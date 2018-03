Babiš se tak bojí jít do vlády s Okamurou, že možná radši zvedne daně dle návrhů ČSSD, naznačují noviny

Vyšší odvody pro lidi, firmy a banky. Tento bod nyní štěpí koaliční jednání ANO s ČSSD ohledně nové vlády. A nikdo nechce ustoupit. Píší to Lidové noviny.

Hnutí ANO nechce daně zvyšovat, sociální demokraté naopak trvají na výraznějších odvodech pro majetnější lidi a firmy. A v tomto bodě nastává další z rozkolů. Kromě toho se obě strany potýkají s rozdělením ministerstev. A také s tím, že hnutí ANO trvá na trestně stíhaném premiérovi Andreji Babišovi, kdežto ČSSD by raději jiného předsedu vlády.

Anketa Je dobře, že ČEZ přestal sponzorovat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2267 lidí

ČSSD se domnívá, že nebudou-li zvýšeny daně, nebude dost finančních prostředků na všechna slíbená platová přilepšení, investice nebo slevy pro rodiny. Hnutí ANO je oproti tomu přesvědčeno, že vše se zvládne díky provozním úsporám a lepšímu výběru stávajících daní. ČSSD chce přitom například ty, kteří vydělají více než čtyřnásobek průměrné mzdy (112 928 Kč měsíčně) danit 35procentní sazbou, ANO postačí 23 %.

Před čtyřmi lety spor o daně panoval rovněž. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nakonec z programového prohlášení kabinetu zmínku o zavádění zvláštních odvodů pro sektory ekonomiky, kde panuje nižší konkurence, zmizela.

Nyní však potřebuje součinnost právě Babiš. Jinou variantou vlády totiž ve Sněmovně nedisponuje. Tedy tou, která by měla většinu. Zapomínat nelze sice na hnutí SPD Tomio Okamury, jež by rádo do vládní koalice, ale s takovýmto spojenectvím má morální obtíže řada členů hnutí ANO. „Proto je ČSSD blíž k prosazení svých daňových návrhů, než když byla před čtyřmi lety v pozici vítěze voleb,“ konstatují Lidové noviny.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zeman? To je snad nějaká psychická nemoc, to nemůže dělat zdravý člověk, řekla Miroslava Němcová, zasypaná květinami AOPK: Výpravy do českých pralesů - neváhejte, registrace právě začíná Pane velvyslanče, co to s tím novičokem mělo znamenat? Stropnický si na dnešek předvolal ruského ambasadora Dnes nejspíš zazní poslední slovo Davida Ratha. Alespoň před krajským soudem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef