Babiš zveřejnil poradní sbor vlády. Vachatová, Brabec a další zajímavá jména

Poradní sbor pokrývá témata od zdravotnictví přes ekonomiku a sociální politiku až po média, migraci či svobodu projevu.
Poradci pro oblast zdravotnictví jsou Doc. MUDr. Hana Študentová a Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. Oba působí v akademickém prostředí a dlouhodobě se věnují zdravotnické problematice, vzdělávání lékařů i fungování zdravotního systému.
Ekonomickou a hospodářskou agendu mají na starosti Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Jde o ekonomy známé svými výraznými názory na hospodářskou politiku státu, roli veřejných financí i fungování trhu.
Poradcem pro oblast sociální politiky je Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje pracovněprávním a sociálním otázkám z pohledu práva a sociálního zabezpečení.
Agendu životního prostředí má na starosti Mgr. Richard Brabec, někdejší ministr životního prostředí. Do poradního sboru přináší zkušenosti z exekutivy i z praktické politiky.
Poradkyní pro oblast legislativní a legislativně-bezpečnostní problematiky je JUDr. Michaela Pobořilová. Jejím úkolem má být odborné zázemí při přípravě a posuzování právních norem s dopadem na bezpečnostní oblast.
Poradcem pro oblast vládní a parlamentní agendy je Ing. Darek Kysela. Jeho role se týká orientace ve fungování exekutivy, legislativního procesu a vztahů mezi vládou a Parlamentem.
