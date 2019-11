Babiš neplní slib, žadatele o azyl přijímáme, práskla v ČT Šojdrová

Advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová prohlásila, že Česko, Polsko a Maďarsko neměly právo odmítnout přerozdělování uprchlíků podle kvót. Kdyby to podobně dělaly i ostatní členské státy, hrozilo by, že se EU nakonec rozpadne.

Soud se jejím názorem řídit nemusí, ale často ke stanoviskům advokátů přihlíží.

Bžoch má však za to, že se Česko rozhodlo správně. „Pokud se tím Evropský soudní dvůr bude zabývat, tak by se také mohl zabývat tím, jestli vůbec bylo legální to nám jako členským státům, které mají ve své gesci azylovou politiku, to nařídit,“ uvedl Bžoch s tím, že jsme sice mohli postupovat stejně jako další země EU, které věděly, že systém kvót nefunguje, a počítat s tím, že migranti, které přijmeme, stejně sami odejdou do Německa nebo třeba do Švédska, ale podle poslance by to nebylo správné. „Já si myslím, že ten razantní postoj k tomu, který jsme my jako Česká republika ukázali, byl ten správný krok,“ zdůraznil zákonodárce.

Bc. Jaroslav Bžoch ANO 2011





Šojdrová oponovala, že EU musela na Česko a další země podat žalobu, protože je i v našem zájmu, aby byly evropské dohody dodržovány. „Je často i v zájmu České republiky, aby i druhé členské státy plnily společnou evropskou legislativu, společné právo,“ uvedla Šojdrová.

Politička je přesvědčena, že jsme měli ukázat dobrou vůli a dobrovolně přijmout některé žadatele o azyl, aniž bychom ohrozili bezpečnost našich občanů. „V těch uprchlických táborech jsou dodnes lidé, kteří pomoc potřebují a těm jsme pomoci mohli,“ zdůraznila dáma s tím, že nesmíme zapomínat na lidský aspekt debaty, která se v Česku vede.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL





Divákům veřejnoprávní televize sice sdělila, že se dnešní premiér zaklínal heslem, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, ale realita byla taková, že jsme např. i v roce 2018 udělili azyl 47 lidem z Íránu či Sýrie, takže přísně vzato, Andrej Babiš svůj slib vlastně nenaplňuje, což je podle Šojdrové dobře.

„My ve skutečnosti jsme solidární a respektujeme Ženevskou dohodu,“ zdůraznila.

Andrej Babiš ANO 2011





Bžoch si však trval na tom, že musíme mít i nadále právo rozhodnout o tom, koho pustíme na naše území.

Připomeňme, že v roce 2014 do EU přišlo víc než 220 tisíc běženců, v roce 2015 jejich počet dokonce přesáhl milion, ale čísla z letošního roku podle ČT ukazují, že počet běženců mířících do EU klesl zhruba k 95 tisícům.

