Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici

Na předvolebním mítinku hnutí ANO v obci Dobrá na Frýdecku-Místecku došlo v pondělí k incidentu, při němž byl předseda hnutí Andrej Babiš fyzicky napaden. Jeden z účastníků akce ho zasáhl berlí do hlavy. K incidentu došlo během diskuse s občany, kdy se atmosféra vyhrotila kvůli přítomnosti odpůrců Babišovy politiky.
„Pan předseda byl napaden jedním z občanů berlí. Muž ho bouchl do hlavy,“ potvrdil poslanec Aleš Juchelka (ANO), který Babiše na kampani doprovází.
Ing. Aleš Juchelka
Útočníkem byl starší muž, jenž svým činem vyjádřil nesouhlas s Babišovými postoji. Při útoku vulgárně nadával. Ochranka okamžitě zasáhla a dotyčného zadržela, na místě byla přítomna také policie, která incident vyšetřuje. Babiš byl po napadení převezen do nemocnice na vyšetření, aby bylo vyloučeno vážnější zranění. Podle prvotních zpráv utrpěl pouze lehčí zranění, jeho stav je stabilní.
Násilí je nepřijatelné a nic nevyřeší
Odsuzuji dnešní útok na Andreje Babiše.— Petr Fiala (@P_Fiala) September 1, 2025
Násilí do politiky v žádném případě nepatří! pic.twitter.com/3AnTZq4Cxl
Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny…— Alena Schillerová (@alenaschillerov) September 1, 2025
Zklidněte i Vy emoce. https://t.co/XiUD2Gw1QT— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 1, 2025
Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně a stalo se.— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 1, 2025
Útok odsoudil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří,“ napsal Rakušan na síti X.
Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 1, 2025
Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident…
Na sociálních sítích se událost setkala s rozporuplnými reakcemi – zatímco někteří útok kritizují, jiní ho považují za důsledek polarizované politické atmosféry.
Objevují se např. názory, že jde o „projev zoufalého primitiva“, dotazy, co dělala ochranka, i zvolání: „Hurá, estébáckej zmetek.“
„To je to samé jako ve sportu, když nefandím Spartě, a to je fakt, tak přece nebudu chodit na každý její zápas. Jestli chce někdo něco změnit, má možnost jít k volbám, berlí asi politiku této země nezmění!“ napsala Radka Kohoutová na síti Facebook.
Policie zkoumá motivy útočníka a další okolnosti incidentu. Tato událost pravděpodobně ještě více podnítí diskuse o bezpečnosti a kultuře politických shromáždění v Česku.
Incident na mítinku v obci Dobrá není osamoceným projevem politicky motivovaného násilí v nedávné době. Ke střetům docházelo např. na srpnovém shromáždění v Příčovech.
Většina politicky motivovaného násilí v Česku není přímo spojena s fyzickými útoky na politiky, ale spíše s verbální agresí, protesty či střety mezi znepřátelenými skupinami. Rostoucí polarizace zvyšuje riziko eskalace do fyzických incidentů, jak ukazuje případ napadení Babiše či střety v Příčovech. Oproti jiným zemím EU je míra politického násilí v Česku relativně nízká, ale incidenty jako ten v Dobré zdůrazňují potřebu většího důrazu na bezpečnost při politických shromážděních a na potírání nenávistných projevů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská