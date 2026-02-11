Bartoš (Piráti): Důležité kapitoly, jako je bydlení, v návrhu rozpočtu chybí

11.02.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. února 2026 k návrhu státního rozpočtu

Bartoš (Piráti): Důležité kapitoly, jako je bydlení, v návrhu rozpočtu chybí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Já děkuji za slovo.

My budeme dnes jednat, doufám, že tedy začneme přesně včas o rozpočtu České republiky, a když prší dotazy na jednotlivé kapitoly rozpočtu, často se nejen novináři, ale lidé ptají, kde se na to vezme. Ta jednoduchá otázka a bohužel smutná odpověď je evidentně na dluh, ten schodek rozpočtu je vyšší, než navrhovala vláda Petra Fialy, přesto na ty důležité kapitoly, jako je bydlení, a to už tady zaznělo, chybí.

Já bych chtěl proto navrhnout zařadit na dnešní jednání schůze dva body. Jedná se o... A teď, pardon... Ano. Je to 6 a 7 dle těch bodů, jak tady říká pan předsedající. Jsou to věci, který se týkají boje proti korupci.

Když se podíváme na informace, které jdou z různých institucí, které měří míru korupce v České republice, tak pokud sečteme dohromady korupci a hospodářskou kriminalitu, tak Česko ročně přichází zhruba o půl bilionu korun. Kdyby se nám podařilo zadržet respektive zachránit peníze z těchto dvou oblastí, byť jen v malých procentech, nemuseli bychom řešit tento šílený schodek a byly by peníze na dostupné bydlení, podporu vzdělávání pedagogů a dalších a nemuseli bychom jet na dluh.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My jsme předložili tyhlety dva tisky. Říkáme tomu pracovně pirátský protikorupční balíček. A on přináší jednu z nejdůležitějších změn v České republice pro boj s korupcí.

Nám se podařilo v tom předchozím volebním období schválit několik zákonů, které po nás požadovala i Evropská komise, aby právě nedošlo k zastavení čerpání dotací, o kterých tady hovořil například Zdeněk Hřib nebo pan předseda Kupka, ať už to byla evidence konečných majitelů, aby bylo jasné, kdo je beneficientem, úprava zákona o zadávání veřejných zakázek, aby se v nich méně podvádělo. A tento protikorupční balíček míří na další, řekl bych, problematické body, právě které jsou v české justici.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 38686 lidí

Ten balíček sjednocuje protikorupční agendy. Ano, vzniká tam jeden nezávislý ústřední úřad, zpřís... Ale samozřejmě stahuje pod sebe agendu, kterou v tuto chvíli kontrolují - a ne příliš kvalitně kvůli značné defundaci a personální zaostalosti - i další úřady, jako například Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran, ale bavme se třeba i o kontrole lobbingu a dalších.

Já, když vezmu jenom příklad, co ten balíček obsahuje: zpřísnění majetkových přiznání politiků, úředníků, vedení státních městských firem; jak již jsem zmínil - vznik nezávislého protikorupčního úřadu s kompetencí vyšetřovat střet zájmů i nelegální financování stran; povinnost transparentních účtů u politických stran a zákaz darů s nejasným původem; rozšíření pravomoci NCOZ na korupce a hospodářskou kriminalitu na obraně - ostatně rozpočet armády, si myslím, že bude velmi diskutovaným tématem, pokud se budeme bavit o rozpočtu, protože tam dochází ke krácení 21 miliard; ale i přísnější tresty za korupci, včetně nemožnosti podmínečného propouštění před odpykáním dvou třetin trestu.

Zásadní je taky, a to si myslím, že je smutná vizitka zejména konce vlády Petra Fialy - my jsme v souladu i s evropskými požadavky schválili zákon proti lobbingu, akorát se tam dostaly do té míry výjimky, že například elektronická stopa, která má propojit ty lobbistické organizace na finální znění těch pozměňovacích zákonů - myslím, že to byl tenkrát návrh paní poslankyně, místopředsedkyně poslaneckého klubu Evy Decroix, který tedy napsala jedna vlivná lobbistická organizace a zanechali tam i metadata - tak vrátit zpátky tu evidenci lobbingu bez výjimek do toho původně zamýšleného návrhu, s kterým přišli Piráti.

Jsou to tedy dva tisky, jak už zde zmínil pan předsedající Nacher. Chtěl bych je zařadit jako první a druhý bod na dnešní schůzi, neboť tyto tisky spolu souvisejí. Říkáme tomu pracovně pirátský protikorupční balíček.

Děkuji.

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Macinka staví zájem své strany nad zájmy České republiky
Košilatí Piráti nepochodili. Výsměch je brutální
Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře
Bartoš (Piráti): Lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti , sněmovna , státní rozpočet , 7. schůze , 11.2

JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Žaloba za neplnění slibů

Dobrý den, co si s vaším právním vzděláním myslíte o žalobě, o které prý uvažuje předseda senátu Vystrčil, a která má být mířena na Babiše s Macinkou za ta, že neplní své sliby? Stalo se někdy, že by byl politik žalovaný za to, že neplní slib? A je to vůbec právně možné? Protože za mě se politiků, c...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

14:41 Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

Komentář předsedy Svobodných Libora Vondráčka