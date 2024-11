Bez šance. U Kamaly Harrisové dobře věděli, jak na tom jsou. Ale promluvili až teď

Harrisová ani její tým podle jejích poradců nemohly udělat nic navíc, aby dokázaly porazit Donalda Trumpa. Tento týden to naznačilo několik vysokých poradců její neúspěšné kampaně. Harrisová se podle nich nemohla zásadně distancovat od prezidenta Joea Bidena, protože byla loajální. A vzhledem k deficitu, který zdědila po Bidenovi, když v červenci odstoupil z volebního klání, nikdy neměla velkou šanci vyhrát.

„Doufali jsme. Nevím, jak moc jsme byli optimističtí, ale mysleli jsme si, že je to v zásadě vyrovnané, a pokud se pár věcí zlomí naším směrem, mohli bychom vyhrát,“ prohlásil hlavní poradce kampaně David Plouffe podle informací webu Huffpost.com.

„Do dne voleb se nám ale nepodařilo získat na svou stranu některá zlomová témata,“ uvedl. Plouffe mimo jiné zmínil, že podle interních průzkumů kampaně Harrisová nikdy neměla před Trumpem náskok. „Myslím, že výsledek lidi překvapil, protože koncem září a začátkem října vyšly veřejné průzkumy, které nám ukazovaly náskok, který jsme my ale nikdy neviděli,“ vypověděl hlavní poradce.

Mnozí demokratičtí stratégové se ptali, proč Harrisová neuvedla aspoň nějaký příklad, v čem by byla jiná. Například mohla zmínit, že by jednala rychleji než Biden, aby omezila přechody migrantů na americko-mexické hranici, což bylo klíčové téma Donalda Trumpa. Harrisová ale prý byla sebejistá a také loajální k Bidenovi.

„Věděli jsme, že musíme ukázat její vlastní osobnost a směřovat do budoucnosti, a ne se snažit opakovat minulost. Ale ona cítila, že je součástí Bidenovy administrativy, a nemohli jsme jen tak prohlásit, že bychom otázku hranic řešili úplně jinak,“ uvedla další poradkyně kampaně, Stephanie Cutterová.

„K prezidentu Bidenovi byla nesmírně loajální. Představte si, že bychom uvedli, že na hranicích bychom zvolili jiný přístup. To by se nám vymstilo a lidé by říkali, že na poradách s prezidentem toto nikdy neříkala,“ má jasno Cutterová.

Od volebního dne demokraté také diskutují o dopadu Trumpovy snahy o spojení Harrisové a transsexuální komunity. Trumpova kampaň vynaložila značné prostředky na videospoty, které zdůrazňovaly dřívější Harrisové podporu transsexuálních osob a možnosti změnit pohlaví včetně chirurgických zákroků pro osoby uvězněné ve federálních věznicích.

Bývalý zástupce manažera kampaně Quentin Fulks označil tyto spoty za „velmi účinné“ a podle některých průzkumů tato otázka pohnula nezávislými voliči, kteří se přiklonili k Trumpovi.

„Nakonec si nemyslím, že šlo o otázku trans. Myslím, že se pod tím skrýval jakýsi pseudo ekonomický kontext, protože se tam zdůrazňovalo, že se to zaplatí z peněz daňových poplatníků,“ uvedl Fulks.

Tým Harrisové prý testoval řadu odpovědí na Trumpovy kritické spoty, ale žádné neměly dobré hodnocení. „Testovali jsme na to spoustu odpovědí a žádná z nich se nikdy neosvědčila tak dobře, jako když v podstatě mluvila o tom, co chce dělat v budoucnosti, o tom, jakou by byla prezidentkou,“ řekl Fulks.

Interní průzkum kampaně podle Fulkse naznačil, že by se kampaň měla ve svém sdělení zaměřit buď na útok na Trumpa, nebo na pozitivní představení Harrisové voličům, ale ne na její obranu před Trumpovými útoky.

„Pokud jsme celý závod strávili tím, že jsme se bránili útokům na imigraci nebo na kriminalitu a bránili jsme se útokům na transsexuály, v jakém okamžiku jsme mohli Trumpa srazit na kolena anebo představit viceprezidentku za našich vlastních podmínek? Hráli jsme na jejich hřišti,“ dodal zklamaně Plouffe.

