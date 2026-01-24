Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

Premiér Andrej Babiš se na volebním sněmu hnutí ANO omluvil za chybná rozhodnutí, která učinil v období covidu. Uvedl, že tehdy uvěřil odborníkům i Evropské unii. Byla to podle něj chyba, která hnutí ANO stála prohru v následujících parlamentních volbách, přinesla vítězství koalice Spolu a vládu Petra Fialy.

Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

V úvodním projevu na sněmu hnutí ANO mluvil Andrej Babiš o zásadní změně, která nastala během jeho posledního dvouletého mandátu. Hnutí ANO se z opozičního lídra stalo premiérskou stranou, nesoucí odpovědnost za vývoj země. Babiš ocenil všechny ministry, kteří na tom pracují. 

V projevu si rýpl do novinářů, kteří hledají senzace a rozvracejí koalici ANO, SPD a Motoristů sobě, zejména jej prý v tomto směru pobavil jeden článek na Novinkách.cz, které prohlásil za nejprolhanější české médium. 

V projevu ale došlo na nečekanou sebereflexi, spojenou s omluvou. Andrej Babiš na volebním sněmu zrekapituloval chyby z období pandemie covidu, které podle něj stály hnutí ANO volební vítězství v roce 2021, protože do té doby měla jeho vláda skvělé výsledky.

„Budeme plnit svůj volební program. Minulá vláda ho splnila Antibabišem, to byl jediný jejich program. My bychom je porazili už v roce 2021, ale prohráli jsme na covidu, protože jsme uvěřili různým odborníkům – epidemiologům. Uvěřili jsme Evropské unii. Vakcíny Pfizer... bohužel. Namístě je omluva všem za ta rozhodnutí. Byla to rozhodnutí vlády na základě návrhu odborníků. Je to tak – byla to chyba,“ řekl premiér.

Až do covidu byly podle něj výsledky vlády ANO skvělé. „Snižovali jsme dluh. Celé naše působení ve vládách bylo skvělé. Jako ministr financí jsem dal do pořádku veřejné finance v letech 2014 až 2017. Daňová kobra, kontrolní hlášení, EET, dodaňování nadnárodních společností,“ vypočítal Babiš.

A pokračoval: „Vybrali jsme 605 miliard daní navíc. Přebytkové rozpočty. Zadlužení klesalo a v tom pokračovala bývalá a stávající ministryně financí Alena Schillerová. Richard Brabec jako ministr životního prostředí udělal skvělé věci. Všechno, co se postavilo za minulé období, je naše dílo. My jsme v roce 2014 zdědili osm set metrů dálnic. A nechali jsme jim tři sta kilometrů připravených dálnic. Armádě jsme navýšili rozpočet o sto procent, takže měli výborné výsledky. A potom přišel covid.“

Předseda ANO zdůraznil, že tato nemoc byla absolutně neznámou záležitostí. „Měli jsme jako politici obavy,“ objasnil, proč jeho vláda sáhla po přísných opatřeních.

Následující vláda Petra Fialy pak podle něj čtyři roky strašila válkou a mluvila o Ukrajině.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , pandemie , sněm , volby , ANO , COVID , SPOLU , vláda Petra Fialy

