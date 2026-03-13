Bakalovy soláry v Karviné. Změnili mu územní plán, ale je tu jiný problém

V roce 2024 město Karviná schválilo změnu územního plánu, aby mohla Bakalova firma vybudovat solární parky na dvou lokalitách. Asental kvůli tomu založil i několik dceřiných společností AG Solar I–VI zaměřených na výrobu a obchod s elektřinou.
Projekt ovšem od té doby příliš nepokročil. Neproběhlo žádné řízení ani povolovací proces a výstavba se nikam nepohnula.
Hlavním důvodem pro zdržení je dle informací serveru iROZHLAS.cz návrh na vyhlášení krajinné památkové zóny v oblasti Karviná-Doly, kterou Asental vlastní. Právě tam chce spolu s developerskou firmou Panattoni vybudovat kromě solárních parků i velký průmyslový areál. To se ale nelíbí památkářům ani místním spolkům.
Památkáři odmítají výstavbu velkých průmyslových hal v lokalitě Karviná-Doly u Šikmého kostela předně proto, že by vyžadovala rozsáhlé terénní úpravy, a to by mohlo zasáhnout do krajiny i podzemních struktur. Naopak připouštějí méně invazivní využití území.
„Upřednostněny by měly být takové záměry, které s sebou nenesou nutnost rozsáhlých terénních úprav. Výroba elektřiny ve fotovoltaických zařízeních nepředstavuje tak radikální zásah do podpovrchových struktur a krajinného rázu, které s sebou nese výstavba skladovacích hal a s ním spojené vytvoření terénních teras. Vždy by bylo ale třeba posoudit dopad konkrétního záměru s ohledem na jeho umístění,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě, Michal Zezula.
O vyhlášení památkové zóny má rozhodnout Ministerstvo kultury na základě podkladů od Národního památkového ústavu v Ostravě.
Pokud by byla památková zóna schválena, firma by musela své investiční plány poupravit.
„Tento krok zásadně ovlivnil přípravu dlouhodobě plánovaných projektů, protože zahájil proces, který může výrazně změnit podmínky pro využití území i pro realizaci investičních záměrů,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Petr Soukup.
Asental v současnosti proto jedná s úřady a snaží se najít kompromis, který by umožnil pokračovat v ekonomickém rozvoji oblasti i s ohledem na požadavky na ochranu historické a krajinné hodnoty území.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.