Babišovi voliči jsou jako hloupá zvířátka, píše herec pro Reflex. U voleb by prý měli prokazovat, že vůbec umí číst

24.06.2019 22:52

Hlavním problémem současného chování Andreje Babiše je podle herce a režiséra Vladimíra Mertlíka fakt, že se snaží řídit stát jako firmu. Mertlík to píše ve svém komentáři v časopisu Reflex. Babišova slova o tom, že nikdy neodstoupí, jsou toho výsledkem; v opačném případě by totiž musel uznat, že jeho strategie o řízení státu je mylná. Mertlík navíc nazval Babišovy voliče jako hloupá zvířátka, která by u voleb měla prokazovat svou gramotnost.