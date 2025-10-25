Žádné nové klima cíle, chlubil se Fiala. Jenže europoslanec odhalil, jak to je

Petr Fiala na čtvrtečním summitu Evropské unie v Bruselu odmítl návrh Evropské komise, která požadovala snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 oproti roku 1990.
Po skončení jednání uvedl, že Evropská rada žádné nové klimatické cíle pro rok 2040 neschválila. Na sociální síti X Petr Fiala napsal: „Jak jsem slíbil, Evropská rada žádné nové klimatické cíle pro rok 2040 neschválila.“
Europoslanec Tomáš Kubín na jeho slova reagoval s ironií. „Fiala slíbil a Evropská rada se podvolila,“ napsal k Fialovu příspěvku.
A svůj post doplnil o rozbor, v němž vysvětlil, proč považuje výsledek jednání za politické selhání. „Evropská rada ve svých závěrech sice výslovně nestanovila žádný nový emisní cíl, ale její text otevírá prostor Evropské komisi, aby pokračovala v přípravě a realizaci návrhu na snížení emisí o 90 % do roku 2040. To je zásadní politická chyba,“ uvádí Kubín.
Dále zdůraznil, že i formulace závěrů Evropské rady dávají Evropské komisi volnou ruku. „Závěry Rady deklarují, že EU má usilovat o ‚ambiciózní a nákladově efektivní přechod‘ a že Komise má ‚rozvinout nezbytné podmínky‘ pro dosažení mezicíle 2040. Taková formulace fakticky legitimizuje návrh Komise, aniž by byla vedena skutečná politická debata o jeho dopadech na evropskou ekonomiku, zaměstnanost a životní úroveň občanů.“
Podle Kubína se Rada omezila jen na technické fráze. „Evropská rada se v této otázce omezila na technické principy – zmínku o ‚realistickém příspěvku pohlcování uhlíku‘, ‚mezinárodních kreditech‘ či ‚revizní klauzuli‘. Ani v jednom bodě ale nevyjádřila pochybnost o reálnosti, proporcionalitě či sociální únosnosti cíle 90 %. Tím vzniká politicky nebezpečné vakuum: Komise dostává zelenou k implementaci extrémního klimatického cíle bez mandátu od hlav států a vlád, a bez toho, aby byla zaručena technologická neutralita, energetická bezpečnost a rovné podmínky pro průmysl.“
Kubín upozornil, že Rada nevyslala žádný signál k přehodnocení emisního systému ETS2. „Navíc Evropská rada nevyslala žádný signál k přehodnocení ETS2, který má dramaticky zvýšit náklady na vytápění a dopravu. Závěr pouze zmiňuje, že Komise ‚předloží opatření ke zmírnění dopadů vstupu ETS2 v platnost‘, což nelze považovat za skutečnou korekci, ale spíše za byrokratické přizpůsobení již schválené politiky,“ dodává. Lidé se v tomto kontextu právem obávají zvyšujících se nákladů na energie přes rostoucí ceny potravin až po dopady na životní úroveň.
Na závěr Kubín zdůraznil, že cíle tohoto rozsahu nelze prosazovat bez hlubších analýz a bez souhlasu občanů. „Cíle tohoto rozsahu nemohou být prosazovány bez socioekonomického hodnocení a bez nového mandátu od občanů EU. Evropská rada měla jasně konstatovat, že cíl 90 % není závazný, že má být nejprve analyzován, a že jakýkoli návrh Komise musí být v roce 2026 znovu projednán s členskými státy i Evropským parlamentem,“ zakončuje Tomáš Kubín.
Evropská komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 % do roku 2040 proti roku 1990. O zmíněném návrhu měli hlasovat ministři životního prostředí států EU už v září, ale jednání bylo odloženo a debata se na žádost některých evropských států přesunula na summit. Na vrcholné schůzce prezidenti a premiéři členských zemí EU sice vedli o tématu strategickou diskusi, konečné rozhodnutí má však být na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat začátkem listopadu.
Fakta:
autor: Natálie Brožovská