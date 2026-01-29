Babiš zveřejnil poradní sbor vlády. Vachatová, Brabec a další zajímavá jména

29.01.2026 19:25 | Monitoring
Úřad vlády zveřejnil složení poradního sboru předsedy vlády Andreje Babiše, který má premiérovi a kabinetu poskytovat odborné zázemí v klíčových oblastech veřejné politiky. Mezi poradci jsou akademici, bývalí ministři i experti s dlouholetou praxí.

Babiš zveřejnil poradní sbor vlády. Vachatová, Brabec a další zajímavá jména
Poradní sbor pokrývá témata od zdravotnictví přes ekonomiku a sociální politiku až po média, migraci či svobodu projevu. 

Poradci pro oblast zdravotnictví jsou Doc. MUDr. Hana Študentová a Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. Oba působí v akademickém prostředí a dlouhodobě se věnují zdravotnické problematice, vzdělávání lékařů i fungování zdravotního systému.

Ekonomickou a hospodářskou agendu mají na starosti Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., a Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Jde o ekonomy známé svými výraznými názory na hospodářskou politiku státu, roli veřejných financí i fungování trhu.

Poradcem pro oblast sociální politiky je Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje pracovněprávním a sociálním otázkám z pohledu práva a sociálního zabezpečení.

Agendu životního prostředí má na starosti Mgr. Richard Brabec, někdejší ministr životního prostředí. Do poradního sboru přináší zkušenosti z exekutivy i z praktické politiky.

Poradkyní pro oblast legislativní a legislativně-bezpečnostní problematiky je JUDr. Michaela Pobořilová. Jejím úkolem má být odborné zázemí při přípravě a posuzování právních norem s dopadem na bezpečnostní oblast.

Poradcem pro oblast migrace je PhDr. Petr Pelikán. Téma svobody projevu má v poradním sboru na starosti Natálie Vachatová. Média a komunikaci bude pokrývat PhDr. Jan Rovenský, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje mediálním tématům a veřejné komunikaci.

 

Zdroje:

https://vlada.gov.cz/cz/vlada/clenove-vlady/premier/poradci/poradni-sbor-predsedy-vlady-andreje-babise-224516/#

