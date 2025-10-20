Drulák propojil Pavla a Koudelku s StB. Vážná souvislost

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„Mám dojem, že v posledních letech se ministerstvo zahraničí dostalo na druhou až třetí kolej. V české politice. A dokonce i v zahraniční politice. Když Andrej Babiš říká, že je to stejně jedno, kdo bude ministrem zahraničí, protože zahraniční politiku bude dělat stejně on, tak tím sám potvrdil určitý trend, který před lety sám jako premiér nastavil a v němž vlastně pokračovala i ta odcházející Fialova vláda,“ konstatoval Drulák s tím, že důležitá rozhodnutí už se dnes v Česku nedělají na ministerstvu zahraničí. „Dělají se na Úřadu vlády, popřípadě ještě v jiných strukturách, které třeba ani nejsou v České republice,“ doplnil.
Ministři zahraničí jsou v tomto systému z Drulákova pohledu druhořadými politiky. Dobře to prý bylo vidět na Janu Lipavském nebo některých jeho předchůdcích, jako např. Tomáši Petříčkovi. A pokud se ministrem zahraničí stane Filip Turek, čestný prezident Motoristů, bude to podle Druláka znamenat další oslabení Ministerstva zahraničních věcí, když ho bude řídit někdo, kdo se příliš nevyzná v řízení státních institucí.
Druláka překvapilo, že kauza Filipa Turka s rasistickými poznámkami na sociálních sítích, které měl údajně napsat, vyplula na povrch právě v době, kdy se sestavuje tato Babišova vláda.
Zlom vidí v akci Vrbětice. Tehdy podle jeho názoru došlo k zásahu Bezpečnostní informační služby (BIS) do české politiky. „A byl to velmi nezdravý jev. A to, že to té zpravodajské službě vyšlo, že dosáhla toho, co chtěla, to já považuji za obrovské selhání české demokratické politiky,“ zdůraznil Drulák.
Během kauzy Vrbětice došlo podle Druláka k určitému obratu. Do té doby politici kontrolovali tajnou službu. Od kauzy Vrbětice se Drulákovi zdá, že tajné služby kontrolují české politiky.
Drulák se navíc domnívá, že silný vliv tajných služeb na českou politiku přetrvává dodnes. Zvlášť, když se zdá, že prezident se bude rozhodovat o tom, zda jmenuje toho či onoho člověka do vlády podle informací ze složek, které mu dodají tajné služby. Drulák to tak vnímá, neboť zaznamenal pár dní starý výrok prezidenta Petra Pavla, že ve vládě nemá být nikdo, kdo by podle tajných služeb ohrozil Česko.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Především to vychází z konzultací s našimi bezpečnostními systémy, včetně zpravodajských služeb, protože pokud by měl být navržen kandidát, který má prokazatelně vazby na některou z nepřátelských mocností nebo států, které nám nejsou nakloněny, pak je to zásadní důvod, proč by takový člověk ve vládě být neměl,“ uvedl doslova prezident na debatě s občany v Děčíně.
Drulák to vnímá tak, že jde v podstatě o útok zpravodajských služeb na demokracii.
„Pomalu se dostáváme do nějakých sovětských poměrů. Kdy všechny členy politbyra držel pod krkem buď Berija, nebo Jagoda, nebo Abakumov, nebo jak se různě ti zločinci v čele zpravodajských služeb jmenovali. Přijde mi, že pomalu jdeme tímhle směrem dneska,“ pravil Drulák.
Členové tzv. politbyra – politické kanceláře, patřili k nejužšímu vedení Sovětského svazu. Lavrentij Pavlovič Berija býval ve Stalinových časech ministr vnitra SSSR a náčelník státní bezpečnosti.
Podle Druláka se nabízí otázka, zda nová vláda najde odvahu tuto situaci utnout. Zvlášť, když z Drulákova pohledu tajné služby za posledních deset až patnáct let posílily. A obává se, že Babišova vláda na to nebude mít sílu, když podle Druláka nežijeme ani tak v demokracii, jako spíš v oligarchii, protože za různými politiky stojí oligarchové. V poslední době se navíc hodně mluví o bezpečnosti tátu, takže z Drulákova pohledu žijeme v systému, který v sobě mísí prvky oligarchie a politiky ovlivňované tajnými službami.
„Já tady vidím ty státně bezpečnostní rysy. Jsme jakási oligarchie se státně bezpečnostními rysy. A kdo jiný to lépe ztělesňuje než prezident Pavel. Ten v podstatě od Státní bezpečnosti, nebo spíše od struktur jí podobných – vojenských struktur, dostal tu průpravu. A on možná reaguje celkem přirozeným způsobem, když říká, co říká a dělá, co dělá. Přirozeným pro člověka s tou jeho průpravou,“ pokračoval Drulák.
V obecné rovině má za to, že se v Česku zrodí nová levicová strana. Buď to bude STAČILO!, nebo bude mít jinou podobu, ale tak či onak Drulák nepochybuje o tom, že levice má v Česku svou sílu a tato síla se projeví.
K sestavování Babišovy vlády Drulák přidal ještě jednu poznámku.
„Já si nejsem vůbec jist, jaké všechny hry se tady hrajou. Já si dokážu představit, že tenhle půdorys, na kterém se vyjednává, to znamená ANO, Motoristi, SPD bude úspěšný. Na druhé straně vnímám, že jsou tady síly, které se to snaží rozbít. Důležitou roli hraje prezident a síly kolem prezidenta. Pokud se jim to podaří rozbít a Andrej Babiš začne jednat s někým jiným, tak ta jednání budou nepochybně mnohem obtížnější,“ varoval Drulák.
autor: Miloš Polák