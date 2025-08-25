Babiš listoval vnitráckou brožurou a nevěřil: Rakušanova kampaň za vaše peníze

Andrej Babiš ve svém videu ostře zaútočil na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Představitel organizovaného zločinu pan Rakušan na poslední chvíli utrácí vaše peníze. Ministerstvo vnitra za třicet milionů vám poradí, jak se připravit na krizi, když bude nějaká živelní katastrofa nebo vypadne elektřina,“ přibližuje expremiér.
K celé věci připojil i ironickou poznámku směrem k veřejnosti: „Prý to není předvolební kampaň za třicet milionů korun. „Věříte tomu?“ ptá se Babiš lidí.
K vládní brožuře o tom, jak přežít katastrofu, poté podotýká, že největší katastrofou je současná Fialova vláda. „Já si myslím, že přežijeme katastrofu, když tato vláda odejde.“
To, jak se vláda nezvládla vypořádat s následky povodní, ilustroval Babiš na článcích z médií. „Zemědělci na pomoc po povodních stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami. Takže tu katastrofu, kterou jsme zažili, ty povodně, tak vláda vůbec nepomohla,“ nešetřil kritikou vlády.
A následně vyčíslil: „Ze čtyřiceti miliard dala vláda čtyři miliardy, mohl bych vám dlouho číst, co vlastně neudělala, a z těch čtyřiceti miliard vzali čtrnáct miliard na zálohu na F-35. Takže pan Rakušan utrácí zbytečně peníze,“ konstatoval Andrej Babiš.
Babiš tvrdí, že jde o čistě předvolební krok hrazený z peněz daňových poplatníků. „Samozřejmě to je v rámci předvolební kampaně za vaše daně.“
Připomněl, že i on kdysi přišel s vlastní brožurou, ale náklady byly nesrovnatelně nižší. „Pamatujete, když jsem já přišel s brožurou za čtyřicet tisíc korun českých? A chtěl jsem jenom, aby to pojišťovny distribuovaly vám,“ připomněl, že tehdy šlo o publikaci, která měla upozorňovat na prevenci.
Podle Babiše se však z jeho snahy udělal obrovský skandál. „Jaký skandál to tehdy byl, jak na mě všichni řvali.“
Zato dnešní vládu prý média chrání, i když jde o mnohem vyšší částku. „Ale samozřejmě média podporují tuto vládu, takže nikdo neříká nic, protože bůh ví, kde těch třicet milionů nakonec skončí, u jaké mediální spřátelené agentury. Vždyť to dobře znáte,“ zakončil předseda hnutí ANO.
Příručku představil ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan společně s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem. Do schránek by ji měli občané obdržet během podzimu.
Lidé v ní najdou rady, co dělat v případě výpadku elektřiny, povodní, živelní katastrofy nebo jiné krizové situace. Publikace má ukázat, jak přežít první tři dny bez pomoci státu.
„První tři dny bývají nejtěžší – právě těch 72 hodin. To je doba, kdy se setkáváme s výpadky tepla, elektřiny, internetu, telefonního signálu. Je zásadní, aby na takový moment byli lidi připraveni, aby měli nouzové zásoby, které nám pomohou takovou situaci zvládnout,“ uvedl k brožuře Rakušan.
Podle něj lidé, kteří nejsou přímo v ohrožení života a znají plán chování v krizové situaci, uvolní kapacity záchranných složek, které v době krize řeší akutní problémy. Data, jež ministr sdílel, ukazují, že až 73 procent občanů České republiky se na mimořádné situace či krize vůbec nepřipravuje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská