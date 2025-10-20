Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

20.10.2025 9:05 | Rozhovor

„České veřejné mínění se tady sává předmětem nějaké vlivové hry.“ Profesor Petr Drulák promluvil o kauze Filipa Turka a o tajných službách. Dnes o složení vlády rozhoduje zpravodajská služba, nikoli voliči, naznačil Drulák, který v této souvislosti ostře zkritizoval prezidenta Pavla. „Pomalu se dostáváme do sovětských poměrů,“ konstatoval v souvislosti s prezidentem. Česko podle něj připomíná oligarchii, ovlivněnou navíc státní bezpečností, jak ji známe ze sovětských časů.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Petr Drulák

Deník N těsně po volbách upozornil na rasisticky laděné různě staré statusy ze sociálních sítí, které měl napsat čestný prezident Motoristů Filip Turek. V rozhovoru se spolupracovnicí serveru ParlamentníListy.cz Jane Frank se k této kauze vyjádřil i profesor Petr Drulák. Začal tím, že vyložil svůj pohled na dnešní české ministerstvo zahraničí jako takové. Upozornil, že vliv ministrů zahraničí klesá.

„Mám dojem, že v posledních letech se ministerstvo zahraničí dostalo na druhou až třetí kolej. V české politice. A dokonce i v zahraniční politice. Když Andrej Babiš říká, že je to stejně jedno, kdo bude ministrem zahraničí, protože zahraniční politiku bude dělat stejně on, tak tím sám potvrdil určitý trend, který před lety sám jako premiér nastavil a v němž vlastně pokračovala i ta odcházející Fialova vláda,“ konstatoval Drulák s tím, že důležitá rozhodnutí už se dnes v Česku nedělají na ministerstvu zahraničí. „Dělají se na Úřadu vlády, popřípadě ještě v jiných strukturách, které třeba ani nejsou v České republice,“ doplnil.

Ministři zahraničí jsou v tomto systému z Drulákova pohledu druhořadými politiky. Dobře to prý bylo vidět na Janu Lipavském nebo některých jeho předchůdcích, jako např. Tomáši Petříčkovi. A pokud se ministrem zahraničí stane Filip Turek, čestný prezident Motoristů, bude to podle Druláka znamenat další oslabení Ministerstva zahraničních věcí, když ho bude řídit někdo, kdo se příliš nevyzná v řízení státních institucí.

Druláka překvapilo, že kauza Filipa Turka s rasistickými poznámkami na sociálních sítích, které měl údajně napsat, vyplula na povrch právě v době, kdy se sestavuje tato Babišova vláda.

„Tam vidím určitou politickou hru. Do té se pustili, ani bych neřekl novináři. Řekl bych, že novináři jsou pouze převodové páky. Tuhle politickou hru hraje někdo jiný. Můžeme spekulovat, jestli je to nějaká zpravodajská služba, nebo jestli je to nějaká jiná vlivová struktura. Ale očividně se tady české veřejné mínění stává předmětem nějaké vlivové hry, kde je osoba Filipa Turka určitým způsobem démonizována,“ vyjádřil jednoznačný názor Petr Drulák, byť posléze dodal, že nemůžeme s jistotou říct, že za kauzou Filipa Turka stojí tajné služby. „Ale můžeme obecně říct, že tajné služby dnes hrají větší roli, zejména v České republice, než bylo v minulosti vůbec představitelné,“ zdůraznil Drulák.

Zlom vidí v akci Vrbětice. Tehdy podle jeho názoru došlo k zásahu Bezpečnostní informační služby (BIS) do české politiky. „A byl to velmi nezdravý jev. A to, že to té zpravodajské službě vyšlo, že dosáhla toho, co chtěla, to já považuji za obrovské selhání české demokratické politiky,“ zdůraznil Drulák.

Během kauzy Vrbětice došlo podle Druláka k určitému obratu. Do té doby politici kontrolovali tajnou službu. Od kauzy Vrbětice se Drulákovi zdá, že tajné služby kontrolují české politiky.

Drulák se navíc domnívá, že silný vliv tajných služeb na českou politiku přetrvává dodnes. Zvlášť, když se zdá, že prezident se bude rozhodovat o tom, zda jmenuje toho či onoho člověka do vlády podle informací ze složek, které mu dodají tajné služby. Drulák to tak vnímá, neboť zaznamenal pár dní starý výrok prezidenta Petra Pavla, že ve vládě nemá být nikdo, kdo by podle tajných služeb ohrozil Česko.

„Především to vychází z konzultací s našimi bezpečnostními systémy, včetně zpravodajských služeb, protože pokud by měl být navržen kandidát, který má prokazatelně vazby na některou z nepřátelských mocností nebo států, které nám nejsou nakloněny, pak je to zásadní důvod, proč by takový člověk ve vládě být neměl,“ uvedl doslova prezident na debatě s občany v Děčíně.

„My se dostáváme do situace, kdy o účasti ve vládě u nás má rozhodovat zpravodajská služba. Nikoli rozhodnutí voličů,“ kroutil nad tímto výrokem Drulák hlavou. „A to, že se nikdo pořádně nepozastavuje nad tímto prezidentským výrokem, že zpravodajské služby budou nějakým vodítkem pro to, kdo ve vládě bude, nebo nebude, to já považuju za naprosto nehorázné. Považuji to za jeden z nejhorších výroků prezidenta Pavla za posledních několik měsíců. A řekl bych, že ta laťka je hodně vysoko, protože on pronáší dost strašné výroky v poslední době,“ nešetřil kritikou na adresu prezidenta republiky Drulák.

Drulák to vnímá tak, že jde v podstatě o útok zpravodajských služeb na demokracii.

„Pomalu se dostáváme do nějakých sovětských poměrů. Kdy všechny členy politbyra držel pod krkem buď Berija, nebo Jagoda, nebo Abakumov, nebo jak se různě ti zločinci v čele zpravodajských služeb jmenovali. Přijde mi, že pomalu jdeme tímhle směrem dneska,“ pravil Drulák.

Členové tzv. politbyra – politické kanceláře, patřili k nejužšímu vedení Sovětského svazu. Lavrentij Pavlovič Berija býval ve Stalinových časech ministr vnitra SSSR a náčelník státní bezpečnosti.

Podle Druláka se nabízí otázka, zda nová vláda najde odvahu tuto situaci utnout. Zvlášť, když z Drulákova pohledu tajné služby za posledních deset až patnáct let posílily. A obává se, že Babišova vláda na to nebude mít sílu, když podle Druláka nežijeme ani tak v demokracii, jako spíš v oligarchii, protože za různými politiky stojí oligarchové. V poslední době se navíc hodně mluví o bezpečnosti tátu, takže z Drulákova pohledu žijeme v systému, který v sobě mísí prvky oligarchie a politiky ovlivňované tajnými službami.

„Já tady vidím ty státně bezpečnostní rysy. Jsme jakási oligarchie se státně bezpečnostními rysy. A kdo jiný to lépe ztělesňuje než prezident Pavel. Ten v podstatě od Státní bezpečnosti, nebo spíše od struktur jí podobných – vojenských struktur, dostal tu průpravu. A on možná reaguje celkem přirozeným způsobem, když říká, co říká a dělá, co dělá. Přirozeným pro člověka s tou jeho průpravou,“ pokračoval Drulák.

Tuto strukturu podle jeho názoru mohlo rozbourat hnutí STAČILO!, ale hnutí STAČILO! neuspělo. Na jedné straně exceloval Andrej Babiš, který přetáhl levicové voliče na svou stranu a na druhé straně sehrálo roli strašení končící vlády Petra Fialy (ODS) před komunismem, které však bylo z Drulákva pohledu zcela nesmyslné.

V obecné rovině má za to, že se v Česku zrodí nová levicová strana. Buď to bude STAČILO!, nebo bude mít jinou podobu, ale tak či onak Drulák nepochybuje o tom, že levice má v Česku svou sílu a tato síla se projeví.

K sestavování Babišovy vlády Drulák přidal ještě jednu poznámku.

„Já si nejsem vůbec jist, jaké všechny hry se tady hrajou. Já si dokážu představit, že tenhle půdorys, na kterém se vyjednává, to znamená ANO, Motoristi, SPD bude úspěšný. Na druhé straně vnímám, že jsou tady síly, které se to snaží rozbít. Důležitou roli hraje prezident a síly kolem prezidenta. Pokud se jim to podaří rozbít a Andrej Babiš začne jednat s někým jiným, tak ta jednání budou nepochybně mnohem obtížnější,“ varoval Drulák.

„S Lipavským nebylo o čem mluvit.“ Překvapení od diplomatů, Turek nevadí
Drulák: Důstojná porážka. Toto si musí STAČILO! vyřešit. Ale i SPD
Drulák: Lipavského úderná jednotka. Kam šly vaše miliony
Trápili jsme Vidláka. Měl co vysvětlovat

autor: Miloš Polák

