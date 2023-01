Babiš a mír? Toto k tomu řekl „mírový štváč“ Stropnický. Také ke kampani generála

Jednání o příměří, zmírnění ruských sankcí a konec dodávek zbraní Ukrajincům. To žádají signatáři iniciativy Mír a spravedlnost, mezi jejíž autory patří dnešní host pořadu K věci na CNN Prima News Matěj Stropnický. S kým by vyjednával? Souzní s Andrejem Babišem, který hlásá, že zařídí mír?

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) včera uvedl, že by v teoretickém případě napadení Polska či pobaltských států, které jsou součástí NATO, nevyslal české vojáky na pomoc. Souzní Stropnický s tímto názorem? „Přiznám se, že moc ne. Ta naše výzva se toho netýká, tohoto. Ale princip Severoatlantické aliance je přece založen na kolektivní bezpečnosti, ve které to funguje jedině tehdy, pokud platí princip jeden za všechny, všichni za jednoho,“ podotkl Stropnický.

„To znamená, že mě to trochu překvapilo. Na druhou stranu, když se člověk podívá do průzkumů, tak vidí, že nadpoloviční většina Čechů si skutečně myslí, že by se v takovém případě česká armáda účastnit neměla, když by byl napaden jiný členský stát NATO. Takže si myslím, že Babiš jede podle průzkumů, klasika,“ podotkl Matěj Stropnický.

Ten kvůli iniciativě „Mír a spravedlnost“, nabádající k úsilí o jednání a skončení válečných operací, dostal například od Jindřicha Šídla nálepku „mírový štváč“.

„Od chvíle, kdy jsem začal vnímat svět, jsme bojovali za mír. Každý den. Neustále, statečně už od nejútlejšího věku... Těmhle propagandistickým – pardon! – sračkám se nešlo vyhnout. Stejně jako pocitu, že už zítra mohou z území NSR (tak se tehdy oficiálně říkalo západnímu Německu) přiletět smrtonosné jaderné střely a všichni tady umřeme. Proto jsme se učili nasazovat masku, pláštěnku, igelitové pytlíky na ruce a na nohy a zalehnout patami k epicentru výbuchu. Říkalo se tomu „branné cvičení“, ale ve skutečnosti to byl soustředěný psychologický teror, kterému jsme jako děti byli vystaveni po celá 80. léta. Přiznám se, že to na mě zanechalo stopy. Především v podobě preventivní nedůvěry ke všem permanentním bojovníkům a bojům za mír, ať už to znamená cokoli,“ vzpomínalo k tomu Husákovo dítě.

Svět je nyní v situaci, kdy Severoatlantická aliance může poměrně brzy aktivovat články 4 a 5, a sice články o té společné obraně států NATO. Bylo by to pro Stropnického problematické? „Já tu situaci takhle nevidím, nemám pocit, že by se blížilo nějaké aktivování. Asi si vybavíme tu diskusi nad tím, jestli raketa byla ruská, nebo ukrajinská, ta, co dopadla na území Polska někdy v říjnu. Tam najednou se ukázalo, jak strašně křehké také to společenství je v tom vyhodnocování toho, jaké to nebezpečí je, jestli skutečně nastalo, a kde je pravda,“ sdělil Stropnický.

Hovořilo se také o účasti Česka v NATO. „Výhodou toho členství je z pohledu velké části signatářů – ale nechci v téhle věci mluvit za všechny, protože to není předmětem té naší iniciativy – je to, že Severoatlantická aliance právě díky tomuto článku působí určitým odstrašujícím efektem a tím přispívá k míru a k tomu, že se právě do toho válčení s NATO nepouští. Což zajišťuje mír, a to je předmět toho, o co my usilujeme,“ dodal.

Matěj Stropnický se vyjádřil i k výrokům Andreje Babiše (ANO) ohledně válčení. „Říká se, že Andrej Babiš straší válkou. Já tady také pozoruji velké strašení z druhé strany, to je strašení ohrožením demokracie, tím se straší vůči Andreji Babišovi od roku 2013. Přitom ani jako premiér žádným zásadním způsobem demokracii neohrozil. Je fér zmínit, že straší obě volební kampaně,“ konstatoval Stropnický.

Například premiér Petr Fiala hovořil o „dvou světech“, z nichž jeden je demokratický, a druhý populistický.

Petr Pavel to řekl po vojácku ještě ostřeji, že jeho svět je světem hodnot, kdežto svět Andreje Babiše je světem lží a chaosu.

„My jsme Andreji Babišovi zaslali naši výzvu prostřednictvím několika signatářů. Andrej Babiš se k té výzvě nevyjádřil. A říkám to proto, že zatímco Andrej Babiš vede prostě volební kampaň, spočítal si, že mír je možná karta, která se dá v těch volbách hrát, tak ji hraje... Ale je pro mě otázka, jestli to myslí vážně, protože my jsme dali dohromady seriózní a komplexní soubor analýz a požadavků ve vztahu k postupu, jak by mělo být postupováno ve vztahu k příměří a v jednání o trvalém míru. A Andrej Babiš se k tomu nevyjádřil a mluví jenom o míru jako takovém,“ dodal Stropnický.

A že on by předpokládal, pokud někdo vidí mírovou iniciativu – tak že by si jako prezidentský kandidát takové věci všiml a třeba by o ni projevil nějaký zájem. „Možná bych začal tím, že bych si ji přečetl a podepsal, protože jinak je ten mír takový nezávazný. A mír se dá velmi často interpretovat i jako vítězství Ukrajiny. Ale my v tom textu píšeme, že toho se bez velké války dosáhnout nedá,“ zmínil.

„Petra Pavla určitě volit nebudu. Ale jestli budu volit Andreje Babiše, to skutečně nevím,“ dodal Matěj Stropnický.

