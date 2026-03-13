Bakalovy soláry v Karviné. Změnili mu územní plán, ale je tu jiný problém

13.03.2026 11:29 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Plány společnosti Asental miliardáře Zdeňka Bakaly na výstavbu solárních elektráren v Karviné se zřejmě pozdrží. Památkáři nesouhlasí s rozsáhlými terénními úpravami, které by byly v případě realizace projektu nutné.

Bakalovy soláry v Karviné. Změnili mu územní plán, ale je tu jiný problém
Foto: Hans Štembera
Popisek: Uhlobaron Zdeněk Bakala

V roce 2024 město Karviná schválilo změnu územního plánu, aby mohla Bakalova firma vybudovat solární parky na dvou lokalitách. Asental kvůli tomu založil i několik dceřiných společností AG Solar I–VI zaměřených na výrobu a obchod s elektřinou.

Projekt ovšem od té doby příliš nepokročil. Neproběhlo žádné řízení ani povolovací proces a výstavba se nikam nepohnula.

Hlavním důvodem pro zdržení je dle informací serveru iROZHLAS.cz návrh na vyhlášení krajinné památkové zóny v oblasti Karviná-Doly, kterou Asental vlastní. Právě tam chce spolu s developerskou firmou Panattoni vybudovat kromě solárních parků i velký průmyslový areál. To se ale nelíbí památkářům ani místním spolkům.

Památkáři odmítají výstavbu velkých průmyslových hal v lokalitě Karviná-Doly u Šikmého kostela předně proto, že by vyžadovala rozsáhlé terénní úpravy, a to by mohlo zasáhnout do krajiny i podzemních struktur. Naopak připouštějí méně invazivní využití území.

„Upřednostněny by měly být takové záměry, které s sebou nenesou nutnost rozsáhlých terénních úprav. Výroba elektřiny ve fotovoltaických zařízeních nepředstavuje tak radikální zásah do podpovrchových struktur a krajinného rázu, které s sebou nese výstavba skladovacích hal a s ním spojené vytvoření terénních teras. Vždy by bylo ale třeba posoudit dopad konkrétního záměru s ohledem na jeho umístění,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě, Michal Zezula.

O vyhlášení památkové zóny má rozhodnout Ministerstvo kultury na základě podkladů od Národního památkového ústavu v Ostravě.

Pokud by byla památková zóna schválena, firma by musela své investiční plány poupravit.

„Tento krok zásadně ovlivnil přípravu dlouhodobě plánovaných projektů, protože zahájil proces, který může výrazně změnit podmínky pro využití území i pro realizaci investičních záměrů,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Petr Soukup.

Asental v současnosti proto jedná s úřady a snaží se najít kompromis, který by umožnil pokračovat v ekonomickém rozvoji oblasti i s ohledem na požadavky na ochranu historické a krajinné hodnoty území.

Psali jsme:

„Svinstvo, Putin“. Jak je to se zákonem o neziskovkách, který spustil křik
Zlín: Festival Noc práva v budově soudu, v Čiperově vile i na UTB
Lavička (Svobodní): Více regulací jako lék na regulace? Brusel má nový plán pro průmysl
Hospodářská komora: Růst reálných mezd musí dlouhodobě stát na vyšší produktivitě

 

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obavy-z-vyhlaseni-pamatkove-zony-bakalovy-plany-na-vystavbu-solarnich-elektraren_2603130500_pik

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bakala , Karviná , Ostrava , solární elektrárny , Národní památkový ústav , Asental

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mají mít památkáři tak velkou pravomoc, aby mohli blokovat významné investiční projekty?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Plemeno

Pane Pospíšile, jsem ráda, že bojujete za němé tváře. Jen tvrdíte, že majitelé psů často podceňují výběr plemene. Má otázka zní. Jsou podle vás agresivní a neagresivní plemena? Myslíte, že rasa psa určí jeho povahu? Myslíte, že je agresivita u psů, ale vlastně i u lidí vrozená? A ještě, jaké postihy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Celý ten systém Seznamu“. Odborník zašel ještě dál než Babiš

12:28 „Celý ten systém Seznamu“. Odborník zašel ještě dál než Babiš

Když nedávno Andrej Babiš mluvil s ParlamentnímiListy.cz, dostal se i k tématu vazeb mediálního domu…