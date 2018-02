Babiš se zastal Okamury. Ve vládě ho však pořád nechce

Šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovaly pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, jež v něm spatřují popírání holokaustu.

Lidovci Okamuru kvůli jeho výrokům chtějí odvolat z funkce místopředsedy sněmovny. Záměr podpořily i STAN a TOP 09, vstřícně se k němu stavějí také někteří zástupci ODS a ČSSD.

„Já jsem se díval na pana Okamuru včera večer v televizi a on tvrdil, že to je nějaká dezinterpretace jeho výroků. Vlastně to popřel a víceméně se tam i omlouval. Já jsem u toho nebyl, co říkal. Ale na základě toho, jak se k tomu vyjádřil, si myslím, že to je dostatečné,“ řekl dnes Babiš na dotaz, zda by odvolání Okamury z čela sněmovny podpořil.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš sám čelil v minulosti kritice kvůli výrokům o letském táboře. V roce 2016 při návštěvě sociálně vyloučené lokality v severočeském Varnsdorfu Babiš podle fotoreportéra Aktuálně.cz prohlásil, že je lež, že byly Lety koncentračním táborem. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl údajně. Později se za výrok omluvil a řekl, že byl vytržen z kontextu. Tábor potom také navštívil spolu s tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO).

Na tom, že se hnutí ANO nechystá do vlády s SPD, se však nic nemění.

Hnutí ANO nechce vytvořit koalici s SPD a nechce se spoléhat ani na toleranci své vlády od uskupení Tomia Okamury. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před jednáním zástupců obou hnutí. Od schůzky očekává stejně jako předseda SPD Tomio Okamura diskusi o možných programových shodách.

„My se s SPD zatím bavíme o programu a počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci. Ale proč nemít jasno v programových záležitostech,“ řekl Babiš po jednání vlády. Zopakoval, že vládní koalici s SPD uzavřít nechce.

„Cílem schůzky je posunout jednání o prosazování politického programu SPD nějakou formou na vládní úrovni,“ řekl novinářům Okamura. Jeho hnutí obdrželo od ANO materiály k připomínkám. „My k nim máme připomínky, vyjádříme se k tomu přímo na schůzce,“ podotkl Okamura. Očekává také názory zástupců ANO na programové body SPD.

Na dnešní schůzce Babiš očekává diskusi o představách, jaké má SPD například o přímé volbě primátorů a starostů. Okamura už dříve uvedl, že vyjednávači na minulé schůzce předali ANO 34 programových priorit a chtějí vědět, jak se k nim vládní hnutí postaví. V závislosti na míře shody na programu SPD podle tehdejšího Okamurova vyjádření zváží, zda by nějakým způsobem podpořila vládu ANO při druhém pokusu o sestavení kabinetu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí ANO a SPD se nyní neshodují například v tom, zda by v obecném referendu mohli lidé hlasovat i o vystoupení z Evropské unie. Okamura uvedl, že se v této věci objednal v pondělí u prezidenta Miloše Zemana, setkání by se mělo podle předběžných dohod uskutečnit do dvou týdnů. Prezident má podle šéfa SPD s jeho hnutím „velké programové přesahy“ a i Zeman je pro to, aby obecné referendum umožnilo co nejširší rozsah otázek včetně členství Česka v Unii. Okamura doufá, že prezident bude v dalších debatách nápomocen.

Už ve čtvrtek bude Okamura, jak uvedl, jednat s Helenou Válkovou (ANO) o dalších předlohách hnutí SPD. Zmínil přímou volbu starostů a hejtmanů, zákaz propagace nenávistných ideologií a zvýšení odpovědnosti zástupců státu za svěřený majetek.

Psali jsme: ,,Nachcípaný" Okamura terčem křiku za koncentrák, ale jede dál: Všechny vyděsil. Našel partnery k jednání. Novináři varují Příštím českým premiérem prý může být Tomio Okamura Pane prezidente, mám prosbu! Okamura odkrývá své další kroky, hlavně Babiš nebude rád. Vrací úder a účtuje Hayato Okamura opět varuje před svým bratrem: Chce zestátnit televizi i rozhlas. A také usiluje o vystoupení z EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp