Babiš na zbrojaře: Vyděláváte na válce, zajistěte si bezpečnost

Premiér v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že cílem vlády je zrušit koncesionářské poplatky. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) má podle něj připravit návrh zákona, který nový způsob financování zavede.
„Platí, že ministr Klempíř má za úkol předložit návrh zákona a poplatky by měl hradit státní rozpočet. Tak je tomu v 17 členských zemí Evropské unie. Není to nic o ovládnutí nebo zestátnění médií,“ uvedl Babiš s tím, že jeho vláda jen plní své předvolební sliby vůči svým voličům.
Premiér uvedl, že poslanecký návrh, o němž se nyní mluví, ještě není definitivně dohodnutý do všech detailů a má v zásadě vrátit příjmy veřejnoprávních médií na úroveň roku 2024, aby byla zachována kontinuita financování.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Poslanecký návrh, o němž se nyní mluví, ještě není definitivně dohodnutý do všech detailů a má v zásadě vrátit příjmy veřejnoprávních médií na úroveň roku 2024, aby byla zachována kontinuita financování,“ řekl Babiš a dodal, že koaliční poslanci by měli veřejnosti jasně vysvětlit, jaký je jejich plán a proč změnu navrhují.
Babiš zopakoval, že zrušení poplatků neznamená, že by veřejnoprávní média měla přijít o peníze a upozornil, že celý postup bude pod drobnohledem Evropské komise.
Vyjádřil se také k hojně diskutované přípravě návrhu zákona o financování neziskových organizací zahraničními subjekty. Babiš uvedl, že vláda hodlá na zahraničních tocích peněz dále pracovat. Odmítl ovšem inspiraci americkým či ruským zákonem.
„Potřebujeme vědět, když někdo dostává peníze ze zahraničí. Samozřejmě tam nebudeme dávat vysoké školy nebo spolky, které dělají prospěšnou činnost. A není pravda, že bychom chystali nějaký zákon proti neziskovkám. To nikdy nebylo na stole. Není to nic ruského, ale ani americký zákon FARA,“ uvedl Babiš s tím, že se nejedná o zákon namířený proti neziskovým organizacím.
Podle premiéra by se tak mělo jednat pouze o přehled toho, kdo dostává peníze ze zahraničí a jak je používá. „Na vládě jsme to projednali. Paní Schillerová dostala jasný úkol, jak informovat veřejnost ohledně českých peněz. A o těch zahraničních budeme v rámci naší koalice diskutovat a půjdeme s tím ven, až budeme dohodnutí. Budu to řešit já. Já řeším všechny resorty. Já jsem předseda vlády,“ dodal Babiš.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„A pokud jsem viděl na Nově reportáž, že v Pardubicích byl děravý plot a pachatelé šli lehce přes závoru dovnitř, tak ať si ty firmy laskavě zabezpečí majetek ze svých peněz. Zbrojařské firmy mají extrémně vysoké zisky. Můžou být rády, že jsme na ně neuvalili windfall tax. Na válce dobře vydělávají. Tomu rozumím, ale státní licence musí zohledňovat to, že si musí zabezpečit své areály, aby neohrožovaly veřejnost,“ řekl Babiš.
Slovo poté dodal i ke svému vztahu k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, přičemž zdůraznil, že každý předseda vlády prosazuje především zájmy své země. Na výtky, že jeho kontakt s Orbánem může působit problematicky, reagoval tím, že v evropské politice nejde o přátelství nebo nepřátelství, ale o hledání spojenců pro prosazení národních zájmů.
„Ale to není přátelé, nepřátelé. Zkrátka my chceme mít co nejvíc spojenců. Ano, s Orbánem mám přátelský vztah. Možná teď vyhraje, možná prohraje,“ řekl s odkazem na nadcházející parlamentní volby v Maďarsku, které nechává na rozhodnutí Maďarů.
„My jsme nová koaliční vláda, která má české občany na prvním místě a já bojuji v Evropě za české zájmy, ne za maďarské, slovenské, ale za české – a bojuju tvrdě. A s Macronem si například píšu víc než s Orbánem,“ upřesnil Babiš.
Pro českého premiéra je aktuálně důležitější Německo, jehož podporu se snaží získat kvůli změně systému emisních povolenek. V rozhovoru uvedl, že nedávno jednal s německým kancléřem Friedrichem Merzem a snažil se ho přesvědčit, že cena povolenek se vymkla kontrole, je předmětem spekulací a ohrožuje evropský průmysl. Podle něj by řešením bylo zastropování jejich ceny.
„O to méně bude muset vydávat Německo na pomoc svému průmyslu, které nyní podpořilo 80 miliardami eur. Takže já se soustředím na přesvědčování Itálie a dalších zemí. A když bude novým maďarským premiérem Péter Magyar, no tak budu spolupracovat s ním,“ uvedl Babiš. Péter Magyar je lídrem opoziční strany TISZA (Respekt a svoboda).
