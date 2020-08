Babišovi to s Běloruskem nevěřím! Němcová na Staromáku: Temné varování

reklama

Po 18. hodině na Staroměstském náměstí v Praze odstartovala demonstrace na podporu Běloruska. Vystoupili na ní např. poslankyně Miroslava Němcová (ODS), senátor Pavel Fischer a senátor Václav Láska.

Senátor Láska volal do davu na Staroměstském náměstí, že Alexandra Lukašenka je třeba pohnat před soud. A měli bychom se prý mít na pozoru před ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Okupace cizích území je jeho koníček a my se musíme mít na pozoru,“ zdůraznil Láska.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miroslava Němcová vynadala českému prezidentovi Miloši Zemanovi. Podle jejího názoru si Bělorusové zaslouží naši podporu, ale prezident Zeman „trestuhodně mlčí“.

Pokud běloruský prezident Lukašenko věří, že je takový frajer a dostane něco přes 70 procent hlasů, tak přece nemá důvod bát se opakování voleb. „Nepřipustím, aby moje země, na které mi záleží, procházela takovou ostudou a takovou blamáží,“ pronášela plamenná slova Němcová na téma, co by měl Lukašenko udělat.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lukašenko to ale neudělal. Místo toho požádal o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Zkouším si představit, jak taková pomoc bude vypadat. To opravdu přijede Vladimir Putin a budou organizovat kulaté stoly mezi opozicí a vládou? Budou hledat společný dialog? Budou hledat smíření? Budou se bavit o tom, jak konečně prosadit svobodné volby? Vždyť to neumějí ani v Rusku samotném, tak jak by to mohli učit Bělorusko,“ rozčílila se Němcová.

Obává se proto, „že se zopakuje československý rok 1968 a touhu po svobodě Běloruska zničí ruské tanky. Když už si to jednou vyzkoušeli, věděli, že to na nějakou dobu zafungovalo, tak se nebudou bát to zopakovat,“ varovala Němcová s odkazem na skutečnost, že Ruská federace je nástupnickým státem Sovětského svazu, to jest země, která Československo okupovala.

Poté se pustila do premiéra Andreje Babiše.

„Využívám té příležitosti, abych řekla, že nevěřím premiérovi Babišovi, že se náhle přidal na stranu demonstrantů v Bělorusku, na stranu těch, kteří požadují demokracii a svobodu. Nevěřím mu, protože nic z jeho minulosti nenasvědčuje, že by mohl věrohodně takový postoj zastávat. V mládí byl komunistou, jsou o něm záznamy v seznamech StB, opírá svou vládu o KSČM, tedy o tu KSČM, která ještě dnes říká okupaci z roku 1968 bratrská pomoc. Neumí říct to slov okupace,“ vypálila Němcová.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdyby to Babiš opravdu myslel vážně, pak by prý jako premiér vyrazil za prezidentem Zemanem a řekl by mu, že máme jiné hodnoty než komunistická Čína a že on bude hájit naše hodnoty. „Nic takového neudělal,“ zahřměla Němcová.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec upozornila, že i v Česku se plíživě objevuje ohrožení demokracie a Němcová věří, že nakonec vše dopadne dobře jak v Česku, tak v Bělorusku, protože myslící lidé umí poznat, co je dobře, a co je špatně.

„A protože to umíme poznat, tak jsme tady a já vám za to děkuju,“ uzavřela svůj projev Němcová.

Fischer poděkoval lidem, že přišli, aby se zastali novinářů a dalších občanů, kteří během protestů zmizeli neznámo kam.

„Vyzýváme proto vládu, aby se nebála přijmout ten nejdrsnější sankční zákon. Žádáme vládu, aby k nám přijala každého, kdo je v ohrožení, protože bojoval za svobodu. Je náš,“ volal z pódia Fischer, který se dovolával i Václava Havla a jeho úvah o moci bezmocných. „Moc bezmocných vytesal do základů naší státnosti Václav Havel,“ volal Fischer. Jak říkal Václav Havel, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A to platí nejen pro nás tady a teď, ale platí to i pro Bělorusko.

Češi, podle Fischera, musí promluvit za ty, kteří nemohou promluvit doma v Bělorusku.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zděšení. Rusko se blíží k hranicím EU! To chce nové volby v Bělorusku! Senátor Fischer by si posvítil i na české zbraně u Lukašenka Babiš: Bělorusové si zaslouží svobodu. My to zařiďme v EU! Miroslava Němcová jde na Staromák. Chce svobodné Bělorusko „Zemanovi to vyhovuje?“ Moravec rozjel vlastní teorii. Putin, Bělorusko a české neziskovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.