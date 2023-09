Babiš že urážel? Kolovratník se rozpálil: Co arogantní Pekarová?! Její řeči, ať šoupeme nohama...

reklama

Vláda čelí tlaku kvůli stavu ekonomiky a nepružnému státu, šest z deseti firem vidí budoucnost České republiky temně, pokud stát nezačne investovat, staneme se podle nich skanzenem a přijde kolaps. Tyto obavy zaměstnavatelů odhalil průzkum podnikatelských svazů.

Skanzenem se podle ministra Kupky skutečně stát můžeme. „Pokud nezměníme dosavadní praxi, tak se z nás skanzen stát může. Jsem rád za to, že se podnikatelé ozývají, my se tím zabýváme, řešíme to, jinak by nebyl na stole konsolidační balíček, nebylo by na stole to jasné úsilí zajistit rozumný rozpočet pro příští rok, nebyly by souboje s opozicí, která se vymezuje spíše populisticky, než že by se dívala na budoucnost České republiky.

A co je podstatné, přišli jsme také už s vizí toho, co se může stát například v dopravní infrastruktuře, je to plán na deset let. Dostavění základní dálniční sítě a budování vysokorychlostních tratí, to jsou nezbytné podmínky jenom v dopravě. Patří k tomu i energetika, podařilo se odstřihnout od ruského plynu a dáváme dohromady plány, jak zajistit co nejvyšší energetickou bezpečnost České republiky,“ vyjmenoval ministr dopravy v odpovědi na to, co v současné době tíží podnikatele.

Také podle poslance Kolovratníka míříme ke kolapsu. „Hrozí nám to. Podle mého názoru, ten apel podnikatelů je žlutá karta primárně současné vládě. Nesmí se to stát, musí se něco udělat. My jsme ty kroky v předchozím volebním období nastartovali a zahájili, když budu konkrétní, liniový zákon,“ zmínil stínový ministr dopravy zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. „Na něm byla tehdy široká shoda koalice i opozice, tehdy jsme se dohodli,“ podotkl.

„K vládě jsem nyní ale velmi kriticky, že hezky mluví, pořádá konference, jako nedávno premiér. Mně ale připadá, že pánové zapomněli, že už nejsou v opozici a že to není jen o marketingu,“ poznamenal opoziční poslanec Kolovratník.

„I v této těžké situaci Česká republika nejenže investuje více peněz, ale zároveň s větší energií připravuje to, co se v Česku musí stát. Říká to nejen pro svou vládu, ale i pro vlády příští, jakým způsobem bude schopna Česká republika zafinancovat ty stavby – zmíním národní rozpočet, modernizační fond jako další zdroj finančních prostředků, dále úvěry EIP, PPP projekty, modely komerčního financování, bavíme se s penzijními fondy a s dalšími důležitými institucemi, jak to dobře udělat,“ vysvětloval obsáhle ministr dopravy Kupka.

Masivní investice do dopravní infrastruktury jsou podle něj nutné a je třeba počítat s tím, že se zadlužíme. „Musíme postupovat tak, abychom dokázali splatit historický dluh, že dálnice nemáme. Pokud bychom nedokázali dobudovat základní infrastrukturu, tak nám ostatní státy utečou, jako např. Polsko,“ řekl Kupka. Zmínil úspěch Polska, které dokázalo investovat evropské prostředky. „Nám v tom ujel vlak. Na dálnice již peníze nebudou a musíme si půjčovat,“ dodal.

Kolovratník mu nabídl jiné řešení: „Kdybyste lépe vybírali stávající daně, třeba DPH, tak těch zdrojů i pro dopravu byste měli mnohem více,“ poradil Kupkovi.

Opoziční poslanec Kolovratník sdělil, že hnutí ANO dostalo od svých voličů a podporovatelů mnoho pozitivních reakcí na Babišovo sněmovní vystoupení. „Andrej Babiš řekl od plic to, co oni cítí, co lidé vidí, ty útoky a často tu aroganci vládní koalice. Ta definice té nové totality, že jsme umlčování ve Sněmovně, že nemůžeme mluvit...“ hájil Kolovratník slova svého stranického šéfa.

Naopak kritizoval, že místopředseda dolní parlamentní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL) označil v Interview ČT24 Babiše za „bezpečnostní riziko“. „Slova jako bezpečnostní riziko? Jestliže pan Bartošek jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů takto osočí Andreje Babiše, to je pro mě naprosto za hranou. Vyzývám pana Bartoška, ať se omluví za tato slova, jak něco takového místopředseda Sněmovny, který má být tím moderátorem, může říct,“ vyzval Kolovratník. Andrej Babiš by se za slova jako „parazit“ podle něj omlouvat neměl. „Měli by se omlouvat naopak pánové jako Dvořák a Bartošek,“ zdůraznil.

Podle ministra Kupky předseda ANO Babiš snižuje úroveň české politiky i parlamentní diskuse: „A to na úroveň hospody čtvrté cenové skupiny, tohle je ale horší než debaty v hospodách, protože tohle je nactiutrhání, zbytečné nadávání, byl to slovní salát, kdy ten šestihodinový projev často poztrácel hlavu a patu, jeho přepisy se čtenáři a vaši voliči baví, protože to opravdu často nedává vůbec smysl,“ uhodil na Kolovratníka.

„Andrej Babiš je rizikem nejenom pro kvalitu diskuse, kterou vedeme jako politici, ale je nepochybně rizikem pro to, jak se má Česká republika dál vyvíjet,“ vyjevil svůj názor ministr Martin Kupka.

„Projev Andreje Babiše jednoznačně šel z jeho srdce, mně se to líbilo, to k němu zkrátka patří. Přeci tohle nemůže nikdo kritizovat. Jen si vzpomeňme na ta vystoupení pana Ratha, Paroubka i Kalouska ve Sněmovně, to bylo némlich to samé. Co chtěl Andrej Babiš slovy o ‚nové totalitě‘ ukázat – podívejme se na kauzy Dozimetr, na drogovou kauzu primátorky Brna z ODS, i na to chceme poukázat jako opozice. Vláda má stoosmičku, opozici k ničemu nepotřebuje. Markéta Pekarová Adamová v inauguračním projevu po zvolení říkala, že bude zastupovat všechny poslance, ale podívejme se na její arogantní vyjádření, že máme šoupat nohama, vyhlašuje pomalu válku Viktoru Orbánovi,“ podivuje se Kolovratník nad počínáním předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarové Adamové (TOP 09).

