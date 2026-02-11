Bartoš (Piráti): Důležité kapitoly, jako je bydlení, v návrhu rozpočtu chybí

Já děkuji za slovo.
My budeme dnes jednat, doufám, že tedy začneme přesně včas o rozpočtu České republiky, a když prší dotazy na jednotlivé kapitoly rozpočtu, často se nejen novináři, ale lidé ptají, kde se na to vezme. Ta jednoduchá otázka a bohužel smutná odpověď je evidentně na dluh, ten schodek rozpočtu je vyšší, než navrhovala vláda Petra Fialy, přesto na ty důležité kapitoly, jako je bydlení, a to už tady zaznělo, chybí.
Já bych chtěl proto navrhnout zařadit na dnešní jednání schůze dva body. Jedná se o... A teď, pardon... Ano. Je to 6 a 7 dle těch bodů, jak tady říká pan předsedající. Jsou to věci, který se týkají boje proti korupci.
Když se podíváme na informace, které jdou z různých institucí, které měří míru korupce v České republice, tak pokud sečteme dohromady korupci a hospodářskou kriminalitu, tak Česko ročně přichází zhruba o půl bilionu korun. Kdyby se nám podařilo zadržet respektive zachránit peníze z těchto dvou oblastí, byť jen v malých procentech, nemuseli bychom řešit tento šílený schodek a byly by peníze na dostupné bydlení, podporu vzdělávání pedagogů a dalších a nemuseli bychom jet na dluh.
My jsme předložili tyhlety dva tisky. Říkáme tomu pracovně pirátský protikorupční balíček. A on přináší jednu z nejdůležitějších změn v České republice pro boj s korupcí.
Nám se podařilo v tom předchozím volebním období schválit několik zákonů, které po nás požadovala i Evropská komise, aby právě nedošlo k zastavení čerpání dotací, o kterých tady hovořil například Zdeněk Hřib nebo pan předseda Kupka, ať už to byla evidence konečných majitelů, aby bylo jasné, kdo je beneficientem, úprava zákona o zadávání veřejných zakázek, aby se v nich méně podvádělo. A tento protikorupční balíček míří na další, řekl bych, problematické body, právě které jsou v české justici.
Ten balíček sjednocuje protikorupční agendy. Ano, vzniká tam jeden nezávislý ústřední úřad, zpřís... Ale samozřejmě stahuje pod sebe agendu, kterou v tuto chvíli kontrolují - a ne příliš kvalitně kvůli značné defundaci a personální zaostalosti - i další úřady, jako například Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran, ale bavme se třeba i o kontrole lobbingu a dalších.
Já, když vezmu jenom příklad, co ten balíček obsahuje: zpřísnění majetkových přiznání politiků, úředníků, vedení státních městských firem; jak již jsem zmínil - vznik nezávislého protikorupčního úřadu s kompetencí vyšetřovat střet zájmů i nelegální financování stran; povinnost transparentních účtů u politických stran a zákaz darů s nejasným původem; rozšíření pravomoci NCOZ na korupce a hospodářskou kriminalitu na obraně - ostatně rozpočet armády, si myslím, že bude velmi diskutovaným tématem, pokud se budeme bavit o rozpočtu, protože tam dochází ke krácení 21 miliard; ale i přísnější tresty za korupci, včetně nemožnosti podmínečného propouštění před odpykáním dvou třetin trestu.
Zásadní je taky, a to si myslím, že je smutná vizitka zejména konce vlády Petra Fialy - my jsme v souladu i s evropskými požadavky schválili zákon proti lobbingu, akorát se tam dostaly do té míry výjimky, že například elektronická stopa, která má propojit ty lobbistické organizace na finální znění těch pozměňovacích zákonů - myslím, že to byl tenkrát návrh paní poslankyně, místopředsedkyně poslaneckého klubu Evy Decroix, který tedy napsala jedna vlivná lobbistická organizace a zanechali tam i metadata - tak vrátit zpátky tu evidenci lobbingu bez výjimek do toho původně zamýšleného návrhu, s kterým přišli Piráti.
Jsou to tedy dva tisky, jak už zde zmínil pan předsedající Nacher. Chtěl bych je zařadit jako první a druhý bod na dnešní schůzi, neboť tyto tisky spolu souvisejí. Říkáme tomu pracovně pirátský protikorupční balíček.
Děkuji.
