vedení Ministerstva obrany a vojska zvažovalo, že přibude brigáda třetí. Podle Šlechtové je ale nutné nejprve vyzbrojit, vystrojit a doplnit stávající dvě brigády. Zejména 7. mechanizovaná brigáda je vybavena zastaralou technikou. Šlechtová poznamenala, že pluk bude možné jednoduše rozšířit na brigádní velikost. Pluk má obecně v mírových dobách velikost několik set až tisíc vojáků, brigádu tvoří několik praporů nebo pluků.

„Chci mít dvě brigády dodělané a následně z toho pluku postavíme časem za několik let brigádu,“ řekla ministryně. Nový pluk by měl kompletně vzniknout asi do tří let. Jeho součástí by měl být i budovaný prapor v Rakovníku.

Podle Šlechtové vedení obrany zpracovává mapu všech nemovitostí a jejich použitelnosti. Podotkla, že armáda má mnoho budov, které jsou nevyužité. Aleš Opata, který od května převezme velení generálního štábu, podle ní připravuje přesun některých jednotek do rekonstruovaných objektů. Poznamenala, že vojáci by se měli vrátit do míst, kde v současné době nejsou.

Šlechtová také novinářům řekla, že v Německu vznikne do dvou let v rámci NATO nová logistická struktura, ve které bude asi 1 500 lidí. Očekává, že by se na jejím budování mohla podílet i Česká republika.

autor: nab