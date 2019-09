Beseda roku: Moravec by měl brát víc peněz, ČT je skvělá, Prima zlobí. V RRTV naštěstí nejsou lidé „z davu“, jinak by...

REPORTÁŽ Milovaná Česká televize a „průšvihový“ Barrandov. TV Nova „jakž takž“, ale ach ta Prima... Ještěže je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání volena Parlamentem a jsou v ní i politici – kdyby byla složena ze zástupců lidu, byla by více náchylná ke korupci. Zaplaťme pořádně Václava Moravce, aby nedejbože nepřešel ke konkurenci. To mj. zaznělo na besedě v Plzni, kterou o veřejnoprávních médiích uspořádali Mladí lidovci za účasti zhruba deseti zájemců. Hosty byli zástupce ředitele TV Noe Petr Kudela, který dříve působil na městském obvodu Slezská Ostrava jako místostarosta, poté byl čtyři roky radním města Ostravy a v letech 2013 až 1017 „poslancoval“ za KDU-ČSL. Za Radu pro rozhlasové a televizní vysílání byl přítomen její člen a místostarosta Ostrova u Karlových Varů Marek Poledníček.

„ČT se snaží prohlašovat, že to, co říká, je pravda…“ uvedl na začátku akce Kudela. „Strhuje na sebe pozornost. Česká televize a TV Barrandov jsou napadány, že nejsou objektivní. ČT si velmi vážím, a když se hovoří, že by se sáhlo na koncesionářské poplatky, tak říkám – neblbněte,“ vyslal svoji výzvu do auditoria bývalý křesťanskodemokratický politik.

Na koncesionářské poplatky nesahat!

„Česká televize je vyčleněna mimo státní rozpočet, takže vláda ani parlament nemůže ČT sáhnout na její rozpočet a nemůže jí finančně omezovat. Má své koncesionářské poplatky. ČT a ČRo žije z koncesionářských poplatků, jsou nezávislé na státním rozpočtu a televize je nezávislá na vůli vlády a parlamentu. Jestli se někomu něco nelíbí, tak říká, že je to neobjektivní. Když se to nehodí do krámu a jsou napadány, tak se hovoří o tom, že jsou neobjektivní,“ konstatoval zástupce ředitele malé televize a vyznal se: „Zpravodajství ČT si vážím. Že se podivuji nad jejím hospodařením, je jiná věc. Naopak u ostatních televizí, které jsou soukromé, je jediný zájem, udržet si míru sledovanosti. Když je vysoká sledovanost, je vysoká cena reklamy. Tam jsou zájmy jiné, než přinášet objektivitu. ČT si prostě vážím, zvláště jejich zpravodajství, a respektuji jej,“ zopakoval před přítomnými důrazně. Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 7% Nova 1% Prima 14% Barrandov 67% Seznam TV 4% Šlágr TV 2% Jiná televize 5% hlasovalo: 13072 lidí

Poledníček na to: „Jde o výběr témat. Když nechci upozorňovat na nějaké téma, které nevoní, tak se o tom nevysílá. Je otázka, jak je to doopravdy. České televize si vážím, je to nejobjektivnější médium v České republice. Samozřejmě je trnem v oku. Od ‚spacákové revoluce‘ za šéfky zpravodajství paní Bobošíkové, kdy ti protestující dělali jakési alternativní zpravodajství. Podstatné je, že od té doby se myšlení zaměstnanců nezměnilo. Mají pocit, že musí být aktivisté,“ konstatoval člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Když je problém s Babišem, tak místo toho, aby vysílali objektivní zpravodajství, tak pořád mají pocit, že musí aktivisticky dělat pořádek v demokracii. Proto si myslím, že to lehce přestřelují a ‚jedou‘ kampaňovitě. Tedy zpravodajské relace, 168 hodin, a nevím jak jsou ty další pořady, tak byť jakoby mají pravdu, tak si často vybírají stejné poradce a ekonomické znalce, a to trochu přehánějí.“

Podle Kudely z TV Noe to u nás bylo s Babišem jako s Trumpem, „… kdy jedni ho začali nahánět a druzí obdivovat. To se tedy vyhrocuje a pak mu to napomůže.“

Reklama – věc složitá, diskutabilní... a nezbytná

„Česká televize má třikrát více původní tvorby než ostatní televize dohromady,“ vypočítával Poledníček. „Koncesionářské poplatky nejsou jen na zpravodajství. U veřejnoprávní televize je omezené množství reklamy a reklama by tam neměla být. Někdo namítne, že když si pustí ČT1, tak je tam samá reklama. Ale pozor, to není reklama, ale sponzorské vzkazy. Jaký je v tom rozdíl? Jen ten, že v tom sponzorském vzkazu není ‚kupte si‘, není tam výzva k akci. Někdo si to tak prostě vymyslel a výsledkem je, že se do toho nedá sáhnout, protože ČT i ostatní televize drží politiky pod krkem,“ konstatoval člen Rady. „Určitě se vám zdá, že reklamy je moc. Zákon povoluje 12 minut do hodiny, ale reklamy je tam víc. Je to právě tím, že se do těch dvanácti minut počítá jen reklama a nepočítají se tam sponzorské vzkazy a self-promo.“

„Hospodaření ČT je samostatné téma. Co mám informace z ČT, tak je tam nešvar, že si tvůrčí skupiny práce takzvaně outsourcují, věci jsou údajně předražené. Boj se vede o to, kdo bude ČT kontrolovat. Jestli to bude Nejvyšší kontrolní úřad nebo někdo jiný. Ale jde skutečně o to, že ČT je nejobjektivnější a není nikým koupená,“ konstatoval dále Kudela. „Český rozhlas neleží tak některým v žaludku. ČT se snaží dělat věci, které někomu mohou vadit. Je to tlak na ředitele. Třeba Okamura o tom hodně hovoří, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky. Cítíme tedy odpor. Kdo by nechtěl, aby ušetřil sto čtyřicet korun, i když myslím, že je to částka velice zanedbatelná. Přesto jsou to citlivá témata, a proto vyzývám, nechtějte zrušit systém, který je zavedený a funguje,“ burcoval bývalý poslanec.

„Byly diskuse, aby Radu ČT přestala volit Sněmovna a že by to mělo být x nezávislých institucí, neziskovek, církví. Když ji volí Sněmovna, všichni vědí, jak to dopadlo, je to na očích. Když to bude 27 neziskovek, církví a neziskovek, ty se dají podstatně více ovlivnit a koupit, ovlivnit přízní, aby ta volba dopadla pro někoho dobře. Takže systém ČT a Českého rozhlasu je podle výsledků voleb a to bych nenapadal, protože to má stabilitu a bylo by škoda tomu uškodit. Tlaky na neschválení hospodaření ČT jsou, já s ní ale nemám problém.“

Poledníček poté konstatoval, že „ČT by nemusela točit seriály. Problém není v reklamě, ale měli by se chovat hospodárně. Ale to nejsou největší úniky.“

Hýčkejme si Moravce, bojujeme tím proti fake news

„Pořád se hovoří o penězích pro pana Moravce,“ překvapil přítomné Kudela. „On na sebe dokáže strhnout pozornost, je velice dobrý moderátor a kdyby si ho někdo přetáhl na sebe pro komerční televizi, kde objektivita už může být ohrožena a kde je možnější tendenčnost, může být problém. Prostě rozptýlit náhled na to, co je pravdivé, vytvořit milióny pravd, to je cílem dezinformací. Rozptýlit a strhnout lidi za něčím, za čím by šli, to je cílem dezinformací a informačních válek,“ poučil přítomné exposlanec.

„Když je po nějakých volbách, zadáváme kontinuální průzkum zpětně na to, jak se vysílalo,“ popisoval náročnou práci radní. „Nejsme žádný cenzor! My zpětně zjistíme, co proběhlo. Když jsou volby, postupujeme systematicky. Kontrolujeme systematicky všechny televize a nejlépe z toho vychází Česká televize. Horší je Nova; Barrandov a Prima byly postiženy. V případě Barrandova, naší ‚oblíbené stanice‘, přestali tam vysílat zprávy, byly jen jednou,“ uváděl příklad host. „Měli to mít dvakrát, takže jsme je na to upozornili. Nejzávažnější téma je objektivita, kterou nelze chápat jako pět minut Žida, pět minut Hitlera. ... Barrandov Family měla vysílat rodinné programy, pro děti. Přendali to na Barrandov News, takže jsme je upozornili, že nesplnili licenční podmínky, protože tam měli jednu pohádku ráno a pak tam měli samé krváky a střílečky. Oni to nějak vysvětlí a upraví. Než my zahájíme cestu k odebrání licence, tak to dlouho trvá...“ uvedl Poledníček a posteskl si, že „…. u kabelovek platí stejné zákony jako u televize Nova.“

Totalita z Fronty, kecy z Barrandova

„Jsou rozsáhlé analýzy, jak psala Mladá fronta, než spadla pod Agrofert. Nyní dochází k dalším přesunům, a když to skoupí všechno, tak pak tu bude druhá totalita, všechno spadne pod ten svěřenský fond,“ varoval Poledníček. „Česká televize zcela nepochopitelně předtočila zprávy a moderátor tam řekl ‚bývalý premiér Andrej Babiš‘. Tak si říkáme, že to snad byla nějaká sázka,“ glosoval hojně medializovanou chybu ČT radní. „U našeho ‚oblíbeného‘ Jaromíra Soukupa je blbé, jak fungují ty jeho Arény. On tam řekne všechno, kdo je padouch, kdo je hrdina, a to je největší nebezpečí, to je čistokrevná propaganda, protože tam vystupuje jako nejvyšší autorita. On je vystudovaný právník a musí vědět, co tam všechno kecá. Řekne spoustu věcí, které jsou pravda, x je polopravda... A při lži jsme ho chytli nedávno a dokázali jsme, že to nebyla pravda, kdy hovořil o firmě, ve které byl majitel firmy bezdomovec, a to zvedlo některé členy Rady...“ vysvětloval mediální odborník. „V lidech je hluboce zakódované, že když se to řekne ‚v televizi‘, tak že je to pravda.“

„V novinách jsou lidé, kteří píšou články, a pak lidé, kteří píšou nadpisy,“ školil přítomné Kudela z TV Noe. „To jsou dvě různé profese. A to doprovázejí obrázky. Vzpomínáte si na článek tady v tomto plátku?“ zamával Mladou frontou za úsměvů auditoria, „bylo to na jaře 2017, kolik nás stojí cesty vládních činitelů. Obrovský článek a u toto byla fotka Mariana Jurečky. Když jste si to přečetli, tak tam bylo, letěl linkou, linkou, linkou...“ opakoval host, „jednou nebo dvakrát využil vládního speciálu, když letěl někam do Afriky s podnikateli na jednání, a v cenách těch letů byl třetí od konce. Ale jak to na člověka působí! A televize!“ Upoutávky na zpravodajství jsou taky hrůza, a „v novinách némlich tak: Špatný nadpis – a obratem to zní úplně jinak... Záměrem vydavatele je vzbudit emoce a zájem, a to spíše negativní zájem.“ Televize bonzují jedna druhou, jde jim o tu reklamu. A Rada pořád něco řeší...“ povzdechl si Kudela.

Televizní sprostota a šmejdi

Následoval dotaz na Radu. „Radních je třináct,“ informoval Poledníček. „Abychom mohli fungovat, máme k ruce úřad, kde je 40 lidí. Děláme různé analýzy. Děláme screaning, kde zaměstnáváme zdravotně postižené, kteří jsou upoutáni na lůžko, a ti upozorňují na porušení. A pak řešíme takzvaná podání, na nevyváženost, a pak vulgarity. Vrátím se k naší milované České televizi – ta má největší problémy právě s vulgarismy. Když dělají umělecké filmy, které pouštějí v osm večer. Ale nejhorší v televizi jsou vědmy, prodej šperků a teleshoppingy obecně, to jsou čistí televizní šmejdi,“ rozohnil se Poledníček.

„Nějací dobráčci nám upravili zákon tak, že se nemůžeme podívat jenom na to inkriminované místo, ale musíme to vidět celé,“ konstatoval radní, a omladina vyprskla „chudáci…“ a litovala je, že musí zhlédnout Jaromíra Soukupa až do „hořkého“ konce pořadu.

Soukup a Okamura – to je na zbláznění!

„Když jsme tam u Soukupa měli Tomia Okamuru, který je takový unikát, tak jsme se obávali, že prý snad existuje nějaký syndrom, že když se na něco díváte, tak si na to zvyknete, považujete to za normální a dokonce legrační. Takže ještě tak měsíc a budeme mu fandit...“ pokusil se o bonmot radní.

Další dotaz byl na kabelové televize. Poledníček vzhledem ke své bohaté zkušenosti uvedl, že „jejich výhoda je, že jsou znalé místa a prostředí a mohou se tomu věnovat do hloubky, systematicky a mohou se k tomu vracet. Reportáže mohou být i delší,“ pohovořil nejen o svých ostrovských zkušenostech z radnice. „Co je v televizi, tak je výňatek, mžik, co někdo vybral, takže život není takový, jako je v televizi, televize nepřináší to, co je běžné, to není o milionech letů, které dopadnou dobře, ale o jednom leteckém neštěstí,“ konstatoval na závěr radní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

autor: Václav Fiala