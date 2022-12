Ať odstoupí Pavel a Nerudová. Vyzývá Hilšer

Senátor Marek Hilšer, který se po pěti letech uchází o post českého prezidenta, podle svých slov jako zcela nezávislý kandidát, do voleb míří bez drahé kampaně. Věří, že klíčové budou debaty, které mu mohou pomoct získat hlasy voličů. Ač nyní čelí tlakům, aby od boje o Hrad pro nízké preference raději rovnou ustoupil, on sám naopak vyzývá k odchodu favority těchto voleb.

reklama

Hilšer je přesvědčen, že ti, kdo by měli z volby prezidenta 2023 odstoupit, jsou Petr Pavel nebo Danuše Nerudová; dali by podle jeho slov šanci někomu jinému, kdo by mohl získat třeba přes 50 procent, uvedl to ve čtvrtek v pořadu Hyde Park v České televizi.

První kolo prezidentské volby by vyhrál podle listopadového šetření zpracovaného pro Českou televizi od firem Data Collect a Kantar CZ předseda hnutí ANO Babiš, který by získal hlasy od 27 procent oslovených, a někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR a expředseda Vojenského výboru NATO pak 26,5 procenta.



Určitou šanci na postup do druhého kola by podle průzkumu měla také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, jíž by vhodila hlas 23,5 procenta lidí zapojených do šetření.

Naopak další kandidáti se oproti této trojici jmenovaných drží dosti u konce. Senátor Pavel Fischer by skončil čtvrtý s 5,5 procenta a pouhá čtyři procenta by pak podle průzkumu měl i jeho senátorský kolega a rovněž dřívější neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer.

Psali jsme: Senátor Hilšer: Přehlednost je cesta k řízené demokracii. Tam nechceme. Kandidatury se nevzdám

Pro výše zmíněné výsledky průzkumů naopak výzvy k odstoupení míří spíše k Hilšerovi. Například podle odborníka na politický marketing Jakuba Hussara by Hilšer a i třeba Fischer měli upozadit své ego a vzdát to, protože mohou ohrozit postup expremiéra Andreje Babiše do druhého kola prezidentské volby.

Podobně uvažuje také politolog Jiří Pehe. Pokud do druhého kola postoupí Petr Pavel, tak tam podle průzkumů Andreje Babiše jednoznačně porazí. Hlavním cílem Babiše tedy je „nepustit Pavla do druhého kola“.

Ostatní kandidáty pak varuje, že vymezováním proti Pavlovi dělají špinavou práci za Babiše. Ostatní „demokratické“ kandidáty včetně Hilšera pak vyzývá, aby zvážili se před volbami své kandidatury vzdát a podpořit favority svého tábora. „Možná největším momentem jejich politické kariéry by mohlo být odstoupit ve prospěch dvou vedoucích kandidátů demokratického tábora, a zvýšit tak významně šance, že by se Babiš nedostal do druhého kola,“ uvažuje Pehe.

Porážka Babiše už v prvním kole by totiž podle něj zcela změnila české politické poměry. A na to by měli „demokraté“ myslet.

Psali jsme: Žádná vana a doma mrznu. Šetříme, odhalila Hilšerova žena Senátor Hilšer: Peníze, prolité reklamou, demokracii nezlepší „Havel by nebyl prezident.“ Komentátor se pustil na tenký led Hrad si zaslouží novou generaci, přihlásil se v ČT o hlasy Hilšer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.