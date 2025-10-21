Ulice rozbíjí sestavování vlády. Veleba o tom, co ještě neviděl

Tak se nám bude měnit vláda a po premiérovi signálů Petru Fialovi nastoupí do Strakovky pravděpodobně premiér činů Andrej Babiš. Premiér, který na rozdíl o filozofa a sociologa Fialy rozumí hospodaření a ekonomice národního hospodářství. Vidím v tom velkou příležitost pro náš resort, zemědělství a potravinářství. Vidím v tom ale také nutnost velkých personálních přesunů, spojených s potřebou nových tváří, což musí být vysvětleno a odprezentováno občanům, kteří budou mít velký vliv na restart resortu.
Každý dlužíme v přepočtu 323 tisíc korun…
Naše ekonomika není v dobrém stavu a základní číslo, státní dluh, je nevídané – 3,5 bilionu korun, respektive každý z nás občanů ČR dluží v přepočtu přes 323 tisíc korun. A když ta čísla dokončím, tak letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 241 miliard korun se má v příštím roce prohloubit na 286 miliard! Taková je výchozí základna pro novou vládu, s předpokládaným premiérem Andrejem Babišem. Za tohoto stavu prezident republiky Petr Pavel nikam nespěchá a první zasedání nově zvolené Poslanecké sněmovny svolal až na 3. a 4. listopad.
Ulice by ráda vstupovala do sestavování vlády!
Ale budiž, i v minulosti byla doba od voleb do prvního jednání Poslanecké sněmovny dlouhá, dokonce někdy i delší. Ovšem v té minulosti nebyla situace mezi ve volbách vítěznými a poraženými stranami a hnutími tak vyhrocená, jako je teď. Nikdy se například nestalo, že by v České televizi letitý a sledovaný pořad Otázky Václava Moravce nebyl dovysílán do konce a Moravec musel pořad ukončit, aby snad třeba nedošlo mezi hosty – politiky, až k fyzické inzultaci. Nikdy se nestalo, aby stovky, možná tisíce lidí, demonstrovaly nebo jinak protestovaly proti nominacím některých poslanců, jako se to v současné době děje vůči Motoristům. Trnem v oku je jim konkrétně Filip Turek, Petr Macinka a Oto Klempíř. Uvidíme, zda bude ještě někdo další… Je to velmi zvláštní, ulice by ráda vstupovala do sestavování vlády! Ale v případě budoucího premiéra Andreje Babiše narazí. Tolik domácí politika po volbách a ještě dovolte několik poznámek k zahraničí, respektive k roli nejvyššího ústavního činitele, prezidenta Petra Pavla.
Putin a Trump v Budapešti, nikoliv v Bruselu…
Jsem přesvědčen, že žijeme v době výrazných změn ve světové politice. Určitě ztrácí Evropská unie. Chystané jednání Vladimira Putina a Donalda Trumpa bude v Budapešti, nikoliv v Bruselu. Je to rozhodně velká podpora a ocenění práce maďarského premiéra Viktora Orbána. Je zřejmé, že jedním z bodů jednání bude situace na Ukrajině, když Zelenský odletěl z Washingtonu bez Tomahawků, které měly zasahovat cíle v ruském vnitrozemí a že bude snaha válku na Ukrajině ukončit. Obávám se, že se tak může stát jedině podstoupením rusky mluvících oblastí na Ukrajině. V opačném případě, kdy Spojené státy nepomohou, Evropská unie vojensky nepomůže a Ukrajina je sama, tak riskuje totální kolaps včetně narušení státnosti. Jsem si jist, že když dáme všechny naznačené události do souvislostí, že bychom měli my, desetimilionová středoevropská země, vystupovat obezřetně a s určitým nadhledem. Určitě ale k takovému nadhledu nepatří konfrontační postoje premiéra a prezidenta k Rusku a jeho představiteli – Putinovi. Ale to je už letitá trvalka, o které jsem zde již psal. Dnes si chci povšimnout nejnovějších postojů pana prezidenta Petra Pavla, které zaujímá k ruskému spojenci, k Číně. Prezident označuje Čínu za bezpečnostní hrozbu, varuje před ní a jeho postoj je konfrontační. Když si uvědomíme, že se vytváří ekonomická a politická osa Čína–Rusko–Indie, pak to je, nemohu jinak, úsměvné.
Jan Veleba
bývalý senátor, exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
