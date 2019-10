Babiše se na tiskovce po vládě zeptali na stíhání Bakaly. A ten začal řádit

Babiš hned na úvod tiskové konference oznámil, že ministři znovu probírali pohřeb Karla Gotta.

„Vláda se dnes opět zabývala přípravami pohřbu Karla Gotta. Vzhledem k tomu, že si rodina Karla Gotta nepřála státní pohřeb, ale domluvili jsme se na pohřbu se státními poctami, bylo nutné formálně změnit předchozí usnesení vlády. Nic to nemění na faktu, že na pohřbu Karla Gotta spolupracuje s jeho rodinou Úřad vlády i Pražský hrad a arcibiskupství. Veřejnost se bude moct se svým oblíbeným umělcem rozloučit v pátek 11. října od 8 do 22 hodin v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Ve velkém sále bude vystavena rakev se státními poctami.“

Lidé prý budou moct podepsat kondolenční knihy. Zajištěn bude i bezbariérový přístup.

„Očekáváme, že zájem veřejnosti bude obrovský, proto Magistrát hlavního města Prahy omezí v okolí Žofína dopravu. V okolí nebude možné zaparkovat. Máme odůvodněnou obavu, že se na všechny zájemce kvůli časové lhůtě a kapacitnímu omezení nedostane, ale budeme se snažit to maximálně zvládnout,“ ujistil občany premiér stojící před kamerami České televize.

Požádal fanoušky Karla Gotta, aby památku svého oblíbeného zpěváka uctili také jinou formou.

V sobotu proběhne mše, kterou odslouží kardinál Dominik Duka. Do katedrály sv. Víta se však dostanou jen pozvaní hosté. Na třetím nádvoří Hradu budou pro veřejnost instalovány velké obrazovky. Totéž bude prý platit i o Hradčanském náměstí, takže mši mohou občané také sledovat.

Poté předseda vlády přehodil tematickou výhybku a oznámil, že se zajímal o to, jak Evropský účetní dvůr kontroluje hospodaření EU, protože má dojem, že Evropské unii rostou náklady.

„Málo se o tom mluví, ale správa Evropské unie nás stojí ročně 9,9 miliardy eur, to je víc než 250 miliard korun, nás stojí správa struktur Evropské unie, na její celkové roční výdaje 156,7 miliardy eur. Takže je to asi 6,5 procenta,“ vysvětlil předseda vlády. „Taky jsem nevěděl, že europoslanci, když končí, tak mají nárok na šestiměsíční odstupné,“ doplnil premiér.

Nakonec prozradil, že znovu navrhl povýšit šéfa BIS Michala Koudelku do hodnosti generála. Prezident Miloš Zeman Koudelku opakovaně odmítl povýšit.

Dále zdůraznil, že odmítá kývnout na bankovní daň, pokud ji ČSSD znovu položí na stůl. Znovu také jasně řekl, že nepřistoupí na mechanismus přerozdělování migrantů po státech EU. Současně bychom se podle předsedy vlády měli snažit přispět ke zklidnění situace v Sýrii, protože pokračování ozbrojeného konfliktu může vyvolat další uprchlickou vlnu.

Nakonec přidal pár slov i k závěrům sněmovní komise k privatizaci OKD, která navrhla podat trestní oznámení mimo jiné na expremiéra Bohuslava Sobotku nebo na podnikatele Zdeňka Bakalu.

„Já si myslím, že je dobře, že komise pojmenovala ty lidi, kteří selhali, a pojmenovala tady jeden z největších tunelů naší historie, protože pan Bakala vytáhl z té firmy obrovské prostředky, jestli je to 100 miliard nebo ještě víc, a on tam má stále ještě majetky. Hlavně považuju za nepřijatelné, že nebyl splněn ten slib, který dal, že prodá ty byty asi za 40 tisíc. Dneska ty lidi platí nájem sedm až osm tisíc, považuju to za skandál. Politická odpovědnost je na vládě, která to schválila. Ten přístup Sněmovny je správný a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože tahle privatizace poškodila celý region. Víme, že to proběhlo velice nestandardně, a je třeba to vyšetřit,“ prohlásil Babiš.

