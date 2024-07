Babišova velká bruselská hra. Nová frakce může zamíchat kartami

V neděli oznámili maďarský premiér Viktor Orbán, Andrej Babiš a šéf Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herbert Kickl vznik nové frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe). Početně již nyní vyhovují minimálnímu počtu europoslanců potřebnému pro vytvoření frakce. Potřebují však zástupce z dalších čtyř zemí, aby frakce byla registrována ze strany Evropského parlamentu.

Podle aktuálních informací se k nové frakci hodlá přidat italská Liga, kterou vede vicepremiér Matteo Salvini. Jeho Liga přitom patří mezi dominantní síly nacionalistické frakce Identita a demokracie.

„Chceme co nejvíce rozšířit hranice silného, vlasteneckého a jednotného klubu, který bude proti zákulisním dohodám,“ uvedl v neděli na síti X Salvini, který byl potěšen vznikem nové vlastenecké frakce.

Podle informací serveru iDnes.cz. na základe zdrojů italského tisku se Liga chystá do nové frakce přidat. „Salviniho Liga se stane součástí nové rodiny vlastenců,“ píší italská média. Požehnání nové frakci údajně dala i vůdkyně Národního sdružení Marine Le Penová. Právě s ní Salvini dlouhodobě úzce spolupracuje zejména v otázce nelegální migrace.

Nadále se množí spekulace o připojení polské strany Právo a Spravedlnost, což nevyloučil bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki. To by ale oslabilo konzervativní frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR), což není po chuti italské premiérce Giorgii Meloniové, protože by tím frakce přišla téměř o čtvrtinu europoslanců.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naopak se nepotvrdily prvotní spekulace a do nové frakce nevstoupí německá pravicová AfD. Mluvčí spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové Daniel Tapp agentuře DPA řekl, že to není na pořadu dne.

Patrioti pro Evropu mají na sehnání dostatečného počtu europoslanců ze sedmi zemí ještě čtrnáct dní. Datum 15. července totiž bylo stanoveno jako konečné pro vznik frakcí v Evropském parlamentu, aby bylo do zahájení prvního plenárního zasedání jasno, kolik je frakcí a kolik mají členů. Od toho se odvíjejí například finanční příspěvky a další náležitosti.

Podle politologa Lukáše Valeše jsou jednání o vstupu dalších subjektů do frakce Patrioti pro Evropu v tuto chvíli velmi nepřehledná. „Aby mohla nová frakce v Evropském parlamentu vzniknout, potřebuje alespoň 23 poslanců minimálně ze sedmi zemí. Zatím to vypadá, že o tuto frakci by mohl být zájem, ale ta jednání jsou natolik nepřehledná, že v současné chvíli toho opravdu moc nevíme,“ uvedl Valeš v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Velkou neznámou je stále Smer slovenského premiéra Roberta Fica. „Smer by logicky do této konstelace zapadal, ale Fico zatím stále uvažuje o frakci evropských socialistů,“ vysvětlil Valeš.

Nová frakce by podle Valeše mohla mít poměrně velký vliv na fungování evropské politiky, protože o řadě věcí se rozhoduje těsnou většinou, a díky tomu mohou mít i menší frakce značný vliv. „Například Ursula von der Leyenová byla zvolena opravdu těsnou většinou. To znamená, že čím více bude Evropská unie nestabilní, tím více bude na takovýchto menších nebo středně velkých frakcích záležet,“ dodal Valeš.