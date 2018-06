Ať mají ošklivé lesby své vlastní, státem dotované porno, navrhli v Německu

Státem financované porno ve veřejnoprávní televizi. Zdá se vám tato myšlenka příliš bizarní na to, aby se mohla stát skutečností? V Německu by se něco takové brzy mohlo stát realitou.

Berlínská SPD, která vládne v hlavním městě Německa společně s Levicí a Stranou zelených, přišla skutečně s originálním nápadem. Na popud mládežnického křídla strany socialisté navrhují, aby bylo z veřejných zdrojů financováno „feministické porno“. Pod tímto nezvyklým souslovím se skrývá porno, kde by vystupovali „obézní lidé i lidé všech věkových kategorií“. Stručně řečeno, místo dokonalých těl by z peněz daňových poplatníků vznikly lechtivé filmy, jejichž hvězdy by se pyšnily spíš svými fyzickými nedostatky.

Vzniklé pornofilmy by potom dle návrhů berlínské SPD měly na svých internetových stránkách nabízet veřejnoprávní stanice ARD a ZDF. Delegáti strany již tento bizarní návrh schválili a nyní má velkou šanci být realizován v praxi. Lze očekávat, že koaliční partneři strany, tedy zmiňovaní Zelení a Levice, nebudou mít s ničím takovým sebemenší problém. Už jenom proto, že v drtivé většině případů koalice hlasuje v téměř dokonalé shodě.

Celý text v angličtině je ZDE.

Hlavním argumentem zastánců tohoto projektu je „boj proti sexistickým stereotypům“. „Mainstreamové porno podporuje sexistické a rasové stereotypy. Některé tzv. optimální části těla jsou brány za standard. V takto zobrazovaných filmech je sex posuzován jen z pohledu výkonnosti a v podstatě jako sportovní zápolení. Hlavní aktéři spolu vlastně vůbec nekomunikují, žádné zkoušky či zkoušení nových věcí,“ píše se v odůvodnění návrhu.

Podle SPD standardní pornofilmy negativně ovlivňují současnou společnost. „Mladí lidé pak získávají o sexuálním životě nereálné představy,“ mají starostliví socialisté obavy o vývoj společnosti. „Feministické porno naproti tomu zahrnuje obézní, hubené, mladé i staré lidi všech pohlaví. Hlavní pozornost je směřována jen na ženy, které jsou ve filmech často ponižovány,“ citují média dvacetiletou členku mládežnické odnože SPD Heike Hoffmannovou.

Jak konstatuje britský deník Daily Mail, němečtí socialisté se nechali myšlenkou natočit feministické porno za peníze daňových poplatníků patrně inspirovat ve Švédsku. „Před devíti lety tamější Státní filmový institut investoval v přepočtu desítky tisíc eur na tvorbu krátkých pornofilmů, které natočily umělkyně ženského pohlaví.“

