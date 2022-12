Babiš zvedl oči od dopisů zoufalých matek a vzkázal: Fiala vůbec nechápe, co se tady děje

Zoufalé matky, kolaps dětské psychiatrie, systém, který nezvládá. Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém nejnovějším Čau lidi zúčtoval s vládou premiéra Petra Fialy (ODS). Vláda podle něj totálně selhává na všech frontách. „Je to katastrofa, žijí v bublině a nevědí, co se děje,“ konstatuje.

Šéf hnutí ANO úvodem jako alarmující přečetl zprávu z iRozhlasu s titulkem Kolaps dětské psychiatrie. Mříže na oknech, nedostatek personálu a děti na izolaci. „Tohle je strašně důležitá věc. Proto jsme založili Radu vlády pro duševní zdraví a oddělení na Ministerstvu zdravotnictví,“ uvedl Babiš s tím, že tuto oblast ale současná vláda zanedbala. „Pan premiér v tom nepokračoval a pan ministr zdravotnictví to přejmenoval na národní radu, aby to nebylo podle Babiše, a možná ještě chce zrušit i to oddělení,“ uvádí expremiér.

Citoval vyjádření ředitelky organizace Nevypusť duši zaměřené na psychické zdraví Marie Salomonové, že „v současné chvíli se setkáváme s tím, že dítě bylo přijato k psychiatrické péči na lůžko ne ve chvíli, kdy má myšlenky, ale když byl pokus opravdu závažný a došlo k ohrožení života. Jinak se děti často dostávají například na běžná pediatrická lůžka, kde se jim adekvátní péče nedostává.“

„Je mi to moc líto, že s tím po roce nikdo moc neudělal. Je to skutečně strašně důležité pro naše děti. Takže velký problém. Doufejme, že konečně tato vláda to vezme jako prioritu, a že pan ministr zdravotnictví to nějakým způsobem rozpohybuje a bude pokračovat v tom, co my jsme nastavili a schválili. Je to ve prospěch našich dětí, pane ministře, kašlete na to, že to bylo za Babiše. Zkuste s tím něco udělat,“ dodává Babiš.

Pak se opřel do dvojministra Mariana Jurečky. „Je multifunkční, když řeší ministr ministra, který je multifunkční. Který řeší, kolik stojí nafta a benzín tady na pumpě, potom řeší vánočku, kterou jsem pekl od sedmi do půl deváté. Pan ministr se nudí asi ve Sněmovně, takže komentuje Babišův facebook. Potom řeší ilegální migraci. Řeší, kolik stojí v Maďarsku benzín, a zahraniční politiku,“ uvádí Babiš k ministrovi práce a sociálních věcí, jenž řídí i resort životního prostředí.

Situace zašla tak daleko, že podle Babiše „vláda se modlí“, aby lidem nemusela dávat další příspěvky na bydlení. „Vláda neustále vyzývá ohrožené skupiny lidí, aby si zažádali o příspěvek na bydlení, ale myslím, že celá vláda se modlí, aby ten zbytek si nezažádal, protože už teď to ten systém nezvládá,“ pokračuje Andrej Babiš.

Zmiňuje mnoho rodin, které již několik měsíců nedostaly sociální dávky. „A není to proto, že by na úřadě něco zapomněly doložit nebo proto, že by se jejich situace změnila a oni už dávky nepotřebovaly, ale prostě a jednoduše proto, že úřady práce jsou natolik přetížené, že nestíhají,“ podotýká Babiš.

Poukazuje zejména na případy matek s těžce postiženými dětmi, kterým celý rok dávky chodily v pořádku, ale nyní jsou už třeba i čtvrtý měsíc bez příjmů. „Ale pana ministra to nezajímá. Pan ministr to odbyde, že asi vezme řediteli všech úřadů práce prémie. No, tak to je fakt skvělé řešení. Co kdyby četl ty dopisy od těch zoufalých matek?“ pozastavuje se Babiš.

A dodává, že vláda neví, co se děje v životech obyčejných lidí: „Neuvěřitelný. My jsme to minulý týden na Moravě četli, ten dopis. Úplně mimo mísu. Žijou v bublině, tahle vláda. Vůbec nechápou, co se tady děje. A je tady obrovská katastrofa, která může vyústit v rodinné tragédie,“ upozorňuje.

Selhání Fialovy vlády opět zmiňuje v souvislosti s energetickou krizí. „Dodavatelé energií zasílají nové zálohy. Domácnosti mají platit až 4× víc. Největší selhání této vlády je, že nezastropovala ceny energií tak, jak jsme to doporučovali, na 1500 korunách za megawatt. Tak, jak to nakonec udělali Slováci pro své občany. My vyrábíme levnou energii, exportujeme i na Slovensko nebo do Rakouska. Všude kolem nás mají nízké ceny energií, ale tahle vláda totálně selhala. Je to úplná katastrofa,“ dodává, že důsledky pocítí firmy samozřejmě ještě s nějakým odstupem času.

Věnoval se i kauze v Harrachově ohledně vystěhování ukrajinských uprchlíků z rekreačního objektu patřícího Poslanecké sněmovně. Přečetl komentář z novin kritizující předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) za to, že „je nejagilnější ukrajinskou aktivistkou, a pak vyhodí uprchlíky ze sněmovní chaty, aby sociálně potřební poslanci mohli lyžovat za hubičku“.

K tomu Babiš stručně podotýká. „No, možná to podělal nějaký její úředník. No, ten úředník byl samozřejmě její kolega z TOP 09. Protože nebyl vybrán objektivně, ale samozřejmě zase nějaký job pro nějakého kolegu, který neuspěl do Sněmovny, tak dostal místo (úředníka) ve Sněmovně. Proč ne, tak to dělají vždycky.“

Závěrem se Babiš vyjádřil na adresu vlády kriticky i kvůli tématu ilegální migrace a schengenského prostoru, i v něm se podle jeho slov odráží neschopnost českého předsednictví v Radě Evropské unie.

