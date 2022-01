Asi byl v rauši... Babiš pro PL o Železném. Nechápal

Když se šéf hnutí ANO Andrej Babiš doslechl o tom, co předváděl moderátor ČT Jakub Železný ve čtvrtek, zhruba 2 hodiny před půlnocí, v rozhovoru exkluzivně pro server ParlamentníListy.cz spustil ostrou palbu. „Byla to síla. Já už v životě zažil nějaké ty moderátorské excesy, ale tohle předčilo asi všechno. Pan Železný byl v nějakém rauši,“ nebral si expremiér servítky.

Ve chvíli, kdy si moderátor veřejnoprávní televize posadil do studia dva poslance, Patrika Nachera (za ANO) a Lukáše Vlčka (STAN), dalo se čekat, že bude řídit standardní duel vládního a opozičního poslance.

Jenže nakonec vypadalo všechno jinak.

V některých momentech toho Železný namluvil víc než oba jeho hosté dohromady.

Železný se Nachera zeptal, co podstatného se opozice dozvěděla při nejdelším dotazování na vládu v historii Česka. Aniž by prý chtěl zpochybnit právo opozice ptát se, zajímalo ho, zda to přineslo něco konkrétního. Nacher odvětil, že je právem opozice ptát se. Proto se mu otázka Jakuba Železného jeví jako nadbytečná. A moderátor se rozjel.

„Máte pocit, že vy jste pokládali nezbytečné dotazy a já když se vás ptám, co jste se dozvěděli, tak ten můj dotaz je zbytečný, Děkuju,“ vystartoval na Nachera.

„Tak já bych se zeptal, jestli jste se takhle ptal při tom minulém šestnáctihodinovém dotazování,“ vracel se Nacher k době, kdy bylo hnutí ANO ve vládě a čelilo otázkám tehdejší opozice, dnešní vlády.

„Nepochybně,“ ujistil Nachera Železný.

„Tak to se schválně podívám, protože si myslím, že jste se takhle neptal,“ zareagoval Nacher.

A Železný vyrazil do útoku.

„Ještě jedna další věc, pane Nachere, vy to děláte pravidelně. Zkuste to bez těch osobních invektiv vůči komukoliv tady, ano? Děkuju vám.“

„Když mě necháte odpovídat, tak vám rád něco odpovím,“ zaznělo od Nachera.

„Bez těch invektiv,“ skočil mu do řeči Železný.

„Já jsem jenom měl pocit, že vy mě takhle tady grilujete, i když jsem byl koaliční poslanec, i když teď jsem opoziční a pořád v tom pokračujete, ale OK, tak si člověk asi musí zvykat,“ nedal se Nacher.

Po dotazu serveru ParlamentníListy.cz, co na tuto debatu říká šéf hnutí ANO Andrej Babiš, odvětil, že večer debatu neviděl, ale potom, co všechno o ní slyšel, si ji přece jen pustil. A prý nestačil koukat, co Železný předváděl.

Svému poslanci Patriku Nacherovi naopak složil poklonu.

„Já to neviděl v přímém přenosu, ale psalo mi tolik lidí, kteří byli v šoku z toho, jak se pan moderátor choval, že jsem si to pustil zpětně. A byla to síla. Já už v životě zažil nějaké ty moderátorské excesy, ale tohle předčilo asi všechno. Pan Železný byl v nějakém rauši. Krom toho, že absolutně nezvládal emoce, byl útočný, skákal do řeči a vyřizoval si tam osobní účty, ani neříkal pravdu. Všechny moje dary a moje půjčka hnutí byly poskytnuty v prvních letech existence hnutí. Moje účelové a objednané polistopadovým kartelem trestní stíhání začalo 24. 10. 2017. Navíc všechny peníze už mi hnutí vrátilo. Opravdu smekám před naším poslancem Nacherem, že tu situaci ustál a neodešel ze studia. Nechápu jen, proč se na konci moderátorovi omlouval, to by měl spíš pan Železný jemu,“ zdůraznil Babiš.

V závěru Událostí, komentářů se Nacher Železnému skutečně omlouval.

„Omlouván se, jestli jsem se vás nějak dotkl,“ obrátil se na moderátora.

„Nedotkl,“ ujistil moderátor poslance z řad poslaneckého klubu ANO.

