Babiš se setká s thajským premiérem a dalšími členy vlády

Zahraniční obchod Česka s Thajskem je dlouhodobě ve schodku. Do Thajska se podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 z Česka vyvezlo zboží za zhruba čtyři miliardy korun, opačným směrem putovalo zboží za víc než 28 miliard. Babiš do Thajska přicestoval ze Singapuru, kde strávil poslední dva dny. V Thajsku se zdrží do čtvrtka, kdy se přesouvá na dva dny do Indie.

