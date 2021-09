Bartoš z pódia drtil konkurenci: Populismus, lži a strašení! A pak mu tam „vlezl“ Fiala s Pekarovou a Jurečkou. Došlo na Kalouskovu složenku

reklama

Na třídě Míru bylo ve čtvrtek odpoledne k dispozici pití, něco sladkého, skákací hrad, malování pro děti a v neposlední řadě pódium, politici a také lídři Ivan Bartoš a Vít Rakušan. Kromě mluvení tak mohli voliči zhlédnout například divadelní frašku o vládě v době koronaviru, poslechnout si rastafariána MC MessenJaha nebo zapařit na punkovou legendu Znouzectnost.

Úvod patřil zmíněným šéfům politických stran, kteří na pódiu utvořili duo. „To, že se v letošních volbách rozhoduje o budoucnosti země, není žádná planá fráze. Jsem první období ve Sněmovně stejně jako Vít Rakušan a naše země nemíří, kam bychom chtěli. Jak ve věci ekonomické, tak ve vzdělávání, přístupu k lidským právům nebo lidem, kteří mají problémy. Ale i – a to mě dost překvapilo – podnikatelé. Nedávno mi jeden řekl, že vnímá konec svobodného podnikání v České republice. Ne, že by to nešlo, ale bojí se a mají velkou míru nejistoty,“ řekl Bartoš s tím, že postrádá také vizi, kam se má země za deset let dostat. A jedním dechem vyjádřil obavu, že pokud volby situaci nezmění, odnese to nejen ekonomika, ale i obvyklé služby.

Na to navázal šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan. „Byl bych rád, kdybychom 32 let po revoluci měli volby, kde se bude střetávat liberální koncept, hádat se, jaký je přístup k Evropské unii, k otázkám životního prostředí. To by byly volby, které bych si přál, a doufám, že další by takové být mohly. Ale tyhle to nejsou. Rozhodujeme se na křižovatce, zda půjdeme za přítelem Viktorem, jak říká premiér a myslí tím Orbána (maďarský premiér, pozn. red.), nebo zda zůstaneme mezi zeměmi, které ctí principy liberální demokracie a osobní svobody. Je smutné, že po 32 letech vyprchal havlovský étos,“ sdělil Rakušan a podotkl, že by si přál moderní efektivní stát a vzdělanou společnost.

„Zároveň je nejdůležitější, aby většinu v Poslanecké sněmovně získala demokratická opozice. Ve všem se s koalicí SPOLU neshodneme, ale je zásadní, abychom to dali společně dohromady,“ pokračoval Rakušan a vyzval přítomné, aby přišli k volbám. „Každý, kdo nejde, posiluje populisty, extremisty, komunisty. Kdo půjde k volbám, umožňuje zvýšit volební účast, a tím je porazit. Abychom komunisty po 32 letech poslali do dějin. Abychom je poslali pryč z Poslanecké sněmovny, to je velká výzva,“ uvedl Rakušan a ozval se potlesk.

Preference klesají kvůli lžím a dezinformacím

A slovo si vzal opět Bartoš, který tvrdí, že pokles preferencí Pirátů a Starostů je postaven na lžích, dezinformacích a strašení lidí nesmyslnými hrozbami. „Je fér, že se strany ve férové politické soutěži i trochu natírají – za vás to bude takhle! A za vás takhle! Ale je jistá míra, která by se neměla překračovat. Doufám, že v těchto volbách je naší zbraní humor, ale nikdy zloba, nenávist a lež. Ten princip má šanci zvítězit. Ať jsou další volby soubojem idejí. Piráti a Starostové jsou to už dnes, ale řada politiků a uskupení to neviděli ani z rychlíku,“ řekl šéf Pirátů.

Rakušan pak pokračoval o slibech a populismu, ale přerušila ho návštěva předsedů stran koalice SPOLU, která měla volební kampaň asi o 700 metrů dál, na jiném pardubickém náměstí. Na pirátskou volební kampaň se tak přišli podívat předsedové Petr Fiala (ODS), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Všichni měli úsměv od ucha k uchu. „Ááá, vítáme naše přátele z koalice SPOLU. Nebudeme je považovat za narušitele, prosíme ochrannou službu, aby k nim byla shovívavá, protože my je máme rádi a zaslouží si náš potlesk,“ přivítal je Rakušan na volební kampani. A někteří lidé skutečně zatleskali.

Návštěva koalice SPOLU

„Tak vynechej následující tři odstavce…“ zavtipkoval Ivan Bartoš. „Ty vás pěkně rozhodili,“ ozvalo se z publika. „Nerozhodili,“ odvětil klidně Rakušan. „My jsme dostali echo, že se blížíte,“ doplnil ho Bartoš směrem ke koalici SPOLU. „Máme informační zdroje,“ dodal ještě Rakušan. A pak pokračovali ve svém vystoupení. V něm Rakušan upozornil, že je nutné přestat zemi zadlužovat.

„Pokud opravuji dům na hypotéku, tak se snažím, aby děti zdědily ten barák, ale ne hypotéku. A tak se snažím nastavit svůj životní rámec, aby tohle bylo možné. My nemůžeme se státem dělat něco úplně odlišného. Nelze se tvářit, že jsme vymysleli perpetuum mobile a rozdávat peníze do nekonečna. A na tom se shodneme s koalicí SPOLU, že zadlužovat zemi tímto tempem už nemůžeme dál." Připomněl také schodek na příští rok – 390 miliard korun. Oba lídři současně odmítli, že šetřit by se mělo osekáním zdravotnictví, školství a zvýšením daní. „To nemáme v programu, my chceme, aby na sebe stát začal vydělávat. Pamatuji si, jak byli naštvaní, když Miroslav Kalousek poslal složenku na 120 tisíc korun, které dlužil každý občan. Ale dnes je to 220 tisíc korun."

Důchodová reforma

Bartoš s Rakušanem pak vyrazili mluvit a fotit se s těmi, kdo o to měli zájem. ParlamentníListy.cz oba na místě vyzpovídaly. Působí na pódiu jako sehraná dvojka, jak dlouho to nacvičovali? „Ani chvíli, my s Ivanem zásadně věci nenacvičujeme. V intenzivní kampani, kdy máme v našich vozech ujeto deset tisíc kilometrů za měsíc, na to ani čas není. Ale od začátku nám to dobře funguje, my máme tu dobrou vlastnost, že posloucháme, co říká ten druhý, a snažíme se navázat. Máme spolu každopádně kvalitní pracovní i osobní vztah, což samozřejmě zjednodušuje společné výstupy,“ vysvětlil redakci Vít Rakušan.

Na otázku, zda jde o ukázku, že lze najít společnou shodu i napříč politickým spektrem, odvětil: „A proto my k tomu přistupujeme jinak. Zrovna jako k reformě důchodů – tady fungovala komise pro spravedlivé důchody, a je nám úplně jedno, že pracovala pod ministryní Janou Maláčovou. Nemáme filozofii hodit do koše, co připravoval někdo jiný, možná něco upravíme, možná navážeme, ale pracovali tam nadstraničtí odborníci a z této koncepce vyjdeme i pro to, co chceme prosadit, což nám zkrátí minimálně dva roky volebního období. Závěry jsou připraveny a teď už je to na politických rozhodnutích. Věřím, že všem stranám, i když se chovají populisticky, záleží, abychom měli důchody i my, nižší střední generace, a naše děti,“ řekl Rakušan.

Bartoš: Ve Vítkovi jsem našel parťáka

A co si myslí o návštěvě koalice SPOLU na jejich kampani? Nevadí mu to? „Ne, je roztomilé, že máme čtrnáct krajů, a sejdeme se tady. Mně se stalo, že už jsme se sešli s hnutím ANO a teď podruhé. Dnes jsou Pardubice hlavním městem České republiky, protože tady byla reprezentativní sestava nás i SPOLU, naší konkurence, ke které máme úctu, takže jsme je pozdravili,“ sdělil šéf Starostů. Do budoucna nevyloučil spolupráci ve Sněmovně a podotkl, že návštěva koalice SPOLU byla vtipná. Rakušan rovněž dodal, že Pardubice jako Kolíňák dobře zná. Dříve, když Kolín neměl obchodní centrum, jezdili prý všichni pro dárky do Pardubic. „Navíc tu znám výborného výrobce perníku, kam si chodím pro inspiraci i jeho produkty. Také jsem tu měl řadu přátel.“

Také Ivan Bartoš potvrdil, že výstup není připraven předem: „Nijak to nenacvičujeme, ale je pravda, že jsme Českou republiku už objeli, a nejen krajská města, ale i menší obce. Pro mě je to reálná radost se s Vítkem na akci potkat, protože jsme pořád někde a pracujeme rozdělení. Myslím, že ve Vítkovi jsem jako v druhém lídrovi v kampani a i ve Sněmovně získal dobrého parťáka,“ řekl šéf České pirátské strany redakci. Více informací ParlamentníListy.cz přinesou v odděleném rozhovoru s Ivanem Bartošem.

Ani jemu nevadila návštěva koalice SPOLU. „My jsme konkurenti a jsou věci, na kterých se evidentně neshodneme… Zrušení superhrubé mzdy v krizi byla podle mne zásadní chyba ODS, a za tu fajfku ‚splnili jsme věc z programu, podívejte, jak jsme drsní‘, to nestálo. Ale když řešíte věci, které jsou pro lidi a ta země potřebovala v covidu pomoc, byl jejich přístup lidský a normální a opozice spolupracovala. Myslím, že my jsme k nim trošku hodnější než oni k nám před volbami, ale máme jiný styl,“ vysvětlil svůj pohled Ivan Bartoš.

Řešení mají voliči

Lídři stran však nebyli sami, kdo se na místě věnovali veřejnosti. Za Starosty a nezávislé to byl například krajský zastupitel Jiří Hájek (dvojka pardubické kandidátky) a za Piráty poslanec Mikuláš Ferjenčík (jednička kandidátky). I ten odpověděl redakci na několik dotazů. Ze sehranosti svých kolegů má prý radost: „Já jsem rád, že Pardubice táhnou, akce dneska má šťávu a nanuky jdou na dračku.“ Na otázku, zda mu nevadila návštěva koalice SPOLU, odvětil, že nikoliv: „Návštěva mi nevadila, rádi se podělíme o své nanuky,“ řekl s nadsázkou.

A protože má na starosti ekonomiku, odpovídal na dotazy na toto téma. Podle Ferjenčíka je třeba více řešit transferové ceny. „Z Čech odcházejí peníze do zahraničí, ale v tuto chvíli je potřeba zachovat v Česku právní stát, aby se nerozkrádaly dotace, a jestli je možné s někým udělat volební koalici, pak se nabízí koalice SPOLU,“ shodl se se svými politickými kolegy. Vyjádřil se také ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), kvůli kterému Evropská unie vyhrožuje, že Česku zastaví čerpání dotací. „Velmi snadno to mohou 8. října vyřešit voliči,“ uvedl k tomu.

Ferjenčík: Maláčová se Schillerovou z toho udělaly předvolební bramboračku

Ani on není spokojen se schodkem státního rozpočtu. „Schodek není způsobený investicemi, je způsoben nárůstem mandatorních výdajů, některé výdaje se vynakládají nehospodárně. Zrovna tak je způsobený ekonomickými kroky této vlády, především zrušením superhrubé mzdy, takže to rozhodně nesouvisí s investicemi. Naopak minulý rok se 40 miliard plánovaných investic vůbec nerealizovalo a dělají se letos, což šroubuje cenu stavebních prací nahoru,“ vysvětlil Mikuláš Ferjenčík. Je přesvědčen, že předvolební koalice má smysl: „Jsem především rád, že kampaň, jak ji děláme se Starosty, kdy se nemusíme přetahovat, je velká úspora energie a člověk může místo toho svolat nové lidi. Za to jsem rád a věřím, že pokud se nám podaří vládu sestavit, budeme řešit dlouhodobé problémy země, ať už modernizaci vzdělávání, nebo udržitelnost důchodového systému.“

Na otázku, jestli lze něco z práce důchodové komise použít, jak zmínil Vít Rakušan, Ferjenčík řekl: „Důchodová komise dobře identifikovala slabá místa systému, kde jsou nespravedlnosti, ale vůbec neřešila příjmovou stránku, kde na to vzít. Jejich práci využijeme, ať už je to otázka nízkých důchodů lidí s nízkými mzdami, nebo otázka nespravedlnosti vůči ženám a podobně. Nyní je třeba řešit, kde na to vzít. Třetí pilíř navíc není moc efektivní a peníze z něj nejdou využít hospodárně. Něco se určitě použít dál, ale potom z toho ministryně Maláčová se Schillerovou udělaly předvolební bramboračku,“ shrnul poslanec Pirátů. Ferjenčík také kritizoval Babiše, že chce získat co nejvíce hlasů, ale neřeší budoucnost. Narážel tak na zvyšování důchodů seniorům a podotkl, že lidé nejsou tak hloupí, aby se nechali koupit. Vadí mu také, že premiér Andrej Babiš má dvě tváře: „Jednu používá v Bruselu, kde nakonec vše odkývne, občas vyjedná nějakou miliardu navíc nebo přimhouření oka nad jeho dotačním byznysem, a pak přijde domů a říká, jak je Evropská unie hrozná,“ dodal Mikuláš Ferjenčík.

