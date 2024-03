Bek nebude obhajovat v Senátu. Ať opustí i ministerstvo, vzkazují pedagogové

Senátor a ministr školství Mikuláš Bek (STAN) nebude na podzim obhajovat senátorské křeslo. Bek se prý chce věnovat své agendě na ministerstvu školství, což by mu nedovolilo aktivně se zapojovat do předvolební kampaně. Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho je dobře, že Bek znovu do Senátu nekandiduje a při té příležitosti by prý měl rovnou opustit i ministerstvo školství.

Mikuláš Bek nebude obhajovat své senátorské křeslo v podzimních doplňovacích volbách. „V podzimních volbách do Senátu jsem se rozhodl nekandidovat. Chci se plně věnovat potřebným změnám v resortu školství, což by při intenzivním zapojení do kampaně nebylo možné,“ oznámil na sociální síti X.

„Aktivní účast v kampani, která startuje již v létě, by navíc mohla negativně ovlivnit prosazení nutných změn, na nichž je nyní shoda napříč politickým spektrem. O svém rozhodnutí jsem informoval předsednictvo STAN i kolegy v Brně,“ vysvětlil Bek.

Podle informací, které získaly ParlamentníListy.cz, je za tím ale i něco jiného. Bek totiž neúspěšně sháněl podporu zejména u koalice SPOLU, které se mu ale nedostalo a tak se kandidatury raději vzdal.

To vítá prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, podle nějž je Bek asi stejně špatný senátor jako ministr školství. „Mikuláš Bek vnesl do českého školství chaos. Jeho výstupy v médiích jsou velmi často zavádějící až lživá. Proto bych ocenil, kdyby jako ministr školství skončil co nejdříve. Jeho odvolání z postu ministra školství požadovala drtivá většina učitelů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření Pedagogické komory,“ uvedl Sárközi pro ParlamentníListy.cz s odkazem na šetření, podle nějž by 86 % pracovníků škol by bylo rádo, kdyby Bek na resortu školství skončil.

„Kritizují ho nejen pracovníci škol a opozice, ale i koaliční politici. A to včetně jeho kolegů z hnutí Starostové a nezávislí. Je pravděpodobné, že kvůli jeho působení na MŠMT skočí STAN pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny v parlamentních volbách v příštím roce. Myslím si, že i jako senátor byl velmi špatný. Proto vítám, že nebude znovu kandidovat,“ dodal Sárközi.

