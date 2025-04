Babiš to neumí, Babiš je pro Trumpa, Babiš by neměl být premiér. Lipavský měl jedno téma

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6022 lidí v rozhovoru pro Deník pustil do předsedy opozičního ANO Andreje Babiše s kritikou, že má údajně „chybně číst celou řadu světových fenoménů“ a není podle jeho názoru neschopný řídit zahraniční politiku země směrem, který odpovídá českým zájmům.



„Vsadil na Trumpa, že přinese mír na Ukrajině, o trumpovské čepici říká, že už je na ní něco jiného, že si ji jenom marketingově vypůjčil. Přitom když byl Trump zvolen, mluvil o tom, jak je to skvělé a tak dále. Bez toho, aniž by Andrej Babiš a hnutí ANO dokázali vnímat, co to může znamenat pro Česko. To si myslím, že je skutečné nebezpečí Babiše. Dalo by se říci, že to Babiš prostě neumí,“ kritizoval Lipavský Babiše za podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Naopak vláda Petra Fialy dle něj dokáže hájit české zájmy skrze promyšlenou zahraniční politiku. „V dnešním světě se odehrává celá řada věcí, které ohrožují naši stabilitu. Když to vyjmenuji jen za poslední čtyři roky: Byl to covid, to jsme také viděli, jak to Andrej Babiš ‚zvládl‘, potom přišla válka na Ukrajině, uprchlická krize, energetická krize. K tomu jsme my jako vláda už systematicky přistupovali,“ řekl ministr.

Jan Lipavský



Aktuální vláda dle něj za české zájmy „boxuje“ i na evropské půdě: „Ale to, jak na to máte reagovat, se nedá vyčíst z voličských průzkumů. Tam je třeba mít nějakou politiku, která tu zemi někam směřuje. My ji směřujeme tím prozápadním, proevropským směrem, byť s vědomím toho, že je třeba si ty naše české zájmy trochu vyboxovat, protože ani v Evropě vám nic rovnou na talíř nedají. V energetice nebo v migraci ten český zájem prostě prosazujeme.“

Evropa musí převzít svůj díl odpovědnosti a naše vláda je na to připravená.??



?? Odkaz na rozhovor v biu pic.twitter.com/R3sKO8QAas — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 26, 2025

Následně znovu opakoval, že prý Babiš takovouto politiku prosazovat nedokáže. „Kombinace špatného čtení situace, sázky na čirý populismus typu ‚řeknu, co mi zrovna vypadne z průzkumů veřejného mínění‘, plus přičlenění se k Orbánovi do frakce Patriotů, kdy Orbán mluví o tom, že si přeje, aby se Evropa rozpadla, a prosazuje taková zvláštní řešení, která krátkodobě tu zemi ekonomicky nadopují, ale dlouhodobě ji vlastně vyčerpává… A my vidíme, kam to dlouhodobě může vést. Tak to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč by Andrej Babiš neměl být znovu premiérem a neměl mít vliv na zahraniční politiku této země,“ shrnul Lipavský.

Ukazuje se, že hnutí ANO a hlavně Andrej Babiš má chybné politické čtení celé řady světových fenoménů, a to už delší dobu.



V čem podle vás Babiš nejvíc přestřelil?



?? Celý rozhovor: https://t.co/oX7vuWZw2C pic.twitter.com/XaW5uYIMeI — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2025

Zatímco ministr Jan Lipavský takto vyjmenoval, proč si myslí, že by expremiér Babiš nedokázal řídit zahraniční politiku naší země, TOP 09 šla ve své kritice dál a bez jakýchkoli podrobností začala vyobrazovat Andreje Babiše na cestě k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

„Držíme se co nejdál od Ruska a nenecháme se zastrašit teroristickými praktikami Kremlu. Náš postoj je jasný a pevný. To se o těch druhých rozhodně říct nedá. Ti už teď tančí, jak jim ruská propaganda píská,“ hlásá TOP 09 u své koláže s Putinem, která zachycuje jakési rozcestí – zatímco za logem koalice Spolu je zářné slunce, za expremiérem Babišem, jenž je vyobrazen po boku předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a šéfky komunistů Kateřiny Konečné, se nachází slavící Putin.

Držíme se co nejdál od Ruska a nenecháme se zastrašit teroristickými praktikami Kremlu. Naše postoj je jasný a pevný.



To se o těch druhých rozhodně říct nedá. Ti už teď tančí, jak jim ruská propaganda píská. pic.twitter.com/RbLEuk7F60 — TOP 09 (@TOP09cz) April 22, 2025

