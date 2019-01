Babiš se sešel se singapurskou prezidentkou a premiérem

Český ministerský předseda se před jednáním v prezidentském paláci Istana, který je také pracovním sídlem premiéra, dočkal přivítání s vojenskými poctami. Babiš, který označil Singapur za centrum ekonomických aktivit na jihovýchodě Asie, se při své cestě chce zaměřit především na obchod.

Babiš do Singapuru dorazil dnes ráno zhruba v 06:40 SEČ a v zemi se zdrží do úterního odpoledne, kdy zamíří do Thajska. Po dvoudenním pobytu v Bangkoku uzavře program cesty koncem týdne v Indii. S politiky v Singapuru chce Babiš podle Úřadu vlády mluvit především o obchodní spolupráci v kontextu širšího regionu, o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, školství a obrany.

Před odletem do Asie ministerský předseda novinářům řekl, že ve všech třech zemích chce navázat první kontakty. „Potom, když budu tyto státníky potkávat na dalších konferencích, tak máme už na co navázat a můžeme pokračovat v dalším zájmu,“ uvedl. V Asii podobně jako v Africe vidí potenciál k tomu, aby Česko diverzifikovalo svůj export a vyváželo víc i mimo Evropskou unii.

Babiš připomněl, že Singapur se nedávno domluvil s Evropskou unií na volném obchodu, ochraně investic a spolupráci. „Předpokládám, že ta dohoda bude brzo ratifikována všemi členskými zeměmi,“ uvedl. Singapur, kde jsou soustředěny velké obchodní firmy, které využívají kontakty i v okolních zemích, považuje za centrum ekonomických aktivit v jihovýchodní Asii.

Český export do Singapuru činil v roce 2017 podle CzechTrade 7,1 miliardy korun, naopak do Česka se dovezlo zboží za 9,6 miliardy. Mezi hlavní položky vývozu do Singapuru patří elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronické součástky. Singapur do Česka exportuje převážně stroje pro zpracování dat, integrované obvody a další elektronické součástky, přírodní kaučuk a pryskyřice a telekomunikační zařízení.

Babišova návštěva je prvním oficiálním kontaktem obou zemí na úrovni předsedů vlád od roku 2001, kdy do Prahy přijel premiér Goh Chok Tong. V Singapuru byl předtím v roce 1996 na pracovní návštěvě tehdejší premiér Václav Klaus.

