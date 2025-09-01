Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici

01.09.2025 19:11 | Monitoring

Berlí do hlavy dostal Andrej Babiš na mítinku v Moravskoslezském kraji, kde je volebním lídrem ANO. Šéfa hnutí fyzicky napadl starší muž nespokojený s Babišovými politickými aktivitami a postoji. U incidentu zasahovala policie. Napadený politik byl převezen na vyšetření do nemocnice.

Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Na předvolebním mítinku hnutí ANO v obci Dobrá na Frýdecku-Místecku došlo v pondělí k incidentu, při němž byl předseda hnutí Andrej Babiš fyzicky napaden. Jeden z účastníků akce ho zasáhl berlí do hlavy. K incidentu došlo během diskuse s občany, kdy se atmosféra vyhrotila kvůli přítomnosti odpůrců Babišovy politiky.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
„Pan předseda byl napaden jedním z občanů berlí. Muž ho bouchl do hlavy,“ potvrdil poslanec Aleš Juchelka (ANO), který Babiše na kampani doprovází.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
Útočníkem byl starší muž, jenž svým činem vyjádřil nesouhlas s Babišovými postoji. Při útoku vulgárně nadával. Ochranka okamžitě zasáhla a dotyčného zadržela, na místě byla přítomna také policie, která incident vyšetřuje. Babiš byl po napadení převezen do nemocnice na vyšetření, aby bylo vyloučeno vážnější zranění. Podle prvotních zpráv utrpěl pouze lehčí zranění, jeho stav je stabilní.

Násilí je nepřijatelné a nic nevyřeší

K útoku na šéfa opozice se vyjádřil premiér Petr Fiala (ODS). Na síti X napsal: „Odsuzuji dnešní útok na Andreje Babiše. Násilí do politiky v žádném případě nepatří!“
A přiložil video, ve kterém říká: „Vyzývám opravdu všechny – poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení. Ale dejme násilí a agresivitu pryč. To je nebezpečná společnost, která takto postupuje. Nevím, jak je na tom Andrej Babiš. Pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví, a já jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří. Mysleme na to.“
 
 
Poslankyně Alena Schillerová (ANO) na síti X napsala: „Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny strany a hnutí v ČR.“
 
 
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) jí odpověděl: „Zklidněte i vy emoce.“
 
 
A na svém účtu napsal: „Násilí do politiky nepatří. V demokracii se nesouhlas vyjadřuje diskusí a argumenty, ne fyzickými útoky. Jakýkoliv útok na politika – bez ohledu na stranickou příslušnost – je nepřijatelný. Přeji Andreji Babišovi, ať je vše v pořádku a bez zdravotních následků.“
 
Poslanec a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se vyjádřil: „Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice SPOLU a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně, a stalo se.“
 

Útok odsoudil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří,“ napsal Rakušan na síti X.

 

 

Na sociálních sítích se událost setkala s rozporuplnými reakcemi – zatímco někteří útok kritizují, jiní ho považují za důsledek polarizované politické atmosféry.

Zdroj: Facebook

Objevují se např. názory, že jde o „projev zoufalého primitiva“, dotazy, co dělala ochranka, i zvolání: „Hurá, estébáckej zmetek.“

Zdroj: Facebook

„To je to samé jako ve sportu, když nefandím Spartě, a to je fakt, tak přece nebudu chodit na každý její zápas. Jestli chce někdo něco změnit, má možnost jít k volbám, berlí asi politiku této země nezmění!“ napsala Radka Kohoutová na síti Facebook.

Zdroj: Facebook

Policie zkoumá motivy útočníka a další okolnosti incidentu. Tato událost pravděpodobně ještě více podnítí diskuse o bezpečnosti a kultuře politických shromáždění v Česku.

Incident na mítinku v obci Dobrá není osamoceným projevem politicky motivovaného násilí v nedávné době. Ke střetům docházelo např. na srpnovém shromáždění v Příčovech.

Fotogalerie: - Mela v Příčovech

Vojtěch Pšenák v Příčovech
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...
V Příčovech došlo ke konfliktům mezi účastníky vla...

Většina politicky motivovaného násilí v Česku není přímo spojena s fyzickými útoky na politiky, ale spíše s verbální agresí, protesty či střety mezi znepřátelenými skupinami. Rostoucí polarizace zvyšuje riziko eskalace do fyzických incidentů, jak ukazuje případ napadení Babiše či střety v Příčovech. Oproti jiným zemím EU je míra politického násilí v Česku relativně nízká, ale incidenty jako ten v Dobré zdůrazňují potřebu většího důrazu na bezpečnost při politických shromážděních a na potírání nenávistných projevů.

autor: Naďa Borská

