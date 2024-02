Babiš je šťastný z rozsudku u „Čapáku“. Kavárna ne. Začalo rýpání

Vrchní soud v Praze ve středu zopakoval zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo, ve kterém byl obžalován šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. „Mám radost,“ reagoval Babiš na síti. Rozhodnutí nemůžou vydýchat jeho odpůrci, kteří to pod příspěvkem dali najevo.

reklama

V kauze Čapí hnízdo čelil obžalobě bývalý premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Státní zástupce viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba obžalovaní vinu opakovaně odmítli.

Vrchní soud v Praze loni zrušil zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli nedostatečně a chybně provedeným důkazům. Původní rozsudek městského soudu podle odvolacího senátu obsahoval závažná pochybení. Případ proto na pražském městském soudu znovu projednával senát soudce Jana Šotta. Ten ve středu v rámci jednodenního jednání znovu potvrdil, že Babiš ani Nagyová nespáchali žádný trestný čin.

„Mám radost,“ reagoval Babiš stručně na síti X.

Mám radost ?? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 14, 2024

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš opakovaně tvrdil, že celý proces je účelový a je na politickou objednávku. To mu po dnešním příznivém rozsudku lidé připomněli. „Takže to už není účelovka a kampaň??“ ptá se jeden z komentujících.

Takže to už není účelovka a kampaň?? — Mirek (@mirekgajak) February 14, 2024

Jiní připomínají, že v případě nepříznivých rozsudků Babiš a hnutí ANO justiční systém kritizují. „Bude omluva za vaše výroky o zaplacených soudech?“ ptá se další.

Bude omluva za vaše výroky o zaplacených soudech? — Michal Šoltys (@Michaloltys1) February 14, 2024

„Jste říkal, že jsou v Česku soudy koupený a zmanipulovaný, ne?“ přidává se jiný komentující.

Jste řikal, že jsou v Česku soudy koupený a zmanipulovaný ne? — Lukas the Marquis (@Kopy37) February 14, 2024

„Dneska předpokládám, že asi bude respektovat rozhodnutí soudu. Jinak jinými slovy, nejde vám to prokázat a vše, i když to tak vypadá a nasvědčuje, jsou to jen domněnky bez přímých důkazů,“ uvedl další, jak vidí rozhodnutí soudce Jana Šotta.

Dneska předpokládám , že asi bude respektovat rozhodnutí soudu . Jinak jinými slovy nejde vám to prokázat a vše i když to tak vypadá a nasvědčuje jsou to jen domněnky bez přímých důkazu . — Martin (@mcingroscz) February 14, 2024

Podle jiných má Babiš radost hlavně proto, že obelstil justiční systém, který vinu zná, ale nemůže ji prokázat. „Já ne. Ale chápu. Musí to být euforie, když takhle vyjebe člověk se všemi včetně justice,“ stojí v jednom z příspěvků.

Já ne.

Ale chápu. Musí to být euforie, když takhle vyjebe člověk se všemi, včetně justice. — Kobliha™ (@Koblihovo) February 14, 2024

„Kluk ušatej s úsměvem na tváři právě přelstil systém. Ale pamatuj, spravedlnost a morálka často kráčejí jinou cestou než zákony lidí,“ uvedl jiný komentující.

Kluk ušatej s úsměvem na tváři, právě přelstil systém. Ale pamatuj, spravedlnost a morálka často kráčejí jinou cestou než zákony lidí. — Roman Kosek (@RomanKosek3) February 14, 2024

Jiní Babiše varovali, aby se neradoval předčasně, protože vleklý případ může ještě mít pokračování. „Rozsudek není pravomocný. Ještě bych chvíli počkal,“ píše Martin Staněk.

Rozsudek není pravomocný. Ještě bych chvíli počkal?? — Martin Staněk (@MStanek_) February 14, 2024

Psali jsme: Evropští žalobci uzavřeli kauzy Babiše. „Omluvy? Nějak ticho,“ zní z ANO Zdeněk Jemelík: Povstání na vsi kvůli Čapímu hnízdu A jede se znovu. Babiš si od Čapího hnízda neodpočine Senátor Goláň: Po roce se ledy hnuly

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE