Babiš v cizině o Fialovi mluvil tak, jak zatím nikdy

Jsem hrdý populista, ohlásil Andrej Babiš. Na konferenci v Budapešti hovořil se Zoltánem Kovascem, vlivným intelektuálem hnutí FIDESZ. Rozhovor v angličtině se v rámci konzervativního fóra vedl mimo jiné i o „únosu Evropy šílenými ideami“ a o budoucnosti Visegrádské čtyřky. „Já si třeba myslím, že ten náš pan premiér tajně Orbána obdivuje, podle toho, co v minulosti psal o konzervatismu jako politolog. Ale je v koalici s těmi Piráty a dalšími, co Orbána nemají rádi,“ promluvil Babiš o Fialovi v cizině tak, jak doma zatím nikdy.

Zoltán Kovács, historik a jedna z nejvýraznějších intelektuálních postav hnutí FIDESZ, v rámci konzervativní konference hovořil před kamerou mimo jiné s Andrejem Babišem. Bývalý český premiér byl jedním z prominentních hostů, stejně jako bývalý český prezident Václav Klaus.

Debata začala vtipkováním o názvech „Czech Republic“ a „Czechia“, Babiš prý jako konzervativec raději používá tradiční označení.

Oba pánové se účastnili diskusního panelu o budoucnosti Evropské unie a o tom, zda více problémů řeší, nebo vytváří. Andrej Babiš tam měl vyslovit myšlenku, že Evropa o sobě vykládá, že je velká evropská rodina, tak by měla své věci spravovat tak, jako se spravuje rodinný byznys, a to rozhodně nedělá.

Sám Babiš vyjádřil názor, že konferenci konzervativců může přispět svým trochu odlišným pohledem, protože hnutí ANO není konzervativní, ale strana pro všechny, která vzešla z protikorupčního hnutí a má ambici především efektivně spravovat věci veřejné.

Do pozice kritika EU jej podle něj dostala především současná koalice, která nemá jiný program, než „následovat EU“. „Oni před volbami mají krásné programy, ale po volbách z toho vždycky zůstane jediný program: Peníze a moc,“ vysvětloval motivace českých eurofilů.

Bohužel v tom nejsou ojedinělí, jak se ukázalo třeba před italskými volbami, když Ursula von der Leyenová hrozila, že jestli Italové zvolí Giorgiu Meloniovou, tak jim Brusel sáhne na peníze. A takto to dnes v unijní i české politice chodí.

„Oni si představují, že budou rozhodovat, kdo vyhraje volby nebo kdo bude smět do vlády,“ kroutil hlavou český premiér. A kdo dokáže uspět navzdory jejich představám, ten čelí mediální kritice. Ať je to Viktor Orbán, Giorgia Meloni, slovinský premiér Janša nebo on sám.

U něj dnes prý asi nejvíc vadí, že na rozdíl od těchto politiků, kteří se nikdy normálně neživili, jako byznysmen citlivěji vnímá nebezpečí zeleného fanatismu.

„Třeba ten Timmermans. On je vážně šílený a byl by schopen Evropu zničit. A to já nechci, já chci v Evropě normálně žít,“ vysvětloval Babiš.

„A tak jste se stal ‚populistou‘ tak jako my,“ zasmál se maďarský hostitel.

Babiš souhlasil, je prý dokonce hrdý populista. Když si totiž přečetl na Wikipedii, co to populismus znamená, dozvěděl se, že je to „boj za lidi, kteří nesouhlasí s vládou“.

A v tomto pytli se potkávají různí lidé. Od autentických konzervativců, jako je Václav Klaus, po politiky, jako je on.

Viktor Orbán ve svém projevu hovořil o „viru napadajícím demokracii“ a skutečná přání obyvatel. Podle Babiše jsou stále jedinou cestou volby, byť úspěch v nich je pro „populisty“ stále náročnější.

„Víte, kdo minule stál proti mně? Všechna média, Česká televize, Český rozhlas a všechny ty neziskovky. A tenhle ‚sametový kartel‘ funguje. Oni si žijí spolu, mají společné zájmy, navzájem se korumpují a takto postupně zničili zemi. Dvanáct miliard ročně od nás odchází na dividendách, protože to všechno patří cizincům.

Pak hovořil o tom, jaký Česká republika měla potenciál už za Masaryka a jak to všechno bylo tímto kartelem po listopadu 1989 zničeno.

Kovácse zajímalo, zda mohou podle něj pragmatičtí politici něčeho dosáhnout v příštích eurovolbách. Babiš k tomu poznamenal, že normální lidé k těmto volbám bohužel moc nechodí, minule byla volební účast 28 procent. A to se musí změnit především.

„Musíme lidem vysvětlit, že budoucnost Evropy je důležitá i pro ně. Já tam seděl čtyři roky v Evropské radě. A viděl jsem, že reálně komise řídí radu. Přitom by to mělo být naopak,“ zamýšlel se. Přitom když skutečně bylo potřeba evropské jednoty, třeba za covidu, tak komise selhala. A nyní svou nekompetencí v zelené politice pomáhá nejvíce Číně.

Ale musí se snažit také politici v Evropské radě, aby si v komisi svou pozici vydobyli. „Emmanuel Macron, můj přítel, za francouzského předsednictví uspořádal čtyři zvláštní summity k aktuálním otázkám. Náš katastrofický Fiala ani jeden,“ uvedl pro srovnání.

A v tomto může mít smysl i Visegrádská skupina, kde spolupracují středoevropské země. I v Bruselu si toho jsou vědomi a snaží se tuto spolupráci všemožně utlumovat, jak se oba pánové shodli.

Podle Babiše je základem úspěchu být efektivní. „Já dokázal jako premiér během minuty svolat mítink V4 po esemeskách. Bez protokolu, a zvládali jsme to perfektně, s Morawieckim, Pellegrinim a Orbánem,“ vzpomínal.

Ale bohužel do toho vstupují i různé politické faktory. „Já si třeba myslím, že ten náš pan premiér tajně Orbána obdivuje, podle toho, co v minulosti psal o konzervatismu jako politolog. Ale je v koalici s těmi Piráty a dalšími, co Orbána nemají rádi,“ pokrčil rameny.

Změny se ale odehrávají i jinde, i Polsko změnilo přístup. „Teď se pustili do té války na Ukrajině a sní, že budou jaderná mocnost,“ konstatoval bývalý český premiér.

Model jednotné a silné V4 podle něj ale fungoval. Když byla ochota na obou stranách, tak prý i Emmanuel Macron byl schopen pochopit, že justiční reforma v Polsku není žádná totalita, jak s oblibou psala západní média.

Polsku připomněl, že i když je dnes hlavní hrdina ukrajinské anabáze, tak tehdy mělo v Bruselu úplně stejně toxickou pověst, jako Maďarsko.

