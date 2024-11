Babiš se smál Fialovi v televizi: Dali mu mou bílou košili. Dělají z něho Babiše

Sněmovna podpořila v prvním čtení sporný vládní návrh na zvýšení platů vrcholných politiků od ledna téměř o sedm procent. Vláda usilovala o zrychlené projednání. Opozice, která návrh tvrdě kritizovala, to ale zablokovala, a předloha se tak již do konce roku nestihne projednat.

Andrej Babiš odmítl, že by tím opozice způsobila chaos. „Je skandální, že si původně chtěli navýšit platy o 13,7 procenta. Teď je tam navýšení o 6,9 procenta. Takže pan premiér Fiala, paní Pekarová nebo Vystrčil dostanou o devatenáct tisíc korun měsíčně navíc. A proč? Za to, že tu devastují naši zemi?“ uvedl šéf hnutí ANO. „Ve Sněmovně je můj návrh na zmrazení platů na pět let. Když ho schválí, není co řešit,“ dodal Babiš.

„Je to jen manipulace. Jsme zásadně proti a uděláme vše pro to, aby si platy nenavýšili, protože si to vůbec nezaslouží a protože jsou zadarmo drazí,“ dodal Babiš ke zvyšování platů politiků.

Zkritizoval také výrok premiéra Petra Fialy (ODS) o možném vyrovnání platů s těmi v Německu v případě, že bude znovu zvolen. „Já potřebuji osm let a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy. A už nebudeme žádná montovna,“ řekl Fiala v České televizi s tím, že čtyři roky u moci je málo.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéf opoziční parlamentní strany se neudržel smíchy nad premiérovými slovy: „Pan premiér slibuje německé platy, to je neuvěřitelné. Víte, co říkají lidi na sítích? Že německé platy mohou být tehdy, když se pan premiér stane německým kancléřem a zdevastuje to Německo tak, jak devastuje Českou republiku, a jejich platy půjdou dolů, jináč je to fantasmagorie, je to mimo rozumné uvažování, když u nás je 43 tisíc korun a v Německu je 105 tisíc korun,“ smál se Babiš.

Díky za pozvání do pořadu Kuloáry Napřímo Báry Divišové. O rozpočtu na příští rok nebo o skandálním návrhu Fialovy vlády, kterým si chtějí od ledna zvýšit platy. Ve Sněmovně je můj návrh na zmrazení platů na pět let. Když ho schválí, není co řešit. Dejte si celý rozhovor. pic.twitter.com/FUziTYbaGn — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 21, 2024

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 95% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6523 lidí

„My jsme přišli s tím marketingem už v roce 2013 a myslím si, že to bylo úspěšné, ale to důležité je, že já rád chodím mezi lidi a já se nebojím s nimi diskutovat. Oni mohou se mnou diskutovat, ale pan premiér, on to neumí. Oni z něj dělají něco, co není jeho přirozené. On nemá tu energii, on neřídí tu vládu, on je politolog a o té politologii může diskutovat, jinak samozřejmě v této funkci není schopen to zvládat,“ prohlásil Babiš.

Následně si dělal legraci, že jeho marketéři mu možná řeknou, že by si zase na oplátku měl hrát na profesora. „Ale to asi bych nezvládl. Tak já nevím, co se stalo s panem premiérem,“ dodal.

„Díky za pozvání do pořadu Kuloáry Napřímo Báry Divišové. O rozpočtu na příští rok nebo o skandálním návrhu Fialovy vlády, kterým si chtějí od ledna zvýšit platy. Ve Sněmovně je můj návrh na zmrazení platů na pět let. Když ho schválí, není co řešit. Dejte si celý rozhovor.“

Neopomněl také zmínit, že se Fialova vláda chlubí výsledky práce Babišovy vlády. „Pan premiér tento týden otvíral tu klíčovou stavbu v Brně, se kterou nemá nic společného. To je všechno naše práce. Všechny dopravní infrastruktury jsou naše, protože i malé dítě ví, že dálnice se nepostaví za tři roky. A teďka v prosinci budou otvírat D4 a zase s tím nemá nic společného. Ani Kupka, ani premiér, žijí z naší práce,“ dodal k zásluhám ministra dopravy a premiéra Andrej Babiš.

Na otázku, zda si myslí, že prezident Petr Pavel vetuje kritizovaný návrh státního rozpočtu, když mu jeho poradce radí, aby jej nepodepisoval, uvedl jasné ne: „Ne, ne, ne. Pan prezident sliboval, že bude prezidentem všech, ale nedodržel to. Mohl vetovat to odrbání důchodců ze strany vlády. Pan prezident má vždy nějakou kritiku, ale je to pořád prezident pětikoalice, vždy jim jde na ruku,“ poukázal Babiš.

Psali jsme: Ukrajinci přispívají? A jak jste na to přišli? Babiš zpochybnil, čím se koalice hodně chlubila Pavel vyprávěl na škole o USA. Markétě Šichtařové se nezamlouvá, že se studenti neozvali Vše při starém. Na Národní třídě se nejvíce řvalo na Babiše Projev v Paříži. Co zaznělo na setkání Orbána, Babiše a dalších