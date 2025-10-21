Ulice rozbíjí sestavování vlády. Veleba o tom, co ještě neviděl

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Ulice by ráda vstupovala do sestavování vlády!“ žasne bývalý senátor a člen Klubu 2019 Jan Veleba ohledně toho, co se děje proti zástupcům Motoristů. Mluví o vyhrocené situaci a připomíná například neobvyklé „ukončení“ Otázek Václava Moravce. Dostal se i k chystanému setkání Putina s Trumpem v Maďarsku. „Evropská unie ztrácí,“ padlo například.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý senátor Jan Veleba

Tak se nám bude měnit vláda a po premiérovi signálů Petru Fialovi nastoupí do Strakovky pravděpodobně premiér činů Andrej Babiš. Premiér, který na rozdíl o filozofa a sociologa Fialy rozumí hospodaření a ekonomice národního hospodářství. Vidím v tom velkou příležitost pro náš resort, zemědělství a potravinářství. Vidím v tom ale také nutnost velkých personálních přesunů, spojených s potřebou nových tváří, což musí být vysvětleno a odprezentováno občanům, kteří budou mít velký vliv na restart resortu.

Každý dlužíme v přepočtu 323 tisíc korun…

Naše ekonomika není v dobrém stavu a základní číslo, státní dluh, je nevídané – 3,5 bilionu korun, respektive každý z nás občanů ČR dluží v přepočtu přes 323 tisíc korun. A když ta čísla dokončím, tak letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 241 miliard korun se má v příštím roce prohloubit na 286 miliard! Taková je výchozí základna pro novou vládu, s předpokládaným premiérem Andrejem Babišem. Za tohoto stavu prezident republiky Petr Pavel nikam nespěchá a první zasedání nově zvolené Poslanecké sněmovny svolal až na 3. a 4. listopad.

Ulice by ráda vstupovala do sestavování vlády!

Ale budiž, i v minulosti byla doba od voleb do prvního jednání Poslanecké sněmovny dlouhá, dokonce někdy i delší. Ovšem v té minulosti nebyla situace mezi ve volbách vítěznými a poraženými stranami a hnutími tak vyhrocená, jako je teď. Nikdy se například nestalo, že by v České televizi letitý a sledovaný pořad Otázky Václava Moravce nebyl dovysílán do konce a Moravec musel pořad ukončit, aby snad třeba nedošlo mezi hosty – politiky, až k fyzické inzultaci. Nikdy se nestalo, aby stovky, možná tisíce lidí, demonstrovaly nebo jinak protestovaly proti nominacím některých poslanců, jako se to v současné době děje vůči Motoristům. Trnem v oku je jim konkrétně Filip Turek, Petr Macinka a Oto Klempíř. Uvidíme, zda bude ještě někdo další… Je to velmi zvláštní, ulice by ráda vstupovala do sestavování vlády! Ale v případě budoucího premiéra Andreje Babiše narazí. Tolik domácí politika po volbách a ještě dovolte několik poznámek k zahraničí, respektive k roli nejvyššího ústavního činitele, prezidenta Petra Pavla.

Putin a Trump v Budapešti, nikoliv v Bruselu…

Jsem přesvědčen, že žijeme v době výrazných změn ve světové politice. Určitě ztrácí Evropská unie. Chystané jednání Vladimira Putina a Donalda Trumpa bude v Budapešti, nikoliv v Bruselu. Je to rozhodně velká podpora a ocenění práce maďarského premiéra Viktora Orbána. Je zřejmé, že jedním z bodů jednání bude situace na Ukrajině, když Zelenský odletěl z Washingtonu bez Tomahawků, které měly zasahovat cíle v ruském vnitrozemí a že bude snaha válku na Ukrajině ukončit. Obávám se, že se tak může stát jedině podstoupením rusky mluvících oblastí na Ukrajině. V opačném případě, kdy Spojené státy nepomohou, Evropská unie vojensky nepomůže a Ukrajina je sama, tak riskuje totální kolaps včetně narušení státnosti. Jsem si jist, že když dáme všechny naznačené události do souvislostí, že bychom měli my, desetimilionová středoevropská země, vystupovat obezřetně a s určitým nadhledem. Určitě ale k takovému nadhledu nepatří konfrontační postoje premiéra a prezidenta k Rusku a jeho představiteli – Putinovi. Ale to je už letitá trvalka, o které jsem zde již psal. Dnes si chci povšimnout nejnovějších postojů pana prezidenta Petra Pavla, které zaujímá k ruskému spojenci, k Číně. Prezident označuje Čínu za bezpečnostní hrozbu, varuje před ní a jeho postoj je konfrontační. Když si uvědomíme, že se vytváří ekonomická a politická osa Čína–Rusko–Indie, pak to je, nemohu jinak, úsměvné.

Jan Veleba

bývalý senátor, exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jan Veleba

